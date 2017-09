Primera División Barcelona siegt knapp, Dembélé muss verletzt runter

Fünf Spiele, fünf Siege: Nach dem 3:0 in der Champions League gegen Juventus Turin siegte der FC Barcelona auch bei seinem vierten Auftritt in der Primera División. Allerdings tat sich der Tabellenführer beim FC Getafe lange Zeit sehr schwer. In der 39. Minute gingen die Gastgeber sogar in Führung. Gaku Shibasaki traf sehenswert mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze, Marc-André ter Stegen war ohne Abwehrchance.

REUTERS Ousmane Dembelé (Mitte)

In der zweiten Halbzeit sicherten die eingewechselten Denis Suarez und Paulinho mit ihren Toren doch noch den Sieg für die Katalanen. Der Siegtorschütze war erst Mitte August nach Barcelona gewechselt, zuvor stand er bei Guangzhou Evergrande in der Chinese Super League unter Vertrag.

Wermutstropfen für die Gäste: Zugang Ousmane Dembélé musste bei seinem Startelfdebüt in "La Liga" bereits nach 29 Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Wie lange der von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselte Franzose ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

FC Getafe - FC Barcelona 1:2 (1:0)

1:0 Shibasaki (39.)

1:1 D. Suarez (62.)

1:2 Paulinho (84.)

Getafe: Guaita - Damian, Djené, Juan Cala, Antunes - Arambarri (85. Portillo), Markel Bergara, Fajr, Shibasaki (54. Alvaro), Amath (71. Mora) - Jorge Molina

Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic (77. Paulinho), Busquets, Iniesta (46. D. Suarez) - Messi, L. Suarez, Dembéle (29. Deulofeu)

Schiedsrichter: Fernandez Borbalan

Gelbe Karten: Juan Cala, Damian / Piqué, Deulofeu, Jordi Alba, Suarez

Zuschauer: 15.164