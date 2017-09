Bayerns Sieg gegen Schalke King James

Kurzes Vergnügen: Schalke kennt sich mit kurzen Partys gut aus. Man erinnere an das Bundesligajahr 2001, an die Meisterschaft, die Gelsenkirchen für vier Minuten vor dem FC Bayern sicher schien. Ganz so dramatisch wie damals war es diesmal nicht - trotzdem bitter: Es lief die 21. Minute, als Bastian Oczipka Schalkes Führung schoss. Die Arena bebte, der Schiedsrichter pfiff aber wegen Abseits ab - und fast im Gegenzug ging Bayern München durch ein Elfmetertor (nach Videobeweis) von Robert Lewandowski in Führung (25. Minute). 0:1 statt 1:0, wütende Pfiffe statt Party.

Das Ergebnis: Danach jubelte nur noch der FC Bayern, der Schalke am 5. Spieltag 3:0 (1:0) besiegte und vorübergehend Tabellenführer ist. Hier geht es zur Meldung.

Erste Hälfte: Bayern schien höchstens in den ersten zehn Minuten Probleme zu haben, als Schalke sogar etwas besser war, aber nichts daraus machte. Danach? Dominierte der Rekordmeister deutlich und erhöhte nach dem Lewandowski-Tor durch James Rodríguez auf 2:0 in der 29. Minute. Mit dem komfortablen Vorsprung wurden die Münchner immer sicherer, hielten phasenweise den Ball minutenlang in ihren Reihen, ohne das Schalke ernsthaft störte. So mögen es die Bayern zur Wiesn-Zeit.

Zweite Hälfte: Schalke hatte Chancen, vergab sie aber alle. Die beste ließ Guido Burgstaller in der 66. Minute ungenutzt. Der Österreicher lief allein auf Sven Ulreich zu, dann verließ ihn der Mut. In Gefahr geriet der Erfolg der Münchner (der mit einem Pfostenkopfball von Thomas Müller noch höher hätte ausfallen können) nie. Aber nicht, weil Bayern so gut war, sondern der Gegner nicht abgezockt. Vidal sorgte mit einem sehenswerten Treffer für die Entscheidung (75.).

Ancelottis Wunschspieler: Nach einer Oberschenkelverletzung und einem mäßigen Auftritt gegen Anderlecht zeigte James diesmal, warum ihn sein alter Real-Trainer auch in München wollte: In der 29. Minute glückte James sein Premierentor in der Bundesliga, den Elfmeter zum 1:0 zuvor hatte er herausgeholt, das dritte Tor bereitete er ebenfalls vor. Nur kurz nach Spielbeginn vergaß der Kolumbianer, was man angeblich schon in der F-Jugend lernt: Er spielte einen - fast fatalen - Querpass durch den eigenen Strafraum. Carlo Ancelotti wird es ihm verzeihen.

James Rodriguez has been involved in our 3 goals:



- he won the penalty.

- he scored the 2nd goal.

- he assisted the 3rd goal.



❤ #S04FCB pic.twitter.com/lA2vGQvM7I — Home Bayern (@HomeBayern___) September 19, 2017

Macht der Gewohnheit: Wenn Bayern nach Schalke kommt, gelten zwei Gesetze: Ein Auswärtssieg der Münchner (zuletzt acht von zehn Siege auf Schalke) und ein Pfeifkonzert für Ex-Spieler Manuel Neuer. Gesetz eins wurde auch diesmal erfüllt, im zweiten Fall musste eine Alternative her. Der frühere Schalker Neuer weilte wegen seiner Fuß-OP im Krankenhaus. Ein Heimspiel ohne laute Pfiffe? Nicht doch. Das Opfer des S04-Anhangs war diesmal Bayerns Rafinha, Schalker Verteidiger von 2005 bis 2010. Königsblau vergisst nie.

Privatstunde mit den Stars: Eigentlich ist das Aufzählen von Bayernspielern auf der Ersatzbank langweilig. Jérôme Boateng, Mats Hummels, Franck Ribéry, Thiago und Vidal saßen da, viel Klasse, wie immer. Viel interessanter war das junge Gesicht, das zwischen den Stars strahlte. Ein Balljunge? Nein, der 17 Jahre alte Christian Früchtl. Nach Neuers Verletzung ist der Teenager die vorübergehende Nummer zwei beim FCB.

Erkenntnis des Spiels: Die Bayern kommen in Fahrt. Das zeigte vor allem der dritte Treffer, den James mit einem gefühlvollen Lupfer vorbereitet und Vidal per Direktabnahme erzielt hatte. Alles ganz einfach, auch weil kein Schalker angriff. Die frechen Hoffenheimer, die Bayern zuletzt besiegt hatten, sind schon wieder vergessen. Für den FC Bayern war S04 eine gelungene Generalprobe. In einer Wochen geht es zu Neymar und PSG in der Champions League. Dazwischen dürfte es noch ein Schützenfest geben: Wolfsburg kommt nach München.

Schalke - Bayern München 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Lewandowski (25., Handelfmeter nach Videobeweis), 0:2 James (29.), 0:3 Vidal (75.)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Caligiuri, McKennie (57. Embolo), Bentaleb, Oczipka - Goretzka, Harit (46. Konoplyanka) - Burgstaller (78. Di Santo)

München: Ulreich - Kimmich, Martinez (76. Hummels), Süle, Rafinha - Tolisso (69. Vidal), Rudy - James, Thomas Müller, Coman - Lewandowski (65. Thiago)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Embolo - Thiago