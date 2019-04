Diego Costa sieht Rot bei Vorentscheidung im Titelkampf

Tabellenführer FC Barcelona hat das Spitzenspiel in der Primera División 2:0 (0:0) gegen den Zweiten Atlético Madrid gewonnen. Vor 92.453 Zuschauern im Camp Nou trafen Luis Suárez (85. Minute) und Lionel Messi (86.) für die Gastgeber, die jetzt elf Punkte Vorsprung auf ihren ärgsten Verfolger aufweisen.

REUTERS Diego Costa muss mal wieder vom Platz

Schlüsselszene der Partie war ein Ausraster von Diego Costa: In der 26. Minute sah er nach einer harmlosen Szene von Schiedsrichter Gil Manzano die Rote Karte. Der Atléti-Angreifer hatte den Schiedsrichter nach einem nicht geahndeten Zweikampf auf nicht druckreife Art und Weise beleidigt. Seit seiner Rückkehr zu seinem Klub im Januar 2018 hat er nun mehr Platzverweise erhalten (drei) als Ligatore erzielt (zwei). Bis dahin war es eine ausgeglichene Partie auf sehr hohem Niveau. Der Platzverweis sorgte für eine Neuordnung auf dem Platz: Die von Diego Simeone trainierten Gäste standen mit zehn Akteuren defensiver, Barça tat sich fortan schwer.

Die wenigen Gelegenheiten der Gastgeber machte zudem der hervorragende Torhüter Jan Oblak zunichte. In der 85. Minute war jedoch auch er geschlagen: Suárez kam 20 Meter vor dem Tor in halblinker Position an den Ball, und schoss ihn vorbei an der Gästeabwehr wunderbar ins rechte, untere Toreck. 103 Sekunden später erhöhte Messi nach einem furiosen Sololauf auf 2:0 - die Entscheidung.

Kroos bereitet vor, Benzema trifft

Real Madrid hat unter Trainer-Rückkehrer Zinédine Zidane den nächsten Sieg erzielt. Gegen den SD Eibar gelang ein 2:1 (0:1). Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos wurde erst in der 77. Minute eingewechselt - und bereitete vier Minuten später den Siegtreffer durch Karim Benzema (81.) vor.

Juan Carlos Hidalgo/EPA-EFE/REX Karim Benzema (r.)

Im vierten Spiel mit Zidane an der Seitenlinie war es der dritte Erfolg für Real. Drei Tage zuvor hatten die Königlichen im Verfolgerduell beim FC Valencia noch die erste Niederlage (1:2) unter ihrem Trainer-Rückkehrer kassiert, Kroos hatte schwach gespielt und war Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt worden.

Gegen Eibar saß er nun zunächst lange auf der Bank und sah, wie der Gast durch Marc Cardona (39.) in Führung ging. Erst in der zweiten Hälfte gelang Benzema (59.) der Ausgleich, in der Schlussphase traf der Franzose nach einer schönen Flanke von Kroos dann zum Sieg. Durch den Erfolg ist Real mit 60 Punkten nun bis auf zwei Zähler auf den Stadtrivalen Atléti auf Platz zwei herangerückt.