FC Barcelona gegen Manchester City Ziemlich ähnlich

Unter Europas Top-Vereinen gibt es nur wenige Klubs, deren öffentliche Wahrnehmung so unterschiedlich ist, wie die vom FC Barcelona und Manchester City. Während in Barcelona direkt vor der Haustür reihenweise Mini-Messis herangezüchtet werden, schmeißt in Manchester ein Scheich das Geld zum Fenster hinaus. So wollen es die Klischees.

Doch wenn der FC Barcelona und Manchester City (20.45 Uhr Sky, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in der Champions League aufeinandertreffen, ist es ein Duell zweier Klubs, die sich bei näherer Betrachtung sogar ziemlich gleichen. Dies erkennt man vor allem an den folgenden Merkmalen:

Die Nachwuchsförderung. Der frühere Barcelona-Trainer Johan Cruyff gilt als Initiator der Jugendakademie "La Masia". Die Ausbildung an der Fußballschule beruht auf schnellem und präzisen Kurzpassspiel und brachte Spieler wie Lionel Messi, Andrés Iniesta und Gerard Piqué hervor. Ziel des FC Barcelona ist es, dass möglichst viele Spieler in der ersten Mannschaft aus der eigenen Jugendabteilung stammen. Dies gelang in den vergangenen Jahren allerdings nur bedingt.



Auch Manchester City hat durch den Bau der "City Football Academy" untermauert, wie wichtig dem Klub eine Ausbildungsstätte für die Vereinstalente ist. Insgesamt hat das vor zwei Jahren fertiggestellte Projekt rund 220 Millionen Euro gekostet. Die Nachwuchsmannschaften zahlen es mit Titeln zurück, insgesamt gewann die Jugendabteilung zwischen der U10 und der U18 in der vergangen Saison 15 Wettbewerbe.

Der Spielstil. Josep Guardiola ist zwar erst seit wenigen Monaten Trainer in Manchester, doch die Handschrift des 45-Jährigen ist bereits jetzt deutlich erkennbar. Schon beim FC Barcelona ließ er sein Team früh und geschlossen den Gegner attackieren. Der daraus resultierende Ballbesitz und das dazugehörige Kurzpassspiel zeichnen Guardiolas Art, Fußball spielen zu lassen, aus.



Manchester City hat unter Guardiola deutlich mehr Ballbesitz (59 Prozent; Vorsaison 54 Prozent) als unter Vorgänger Manuel Pellegrini. Das Team versucht, viele Situationen spielerisch zu lösen, beispielsweise auch in der eigenen Hälfte und unter gegnerischem Druck. Lange, ziellose Bälle nach vorne sieht Guardiola nicht gern. Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis die Mannschaft das System ihres Trainers verinnerlicht hat. Unstrittig ist, dass Guardiola das Team langfristig auf ein höheres Level führen wird.

Die Verpflichtungen. Manchester City hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als 400 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben - so viel wie kein anderer Verein in Europa. Allein im Sommer überwies der viermalige englische Meister für John Stones, Leroy Sané und Gabriel Jesus zusammengerechnet rund 137 Millionen Euro an die abgebenden Vereine. Ohne die finanzielle Unterstützung von Scheich Mansour bin Zayed aus Abu Dhabi wären derartige Transfers nicht möglich. Dennoch ist erkennbar, dass City auch auf junge Spieler setzt, die über enormes Potenzial verfügen. Zeiten, in denen beispielsweise Stevan Jovetic für fast 30 Millionen Euro gekauft wurde, sind vorbei.



Auch Barcelona ging in den vergangenen Jahren nicht gerade geizig mit dem Geld um. Der amtierende spanische Meister scheint wenig Vertrauen in die eigenen Offensivspieler aus der Nachwuchsabteilung zu haben. Oder wie lassen sich die Verpflichtungen von Neymar, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arda Turan, André Gomes oder Paco Alcácer sonst erklären?

Die schwarzen Zahlen. Jüngst hat Manchester City bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts Rekordzahlen vermeldet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Klub einen Umsatz in Höhe von rund 434,2 Millionen Euro erwirtschaftet und einen Gewinn von rund 22,7 Millionen Euro erzielt.



Ähnlich umsatzstark waren in den vergangenen Jahren lediglich Real Madrid, Bayern München - und der FC Barcelona. Zum Vergleich: Die Katalanen verbuchten in der Saison 2015/2016 einen Umsatzrekord in Höhe von rund 679 Millionen Euro sowie einen Gewinn von circa 29 Millionen Euro.

Der FC Barcelona unterscheidet sich in seinen Grundzügen nicht mehr von Manchester City, dies hat sich vor allem in den vergangen Jahren gezeigt. Im Gegenteil: das Tempo, in dem der Klub aus der Premier League auf Barcelona aufholt, ist rasant. Sollte Guardiola an alter Wirkungsstätte gewinnen, wäre das schon längst keine Sensation mehr.