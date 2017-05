FC Bayern vor Umbruch Granaten kaufen oder Stars züchten

Minutenlang lagen sie auf dem Boden. Viele Bayern-Spieler vergruben den Kopf in ihren Händen oder drückten ihr Gesicht in den Rasen des Dortmunder Stadions. Die Münchner waren untröstlich nach diesem Fußballdrama, als sie das Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund verloren hatten.

Damit war klar, dass der Traum zerplatzt war, erstmals nach 2004 wieder den U19-Titel an die Säbener Straße zu holen. Völlig unklar war und ist aber, ob einer der traurigen Spieler jemals eine Chance hat, auch mit den Bayern-Profis um die Deutsche Meisterschaft zu kämpfen: Matthias Stingl, Marco Friedl, Manuel Wintzheimer und all die anderen.

Oben auf der Dortmunder Tribüne verfolgte Uli Hoeneß das Geschehen. Nach Abpfiff sprach der Klub-Präsident der tapferen Mannschaft im Interview seinen Glückwunsch aus. Er hütete sich aber davor, auch nur einem der jungen Bayern eine Profikarriere zu prognostizieren. Aus gutem Grund.

Hoeneß weiß gerade selbst nicht so wirklich, wie der FC Bayern die Zukunft gestalten soll. Dass die Bayern derzeit noch keinen konkreten Masterplan haben, wie sie die Mannschaft für die nächste Saison und die kommenden Jahre zusammenstellen wollen, wurde auch schon am vergangenen Samstag deutlich, rund um die Meisterfeierlichkeiten auf dem Münchner Marienplatz.

Vor Beginn wurde Hoeneß im Rathaus von einem Reporter zu Aktivitäten auf dem Transfermarkt gefragt. Hoeneß sagte: "Wenn man den Kader verstärken will, dann muss man Granaten kaufen." Und im ZDF-"Sportstudio" ergänzte er später zum selben Thema: "Vielleicht wird es etwas geben, was es beim FC Bayern bisher noch nicht gegeben hat."

Richtig überzeugt wirkte Hoeneß von diesem Gedanken aber nicht, es widerspräche auch der bisherigen Klub-Philosophie von finanziell überschaubaren Spielereinkäufen. Jetzt doch mal üppig Geld auszugeben für große Namen wäre außerdem ein entmutigendes Signal an die Klub-Junioren: Wie den Durchbruch zu den Profis schaffen, wenn der Kader immer mehr mit teuren neuen Superstars gespickt ist? Mit Granaten also.

Dabei hat der Klub erst vergangene Woche voller Stolz den FC Bayern-Campus präsentiert. Ein neues Nachwuchsleistungszentrum im Norden Münchens, das sie für 70 Millionen Euro auf einem alten Kasernengelände hingestellt haben, für bessere Bedingungen bei der Jugendarbeit. Damit es mal wieder einer ganz nach oben schafft wie einst Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller. Der bislang letzte, der sich aus der eigenen Jugend bei den Profis durchsetzen konnte, war David Alaba. Vor sieben Jahren, 2010.

Ancelotti setzt weiter auf Erfahrung

Ob sich ausgerechnet unter Carlo Ancelotti ein junger Spieler etablieren kann, darf bezweifelt werden. In seiner ersten Saison setzte der Trainer vor allem auf bewährte Stammkräfte, im April sagte er vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid: "Mit den jungen Spielern gewinnst du Spiele, mit den erfahrenen Spielern Titel." Gegen Real Madrid schieden die Bayern mit erfahrenen Spielern im Viertelfinale aus.

"Es wird sicher einen Mix geben aus erfahrenen Spielern und Spielern mit Zukunft", sagte Hoeneß nun. "Und das herauszufinden, wird die große Kunst sein." Ein heikler Balanceakt, die richtige Mischung auszutarieren.

Auch beim Thema Sportdirektor als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand quält sich der Vorstand seit Saisonbeginnen herum und weiß noch nicht weiter. Philipp Lahm sagte ab, Max Eberl blieb lieber in Gladbach, so ist der Posten seit dem Abschied von Matthias Sammer weiter vakant - eine Misserfolgsgeschichte, die so gar nicht zum Selbstverständnis des Vereins passt. Am Samstag sagte Hoeneß auf die Frage zum Sportdirektor deutlich wie nie zuvor: "Da haben wir eindeutig ein Defizit."

So tun sie sich an der Säbener Straße nicht nur bei der Bewertung der Saison schwer, ob sie wie Rummenigge den Meistertitel als Erfolg sehen oder wie Hoeneß als gefühlten Ausrutscher, der so nicht mehr vorkommen sollte. Uneinig sind die beiden Bosse auch bei der Perspektivplanung.

Hoeneß macht momentan jedenfalls klar, dass er wieder richtig mitmischen möchte im Verein. Die ersten Monate nach seiner Wiederwahl im November hielt er sich zurück, richtig für öffentliches Aufsehen sorgte er nur bei einem denkwürdigen Auftritt in Liechtenstein, als er sich immer noch als unschuldig verurteiltes Opfer gerierte, das einen Freispruch verdient hätte.

Vielleicht hat Hoeneß erkannt, dass das nicht klug war und es mehr Sinn macht, statt über seine Steueraffäre doch kernkompetent über Fußball zu sprechen und sich wieder mehr ins operative Tagesgeschäft einzuklinken. Wie viel das bringt, bleibt abzuwarten.

Nach der Fanfeier am Samstagabend verließ die Mannschaft das Rathaus durch den Hinterausgang Richtung Marienhof. Dort wird gerade gebuddelt, München bekommt einen zweiten S-Bahn-Tunnel. Der Marienhof ist eine einzige große Baustelle bis 2026. Der FC Bayern dagegen hat viele große Baustellen. Und deutlich weniger Zeit.