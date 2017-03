Büro in Shanghai FC Bayern will für Chinesen "greifbarer" werden

Der FC Bayern will seine Auslandsvermarktung in Asien vorantreiben. Dazu hat der Rekordmeister ein Büro in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai eröffnet. Zum Start waren der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und mit Giovane Elber und Bixente Lizarazu weitere ehemalige Vereinsgrößen vor Ort. Der Klub verspricht sich von der Präsenz vor allem mehr Aufmerksamkeit in Fernost.

"In der rasanten Fußballentwicklung werden wir dem chinesischen Markt - vor allem im Jugendfußball - die richtigen Lösungen anbieten. Dazu wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern spezielle Angebote für unsere Fans in China schaffen und den FC Bayern noch greifbarer machen", sagte Jörg Wacker, Bayern-Vorstand für Internationalisierung. Unklar blieb jedoch, was für Projekte im Jugendfußball konkret geplant sind.

Auch die Sommertour der Münchner wird ganz im Zeichen Asiens stehen: In der Bundesliga-Pause bestreitet der aktuelle Tabellenführer vier Testspiele gegen den FC Arsenal (19. Juli), AC Mailand (22. Juli), FC Chelsea (25. Juli) und Inter Mailand (27. Juli), all diese Vorbereitungspartien finden in Fernost statt.

Der FC Bayern ist nicht der einzige deutsche Klub, der sich nach Osten orientiert. Auch der VfL Wolfsburg will vom wachsenden Fußballmarkt in China profitieren. Der abstiegsbedrohte Bundesligist eröffnete ein Büro in Peking.

Das Interesse deutscher Vereine am chinesischen Markt beruht offenbar auf Gegenseitigkeiten. Wie das Wirtschaftsmagazin "Capital" in seiner April-Ausgabe berichtet, hat der chinesische Finanzinvestor Fosun bei gleich sechs Erstliga-Klubs Interesse an einem Einstieg bekundet. Angeblich sollen seit 2015 Gespräche mit Vertretern von Werder Bremen, Borussia Dortmund, Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach, dem Hamburger SV sowie VfL Wolfsburg geführt worden sein.

Mit mehreren Klubs wurde eine mögliche Minderheitsbeteiligung von Chinas größtem privaten Finanzkonglomerat diskutiert. Zu einem Abschluss ist es bislang allerdings nicht gekommen.