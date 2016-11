Champions-League-Einnahmen 64 Millionen Euro für den FC Bayern

Der FC Bayern München hat in der vergangenen Saison der Champions League Einnahmen in Höhe von 64,391 Millionen Euro erzielt. Das geht aus der Prämienverteilung hervor, die von der Uefa veröffentlicht wurde. Hinzu kommen noch die Einnahmen aus dem Ticketverkauf, die in der Auflistung nicht enthalten sind.

Die Münchner, die im Halbfinale an Atlético Madrid gescheitert waren, generierten damit rund 15 Millionen Euro mehr als in der Vorsaison und lagen damit auch deutlich vor den restlichen deutschen Klubs in Europas größtem Vereinswettbewerb. Viertelfinalist VfL Wolfsburg brachte es auf 50,292 Millionen Euro, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen verdienten bis zu ihrem Ausscheiden in der Gruppenphase 27,164 beziehungsweise 26,675 Millionen Euro.

International belegten die Bayern in der Geldrangliste nur den achten Platz. Spitzenverdiener war der Premier-League-Klub Manchester City, der es mit dem Halbfinal-Aus auf 83,853 Millionen brachte. Champions League-Sieger Real Madrid (80,067) und Juventus Turin (76,256) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Bei der Verteilung der Gelder spielt auch der Wert des TV-Marktes in den jeweiligen Ländern der Vereine eine Rolle.

Insgesamt schüttete die Uefa rund 1,345 Milliarden Euro aus. Dies war eine Steigerung von 315 Millionen Euro im Vergleich zur Vorsaison.