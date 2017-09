Verletzter Ex-BVB-Star Dembélé fehlt Barcelona monatelang

Barcelonas 105-Millionen-Zugang Ousmane Dembélé wird den Katalanen längere Zeit fehlen. Der ehemalige Dortmunder hat sich beim 2:1 (0:1)-Sieg Barças gegen den FC Getafe einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das gab der Verein bekannt. Dembélé werde dreieinhalb bis vier Monate ausfallen, teilte der Klub mit. Er werde in den nächsten Tagen in Finnland operiert.

"Das ist bedauerlich, weil er gut gespielt hat", sagte Trainer Ernesto Valverde über die Verletzung des 20-Jährigen, der erst sein drittes Pflichtspiel für Barcelona bestritt. Dembélé hatte bereits in der 27. Minute ausgewechselt werden müssen.

Der französische Nationalspieler war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Bonuszahlungen gekommen. Am vergangenen Samstag hatte er gegen Espanyol Barcelona (5:0) seinen ersten Einsatz in der spanischen Liga absolviert und in 22 Minuten Spielzeit eine Torvorlage gegeben. In Getafe bestritt er sein erstes Liga-Spiel von Beginn an, zuvor hatte er in der Champions League gegen Juventus Turin (3:0) in der Startelf gestanden.

Trotz Dembélés Ausfall konnte Barcelona gegen Getafe seine makellose Ligabilanz aufrechterhalten. Im 100. Pflichtspiel von Torwart Marc-André ter Stegen brachte Gaku Shibasaki Getafe zwar in Führung (40. Minute), doch der eingewechselte Denis Suárez (62.) sowie Zugang Paulinho (85.) sicherten Barça vor 15.164 Zuschauern noch die drei Punkte. Damit haben die Katalanen aus den ersten vier Ligaspielen die Maximalausbeute von zwölf Punkten geholt.