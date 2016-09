Bayerns Sieg gegen Rostow Das hat keinen Spaß gemacht

Ausgangslage: Der FC Bayern gehört zu den Top-Favoriten in der Champions League, die Gäste aus Rostow haben unter normalen Umständen keine realistische Chance auf das Achtelfinale. Daran ändert auch der gelungene Saisonstart des russischen Klubs wenig. Mit RSC Anderlecht und Ajax Amsterdam wurden in der Qualifikation zwei erfahrene Teams ausgeschaltet, in der Liga hätte der neue Trainer Iwan Daniliants mit zehn Punkten aus sechs Spielen sicher gerne ein paar mehr gesammelt. Und die Bayern? Sind mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 13:0 in die Saison gestartet. Trainer Carlo Ancelotti entschied sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt für eine sanfte Rotation - auf Kosten von Erfahrung.

Startformationen

FC Bayern: Neuer - Rafinha, Martínez, Hummels, Alaba - Kimmich, Vidal, Thiago - Müller, Lewandowski, Costa.

FK Rostow: Dschanajew - Kalatschew, Mavlja, Navas, Granat, Terentjew - Jerochin, Gatcan, Noboa - Polos, Azmoun.

44.6 Die Bank des @FCBayern hat im Schnitt mehr CL-Erfahrung (44.6 Partien pro Spieler) als die Startelf (43.4). Rotation. #FCBROS — OptaFranz (@OptaFranz) 13. September 2016

Das Ergebnis: Manuel Neuer bleibt in dieser Saison ohne Gegentor, der FC Bayern gewinnt 5:0 (2:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Es war eine Machtdemonstration der Bayern, ohne auch nur in die Nähe ihrer Bestleistung kommen zu müssen. 11:1-Torschüsse, 25:2-Flanken, 79 Prozent Ballbesitz - Rostow war mit einer tiefstehenden Fünferkette auf Schadensbegrenzung aus. Das klappte bis zur 28. Minute, dann riss Aleksandru Gatcan Robert Lewandowski im Strafraum zu Boden und der Stürmer der Bayern verwandelte den anschließenden Elfmeter sicher. In der Nachspielzeit erzielte Thomas Müller nach einer Flanke von David Alaba den zweiten Treffer.

Die zweite Hälfte: Das Spiel der Münchner wurde etwas besser, vertikaler und dadurch zielstrebiger. Wegen Rostows Schwächen hatte die Partie aber den Charakter eines Trainingskicks. Bayern legte drei Tore nach - und freut sich auf den nächsten Spieltag. Dann reist der Deutsche Meister zu Atlético Madrid und wird vermutlich erstmals richtig gefordert werden. Die Madrilenen gewannen das Parallelspiel bei der PSV Eindhoven 1:0.

Der neue Torjäger: Wer bei Joshua Kimmich nach der starken Europameisterschaft als Rechtsverteidiger einen Leistungsabfall zu Beginn der neuen Saison erwartet hat, sieht sich getäuscht. Der 21-Jährige will sich aber nicht, wie von Bayerns Co-Trainer Hermann Gerland prophezeit, auf die neue Position festlegen lassen - Philipp Lahm ist in den wichtigen Spielen ja auch noch da. Kimmich entwickelt sich immer mehr zum Torjäger. Nach seinem ersten Länderspieltreffer gegen Norwegen und dem Tor beim 2:0-Sieg auf Schalke legte er gegen Rostow gleich doppelt nach. Erst vollendete er einen Konter über Douglas Costa aus kurzer Distanz (53. Minute) und köpfte kurz darauf einen kurz ausgeführten Eckball des eingewechselten Juan Bernat zum 4:0 ein (60.).

Jubel des Spiels: Die Heimanhänger des FC Bayern sind nicht für ihre kreativen Gesänge bekannt. Da liegt es nahe, sich beim Hit dieses Sommers zu bedienen. Wie die isländischen Fans bei der EM in Frankreich intonierten die Zuschauer in der Münchner Arena den Huuu-Klatsch-Support und sorgten für einen der wenigen Höhepunkte in der zweiten Halbzeit.

Erkenntnis des Spiels: Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Gut und Schlecht, zwischen den Top-Ligen und dem Rest geht im europäischen Fußball immer weiter auseinander. Der FC Barcelona gewann zeitgleich sogar 7:0 gegen Celtic Glasgow. Versprochen: Ab dem Viertelfinale wird es auch für Bayern-Fans wieder spannend.