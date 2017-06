+++ Fußball-Transferticker +++ Juve will Costa, Asensio wird richtig teuer

+++ VORSICHT GERÜCHTE +++

Was passiert beim FC Bayern mit Costa?

Der FC Bayern hat vor wenigen Tagen nach Niklas Süle und Sebastian Rudy (beide Hoffenheim) mit Serge Gnabry den dritten Zugang bekanntgegeben. Das kann man als Signal für Douglas Costa verstehen, denn Gnabry dürfte überwiegend auf den Außenpositionen eingesetzt werden. Dort gelten Arjen Robben und Franck Ribéry als gesetzt, hinter den beiden Altstars dürften - Stand heute - mit Thomas Müller, Kingsley Coman, Gnabry und eben Costa gleich vier namhafte Profis um Spielzeiten rangeln.

Müller ist unantastbar, Coman wurde nach dem Leihgeschäft mit Juventus erst vor kurzem fest verpflichtet und Gnabry soll als Mann für die Zukunft behutsam aufgebaut werden. Bleibt Costa, mit dem die Verantwortlichen nach einem starken ersten Halbjahr 2015/2016 schon länger nicht mehr zufrieden sind. Dazu passt eine Nachricht aus der Serie A, wo "Sky Italia" das Interesse von Juventus an dem Brasilianer meldet. Bei entsprechender Ablöse soll Costa die Münchner in jedem Fall verlassen dürfen. (krä)

Benaglio bei Monaco im Gespräch

Eigentlich ist Torwart Diego Benaglio Kapitän des VfL Wolfsburg, doch in der vergangenen Saison kam der Schweizer wegen der guten Leistungen von Koen Casteels nur auf 14 Einsätze in der Bundesliga. Der 33-Jährige will wieder mehr spielen und deshalb könnte es nun zur Trennung kommen. Gespräche mit der AS Monaco sollen schon weit vorangeschritten sein. "Ich bin in engem Austausch mit Diego", sagte VfL-Manager Olaf Rebbe der "Bild"-Zeitung. "Wir haben uns verständigt, dass bis Ende der Woche Klarheit herrscht." (krä/sid)

+++ VORSICHT CHINA-GERÜCHT +++

Kein Angebot für Modeste

Stürmerstar Anthony Modeste und ein möglicher Wechsel in die chinesische Super League - dieses seit Monaten schwelende Thema hätte beim kommenden Rosenmontagszug in Köln einen eigenen Wagen verdient. In regelmäßigen Abständen werden Rekordablösesummen zwischen 40 und 50 Millionen Euro für den 1. FC Köln und Rekordgehälter für den französischen Angreifer kolportiert - passiert ist bisher nichts. Geht es nach FC-Manager Jörg Schmadtke soll das auch so bleiben. "Es gibt kein Angebot für Anthony Modeste", sagte Schmadtke der "Bild"-Zeitung. (krä/sid)

DPA Marco Asensio

+++ VORSICHT, WAHNSINNSAUSSTIEGSKLAUSEL +++

Asensio verlängert bei Real Madrid

Er ist so etwas wie der Shootingstar der vergangenen Saison, zumindest bei Real Madrid. Marco Asensio erzielte in 38 Pflichtspielen für die Königlichen zehn Tore, darunter eins im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern und eins im Finale gegen Juventus. Nun hat Real auf Asensios Entwicklung reagiert und den Vertrags des Stürmers bis 2023 verlängert. Wie es sich im modernen Fußball ziemt, wurde laut eines Berichts der spanischen Zeitung "Marca" gleich noch eine entsprechende Ausstiegsklausel verankert. Diese soll bei 350 Millionen Euro liegen. (krä)

+++ BESTÄTIGTE TRANSFERS +++

Hoffenheim verpflichtet Süle-Nachfolger

Nach dem Weggang von Niklas Süle zum FC Bayern hat die TSG Hoffenheim schon länger einen Innenverteidiger gesucht, um die Lücke im Abwehrzentrum zu schließen. Eigentlich galt Matthias Ginter von Borussia Dortmund als Top-Kandidat, doch nun hat der Klub von Trainer Julian Nagelsmann mit Justin Hoogma einen anderen Spieler verpflichtet.

Der Sohn des ehemaligen HSV-Spielers Nico-Jan Hoogma kommt von Heracles Almelo zur TSG und erhält einen Vertag bis 2021. Abzuwarten bleibt, ob der 19-Jährige sofort in der Lage sein wird, um die Stammplätze mitzukämpfen. Er ist zwar der jüngste Spieler in der Geschichte der niederländischen Ehrendivision, der alle 34 Saisonspiele über die gesamte Spielzeit bestritten hat, der Schritt zu einem ambitionierten Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer erscheint aber sehr groß. Hoogmas Verpflichtung muss jedoch keinen Einfluss auf einen möglichen Transfer Ginters haben. (krä/dpa)

Vallejo und Mayoral kehren zu Real Madrid zurück

Nach einem Jahr bei Eintracht Frankfurt kehrt Leihspieler Jesus Vallejo zu Real Madrid zurück. Der Champions-League-Sieger plant in der kommenden Saison mit dem 20-Jährigen, der für die Eintracht 25 Spiele in der Bundesliga absolvierte. Nach dem Abgang von Pepe gilt Vallejo hinter Sergio Ramos, Raphael Varane und Nacho Fernández als vierter Innenverteidiger im Real-Kader. "Natürlich nehmen wir diese Nachricht mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Jesus hat eine überragende Saison gespielt und uns sehr weitergeholfen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

AP Jesus Vallejo (r.) im Zweikampf mit Hoffenheims Pavel Kaderabek

Ob Borja Mayoral ähnliche Chancen auf einen festen Kaderplatz bei Real haben wird, muss bezweifelt werden. Der Stürmer war für ein Jahr an den VfL Wolfsburg verliehen, der Bundesligist gab nun allerdings bekannt, die Kaufoption für den 20-Jährigen nicht ziehen zu wollen. Hinter Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Asensio und dem ebenfalls etablierten Lucas Vázquez dürfte Mayoral jedoch keine realistische Chance auf Einsätze haben. Und der von vielen Top-Klubs umworbene Álvaro Morata ist in dieser Kaderrechnung noch gar nicht aufgenommen. (krä/dpa/sid)

+++ BESTÄTIGTE VERLÄNGERUNG - ALSO FAST +++

Atlético-Präsident bestätigt neuen Vertrag für Griezmann

Unterschrift und offizielle Bestätigung fehlen noch, aber das ist nur noch Formsache: Antoine Griezmann wird Atlético Madrid nicht verlassen und verlängert nun seinen Vertrag sogar bis 2022. Das bestätigte Atléticos Präsident, Enrique Cerezo, und bestätigte spanische Medienberichte.

Griezmann, an dem neben dem FC Bayern vor allem Manchester United interessiert gewesen sein soll, hatte vor wenigen Tagen erklärt, er wolle in der kommenden Saison auf jeden Fall bei Atlético bleiben. Die gegen den Klub verhängte und vom Internationalen Sportgerichtshof Cas bestätigte Transfersperre habe bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. "Es ist eine schwierige Phase für den Verein, für meine Teamkollegen. Jetzt zu gehen, wäre ein Tiefschlag", sagte er. (krä/dpa)