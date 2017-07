Internationale Testspiele Neymar schießt Barça zum Sieg gegen Juventus

Prestige-Erfolg für den FC Barcelona: Der spanische Pokalsieger hat ein Vorbereitungsspiel gegen Juventus 2:1 (2:0) gewonnen. Neymar erzielte vor 82.000 Zuschauern im MetLife Stadion, dem NFL-Stadion der New York Giants, beide Treffer für Barça. Giorgio Chiellini traf für den italienischen Rekordmeister. Die Partie war eine Neuauflage des Champions-League-Finals von 2015 in Berlin. Das Endspiel endete damals 3:1 für Barcelona.

Neymar, der bei Paris St. Germain im Gespräch ist, brauchte nur zwölf Minuten für seine zwei Tore. Erst verarbeitete er den Ball nach einem Doppelpass mit Paco Alcácer technisch stark und schloss präzise ab (15. Minute). Dann dribbelte er sich durch gleich fünf Juve-Verteidiger, bevor er zum zweiten Mal einschoss (26.). Chiellini verkürzte in der zweiten Hälfte per Kopf nach einer Ecke für den diesjährigen Champions-League-Finalisten (63.).

Paris-Keeper Trapp patzt und sieht Rot

Paris verlor gegen Tottenham Hotspur 2:4 (2:2). Dabei ging PSG zunächst in Führung: Edinson Cavani traf nach einem flachen Querpass von links problemlos (6.). Aber die Spurs drehten das Spiel schnell: Erst setzte Christian Eriksen einen Schuss aus etwa 30 Metern in den Winkel (11.), dann schoss PSG-Torwart Kevin Trapp Tottenhams Eric Dier an und der Ball flog direkt ins Tor (18.).

Es blieb nicht die einzige negative Szene für Trapp: Nur Sekunden nach dem Beginn der zweiten Hälfte sah er für ein Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte (46.). Zuvor hatte Javier Pastore zwar für den Ausgleich gesorgt (36.), aber Toby Alderweireld mit einem Distanzschuss s (82.) sowie Harry Kane mit einem Elfmeter (88.) sicherten Tottenham doch noch den Sieg .