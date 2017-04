Barcelonas Krise vor dem Clásico Eine Frage der Ära

Der Duden definiert den Begriff Ära als eine "in bestimmter Weise durch eine Person oder Sache geprägte Epoche". Auf den Fußball übertragen werden erfolgreiche Zeitabschnitte von Vereinen als Ären bezeichnet, wenn sie von einer Generation, einem Trainer oder in Ausnahmen von einem einzigen Spieler bestimmt werden. Und wenn die Erfolge ausbleiben, wird reflexartig "das Ende einer Ära" herbeigeredet.

Der FC Barcelona hat noch ein wenig Zeit, bis die "Ende-einer-Ära"-Berichterstattung richtig ins Rollen kommt. Barça ist in der Champions League gegen Juventus ebenfalls im Viertelfinale gescheitert, könnte mit einem Sieg im Clásico gegen Real Madrid am Sonntag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) die Saison aber theoretisch noch retten. Derzeit liegt das Team des scheidenden Trainers Luis Enrique drei Punkte hinter Real, das allerdings noch ein Spiel mehr hat. Bei einem Sieg im Estadio Santiago Bernabéu würde Barça trotzdem erst mal die Tabellenführung übernehmen.

Auch Barcelona braucht Tagesform und Losglück

In der derzeitigen Form ist es jedoch schwer vorstellbar, dass die Katalanen beim Erzrivalen gewinnen. Barcelona kassiert viele Gegentore, zu viele Leistungsträger wie Lionel Messi, Sergio Busquets oder Luis Suárez sind nicht in Top-Form. Das Team dominiert die Spiele nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren. Zudem fehlt im Clásico mit Neymar der derzeit formstärkste Angreifer gesperrt.

Trotzdem ist es verfrüht, auf diese Mannschaft einen Abgesang anzustimmen. Denn der Kader ist - selbst ohne Zugänge - stark genug, um in der spanischen Liga an der Spitze zu stehen. Allerdings sind die Konkurrenten aus Madrid gut genug, um trotzdem vor Barcelona zu landen.

Was Barcelona und Bayern ebenfalls eint, ist die Sehnsucht nach internationalen Erfolgen. Ein Jahr ohne Champions-League-Halbfinale ist ein verlorenes Jahr. Doch auch hier gilt: Selbst ein unveränderter Kader ist stark genug, um die Gruppenphase der Königsklasse sicher zu überstehen. Und ab dem Achtelfinale sind Tagesform und Losglück zwei wichtige Faktoren, die bei der Bewertung häufig außen vorgelassen werden und für Barcelona und Bayern das Semifinale jederzeit möglich machen.

Vier weitere Faktoren sprechen für eine Fortsetzung der Erfolgsstory in Barcelona:

Altersstruktur: Das Gerüst steht mit Torhüter Marc-André ter Stegen, 24, Samuel Umtiti, 23, Rafinha, 24, Busquets, 28, Neymar, 25, und selbst Messi, 29, und Suárez, 30, können noch einige Jahre auf Top-Niveau spielen.

Begründet wurde die jüngste Barcelona-Ära von Ex-Trainer Guardiola 2008, geprägt wurde sie durch die Generation um Lionel Messi und ein Ende ist auch nach 26 relevanten Titeln nicht in Sicht.