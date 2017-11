Spitzenduell in Spanien Tor nicht anerkannt - Barca und Valencia spielen unentschieden

Die Bundesliga diskutiert über Sinn und Unsinn des Videobeweises. In Spanien wird das technische Hilfsmittel noch nicht genutzt. Aber im Spitzenspiel der Primera División zwischen Tabellenführer FC Barcelona und dem zweitplatzierten FC Valencia hätte durch einen Blick auf die Fernsehbilder eine Fehlentscheidung verhindert werden können.

In der 29. Minute brachte Lionel Messi Barça eigentlich 1:0 in Führung, aber Schiedsrichter Ignacio Iglesias Villanueva übersah, dass der Ball die Torlinie komplett überschritten hatte. TV-Aufnahmen zeigten klar, dass es sich um einen regulären Treffer handelte. Trotzdem ging es beim Stand von 0:0 in die Pause.

In der zweiten Hälfte ging Valencia durch Rodrigo 1:0 in Führung (60. Minute). Nach schöner Vorarbeit von Messi traf Jordi Alba zum Ausgleich (82.). Zu mehr reichte es für den Spitzenreiter nicht.

Durch das Unentschieden bleibt Barça vier Punkte vor dem Überraschungsteam aus Valencia. Die beiden Klubs aus Madrid - Atlético und Real - folgen nach Siegen am Samstag mit vier weiteren Zählern Rückstand auf den Plätzen drei und vier.