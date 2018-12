Umbruch beim FC Bayern 200 Millionen Euro reichen nicht

In den vergangenen Wochen hat sich der FC Bayern sportlich erholt. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der erfolgreichste deutsche Fußballklub einen Umbruch benötigt. Einen Umbruch, der in erster Linie die Struktur der Mannschaft betreffen muss. Dafür will der Verein im kommenden Sommer massiv in neue Spieler investieren, von 200 Millionen Euro ist die Rede. Im Folgenden soll es darum gehen, was diese Summe auf dem Transfermarkt überhaupt noch wert ist.

DIE VEREINSFÜHRUNG

Die Verantwortung für den Umbruch soll Sportdirektor Hasan Salihamidzic übernehmen. Als er vor anderthalb Jahren anfing, war seine Vergangenheit als Bayern-Spieler das entscheidende Einstellungskriterium. "Mia san mia" bleibt das Mantra der Münchner Leitkultur. Im Mittelpunkt stehen die allmächtigen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Der FC Bayern ist weiterhin abhängig von den beiden altgedienten Machern, wobei vor allem Hoeneß den Zeitpunkt für einen Rückzug um Jahre verpasst hat.

Die Gegenwart des Rekordmeisters sieht so aus:

Präsident Hoeneß entscheidet in Kürze, ob er sich trotz der massiven Kritik auf der Jahreshauptversammlung Ende 2019 ein weiteres Mal zur Wahl stellen wird. Als Chef des Aufsichtsrats wurde er vor Kurzem für vier weitere Jahre bestätigt, deshalb gilt eine weitere Amtszeit als Präsident als wahrscheinlich.

entscheidet in Kürze, ob er sich trotz der massiven Kritik auf der Jahreshauptversammlung Ende 2019 ein weiteres Mal zur Wahl stellen wird. Als Chef des Aufsichtsrats wurde er vor Kurzem für vier weitere Jahre bestätigt, deshalb gilt eine weitere Amtszeit als Präsident als wahrscheinlich. Auch Rummenigge soll seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender bis Ende 2021 verlängern.

soll seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender bis Ende 2021 verlängern. Salihamidzic steckt aktuell, nach dem Willen von Hoeneß und Rummenigge, in einem Prozess, der ihm in der Öffentlichkeit mehr Profil verschaffen soll. Wichtige Entscheidungen trifft der Adjutant aber weiterhin nicht.

steckt aktuell, nach dem Willen von Hoeneß und Rummenigge, in einem Prozess, der ihm in der Öffentlichkeit mehr Profil verschaffen soll. Wichtige Entscheidungen trifft der Adjutant aber weiterhin nicht. Trainer Niko Kovac sucht noch Akzeptanz.

sucht noch Akzeptanz. Der Kader ist überaltert.

Und deshalb hat Borussia Dortmund in der Bundesliga bei derzeit sechs Punkten Vorsprung beste Chancen, nach sechsjähriger Bayern-Dominanz mal wieder Deutscher Meister zu werden.

Nach den seltenen Jahren des Misserfolgs haben die Münchner in der Vergangenheit häufig mit richtigen Entscheidungen reagiert. Den bevorzugten Nachfolger an der Spitze des Klubs drei Jahre vor Amtsbeginn öffentlich zu diskutieren, gehört sicherlich nicht dazu. Oliver Kahn soll auf Rummenigge folgen, gerne Anfang 2022. Bis dahin müsse man sich Kahn laut Hoeneß "warmhalten" - ein fatales Signal in sämtliche Richtungen. Der FC Bayern verschiebt den dringend benötigten Umbruch an der Vereinsspitze um einige Jahre.

DPA Niko Kovac

DER TRAINER

Auch die Zukunft auf der Trainerposition muss nicht unbedingt Niko Kovac heißen.

Das Team hat sich unter Kovac wieder gefangen. Nach dem 3:3 gegen Düsseldorf war der Trainer so gut wie weg, sechs Spiele und fünf Siege später sitzt er wieder fest im Sattel. Der Kroate selbst hat daran seinen Anteil: Kovac hat seine Elf mit der taktischen Umstellung zurück auf die Doppelsechs stabilisiert, auch das Ende der Rotation scheint für den Moment eine gute Idee gewesen zu sein.

Bisher blieb Kovac in München allerdings den Beweis schuldig, einen Rückstand erfolgreich drehen, taktisch während eines Spiels reagieren zu können. Er muss zeigen, dass die Spieler seinen Ideen vertrauen. Dass die Spieler ihm vertrauen.

Diese Stärke zeichnete Pep Guardiola, Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld aus. Felix Magath oder Jürgen Klinsmann eher nicht, und sie wurden so zum Symbol grauenvoller Bayern-Jahre. Kovac muss schon zur ersten Gruppe gehören, wenn er die Zukunft des FC Bayern sein soll - am Verlauf der Rückrunde und den K.-o.-Spielen in der Champions League wird man ihn messen. Und nach den Achtelfinal-Spielen gegen den FC Liverpool wird schon klarer sein, was unter Kovac möglich ist - und was eben nicht. Fakt ist schon jetzt: Die Zeit seiner aktuellen Mannschaft wird im kommenden Sommer enden.

DER KADER

In den vergangenen zwölf Jahren sahen sich die Bayern zweimal zu massiven und damit auch symbolträchtigen Investitionen auf dem Transfermarkt genötigt, um die nationale Konkurrenz nicht nur einzuholen sondern auch abzuhängen. 2007 kamen Franck Ribéry, Miroslav Klose und Luca Toni, die Bayern gaben laut Transfermarkt.de 93 Millionen Euro aus und bauten die Vormachtstellung zwei Jahre später mit Arjen Robben und Mario Gomez aus.

Als der BVB 2012 den zweiten Meistertitel in Folge gewann, war Javi Martínez mit der damaligen Rekordablöse von 40 Millionen Euro der Königstransfer, der die Machtverhältnisse in der Bundesliga wiederherstellte.

DPA Javi Martínez kam im Jahr 2012

Seitdem hat sich der Transfermarkt extrem gewandelt. Andere Klubs wie Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester City setzen in Sachen Ablösesumme neue Maßstäbe. Trotzdem wollen die Bayern angreifen: Laut Berichten der "Bild"-Zeitung und des "Kicker" stehen dafür bis zu 200 Millionen Euro zur Verfügung. Was wie ein Großangriff klingt, wird angesichts der vielen neu zu besetzenden Positionen schnell zu einem Angriff light.

Und so würden wir den FC Bayern umbauen:

Arjen Robben steht als erster Abgang bereits fest. Es wäre konsequent, wenn auch Franck Ribéry ginge. Für beide Profis muss der FC Bayern Ersatzspieler holen, die dann auf den Außenpositionen mit den verletzungsanfälligen Kingsley Coman und Serge Gnabry um die Stammplätze konkurrieren. Auch die Back-up-Position hinter Robert Lewandowski würden wir neu besetzen, Sandro Wagner hat bisher nicht überzeugt. Rafinha zeigt in der Champions League regelmäßig, dass er nicht mehr den höchsten Ansprüchen genügt.

In der Innenverteidigung müsste Jérôme Boateng weichen, genauso wie Javi Martínez (beide 30 Jahre alt), der das defensive Mittelfeld des Rekordmeisters körperlich nicht mehr so prägen kann wie beim Champions-League-Sieg 2013. James Rodríguez würden wir nach seiner Leihe von Real Madrid nicht übernehmen, seine Leistungen sind zu unbeständig. Renato Sanches müsste aufgrund des Überangebots im zentralen Mittelfeld und mangelnder Perspektive gehen. In der Summe sind das acht Abgänge, sieben neue Spieler (ein Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, ein Sechser, zwei Außenbahnspieler, ein Stürmer) würden wir verpflichten.

Wer die aktuellen Transferpreise kennt, weiß: Mit einem Budget von 200 Millionen Euro lassen sich keine sieben Topstars verpflichten. Linksverteidiger Lucas Hernández - der laut "Marca" von Atlético zum FC Bayern wechseln soll - würde den Rekordmeister bereits eine festgeschriebene Ablöse von etwa 80 Millionen Euro kosten. Übrig wären dann noch 120 Millionen Euro - viel zu wenig, um etwa zwei Weltklassespieler auf den Außenpositionen im Angriff zu verpflichten.

Neben der Ablöse wäre das Gehalt das nächste Problem, Bonuszahlungen an die Spieler sind auch nicht unüblich. Und: Die besten Spieler der Welt zieht es vermehrt in die Premier League, nach Spanien zu Real Madrid oder zum FC Barcelona, nicht in die Bundesliga. Auch hier muss man realistisch bleiben.

Was ist also möglich für den FC Bayern? Im Jahresabschluss 2017 wiesen die Münchner ihr Eigenkapital mit 445 Millionen Euro aus, Einnahmen auf dem Transfermarkt könnten zudem reinvestiert werden. Wir haben eine Liste potenzieller Verstärkungen aufgestellt. Die Ablösesummen der Spieler sind geschätzt; die Grundlage dafür waren folgende Kriterien: Wie lange läuft der Vertrag des Spielers noch? Wie alt ist er? Wie begehrt ist die Position auf dem internationalen Transfermarkt?

Das sind die Spieler, die der Rekordmeister im Sommer mit dem 200-Millionen- Budget verpflichten könnte:

Sieben Spieler, 200 Millionen Euro Benjamin Pavard (VfB Stuttgart):

Der Wechsel des Franzosen gilt bereits als sicher, von 35 Millionen Euro Ablöse ist die Rede. Würde man allein Pavards Leistungen in dieser Hinrunde als Maßstab nehmen, wäre der VfB-Profi kein Kandidat für den FC Bayern. Der 22-Jährige wirkt müde und hat Anteil daran, dass Stuttgart eine der schlechtesten Abwehrreihen der Liga stellt. Aber: Pavard hat sein großes Potenzial bereits nachgewiesen. In der vergangenen Saison verpasste er keine einzige Bundesligasekunde, wurde Nationalspieler und als Stammspieler bei der Endrunde in Russland Weltmeister - als Rechtsverteidiger. In München könnte Pavard an der Seite von Niklas Süle das Innenverteidiger-Duo der Zukunft bilden. Thomas Meunier (Paris St. Germain):

Wenn Joshua Kimmich endgültig ins zentrale Mittelfeld wechselt, wird die Position des rechten Verteidigers beim FC Bayern frei. Diesen Platz könnte Meunier übernehmen. Der Belgier ist laufstark und war bei der WM einer der auffälligsten im Team (ein Tor, zwei Vorlagen). In der französischen Ligue 1 spielt Meunier souverän, auf höherem Niveau hat er allerdings Probleme im Stellungsspiel - das wurde zuletzt in der Champions League gegen den FC Liverpool (2:3) deutlich. Insgesamt wäre Meunier ein guter Transfer für den FC Bayern, der machbar scheint, zumal PSG auch auf Einnahmen wegen des Uefa Financial Fairplays angewiesen ist. Mit 30 Millionen Euro Ablöse sollte der Rekordmeister rechnen, Meuniers Vertrag läuft noch bis 2020. Philipp Max (FC Augsburg):

Noch hat Bayern München keine Sorgen auf der Position des Linksverteidigers, David Alaba ist erst 26 Jahre alt und scheint nach einer Saison mit einigen Verletzungen wieder körperlich stärker. Bei einem Abgang von Rafinha bräuchte der Rekordmeister aber eine Alternative zu Alaba, der auch einen ehrgeizigen Back-up gut vertragen könnte - und da kommt Max ins Spiel. Laufstark, gut im Zweikampf, tolle Flanken - die Entwicklung des 25-Jährigen ist beeindruckend; und er spielt wie Meunier auf einer Position, auf der die Auswahl an guten Profis weltweit überschaubar ist. Für etwa 20 Millionen Euro sollte der FC Bayern Max aus seinem bis 2022 gültigen Vertrag herauskaufen können. Adrien Rabiot (Paris St. Germain):

Der Franzose ist als zentraler Mittelfeldspieler der Typ, der dafür sorgt, dass Neymar und Co. bei Paris glänzen können. Rabiot ist 23 Jahre alt, er vereint Wucht im Zweikampf und Ruhe am Ball - und das Beste ist: Rabiot ist im Sommer ablösefrei, ein hohes Handgeld dürfte aber fällig werden. Für den FC Bayern wäre dieser Spieler ein idealer Transfer, zumal Rabiot für dominanten Ballbesitzfußball perfekt geeignet ist und damit die Lücke schließen würde, die Xabi Alonso vor zwei Jahren in München hinterlassen hat. Problem: Der FC Bayern müsste sich beeilen, denn der FC Barcelona soll bereits in Verhandlungen mit Rabiot stehen. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach):

Eden Hazard ist als Ribéry-Nachfolger nicht vorstellbar - zu teuer, und wahrscheinlich hätte der Chelsea-Star ohnehin keine Lust auf die Bundesliga. Die gute Nachricht: Sein jüngerer Bruder Thorgan spielt in Mönchengladbach (Vertrag bis 2020) eine fantastische Saison und weist nun regelmäßig nach, was schon länger bekannt ist - der 25-Jährige ist einer der kreativsten Spieler der Bundesliga. Angeblich soll der FC Liverpool am Linksaußen interessiert sein, das treibt den Preis in die Höhe - Bayern München wird mit mindestens 35 Millionen Euro Ablöse rechnen müssen. Hirving Lozano (PSV Eindhoven):

Mit Robben hat der FC Bayern 2009 den wohl besten Transfers seiner jüngeren Vereinsgeschichte getätigt, zumal der Niederländer bereits bei seinem Wechsel nach München auf Topniveau gespielt hat, beim FC Bayern zum Weltstar wurde und nach heutigen Maßstäben mit 25 Millionen Euro Ablöse als Schnäppchen gilt. Sportdirektor Salihamidzic kann so einen Coup nur schwer wiederholen, aber mit Lozano würde er einen extrem spannenden und entwicklungsfähigen Nachfolger nach München holen. Der 23 Jahre alte Mexikaner hat spätestens durch das WM-Duell gegen Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, torgefährlich und verfügt über eine tolle Technik. Das Problem: Sein Vertrag läuft noch bis 2023, unter 50 Millionen Euro wird der Rechtsaußen nicht zu haben sein. Luka Jovic (Eintracht Frankfurt):

Zwölf Treffer in der Liga, fünf in der Europa League: Jovic ist eine der großen Entdeckungen der bisherigen Saison. Mit 20 Jahren ist Jovic entwicklungsfähig, und als Mittelstürmer ein rares Gut - beides dürfte für einen hohen Preis sorgen, zumal Frankfurt den Angreifer im Sommer aus seinem Leihvertrag mit Benfica Lissabon für eine Ablöse zwischen sechs und zwölf Millionen Euro kaufen und danach den Preis neu verhandeln kann. Wir schätzen, der FC Bayern muss für den potenziellen Lewandowski-Nachfolger mindestens 30 Millionen Euro zahlen.

Und warum können die Bayern nicht den Weg von Borussia Dortmund beschreiten und ein Talent wie Jadon Sancho behutsam ins Profiteam integrieren? Das Beispiel Alphonso Davies - für zehn Millionen Euro aus Vancouver geholt - wird in der Rückrunde zeigen, dass in München andere Mechanismen greifen als beim BVB. Beim FC Bayern stehen Spieler sofort im Fokus, fehlende Spielpraxis wird negativ ausgelegt. Entweder Davies erweist sich schnell als Verstärkung oder ihm droht ein Schicksal wie Sinan Kurt, Jan Kirchhoff, Mitchell Weiser oder Nils Petersen.

Will sich der FC Bayern also nicht nur mit Talenten oder mit Spielern aus gewohnten Gefilden verstärken, sondern den Kader mit Mut und Weitsicht für den insgesamt sechsten Champions League-Titel bereitmachen, muss ein ganz anderes Investitionsvolumen her.

Wir schlagen für die genannten sieben Positionen folgende Spieler vor:

Sieben Spieler, 600 Millionen Euro Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam):

Wenn es um die Stärke der aufstrebenden niederländischen Nationalmannschaft oder von CL-Achtelfinalist Ajax Amsterdam geht, wird meist die Qualität von Frenkie de Jong betont. Die Bayern sollen auch Interesse an dem Mittelfeldspieler haben, ein Wechsel in die Bundesliga gilt aber als unwahrscheinlich. Dahinter hat sich aber auch de Ligt zu einem Leistungsträger in beiden Teams entwickelt. Der Innenverteidiger ist 19 Jahre alt, überzeugt im Zweikampfverhalten wie im Spielaufbau und wäre bei einer Vertragslaufzeit bis 2021 für geschätzte 60 Millionen Euro zu haben. Dass er gerade zu Europas Jungprofi des Jahres gewählt wurde ("Golden Boy"), wird den Preis nicht eben senken. Joao Cancelo (Juventus):

Warum gibt es überhaupt eine Alternative zu Thomas Meunier aus der 200-Millionen-Wunschliste? Das entscheidende Kriterium pro Cancelo ist das Alter, der Portugiese ist drei Jahre jünger als der PSG-Rechtsverteidiger. Dass auf der rechten Bayern-Seite nur Bedarf besteht, wenn Joshua Kimmich ins Mittelfeld wechselt, ist klar. Eine Verlängerung mit Rafinha wäre in Zeiten eines Umbruchs dagegen ein schlechtes Signal. Cancelo hat sich gleich im ersten Jahr in Turin einen Stammplatz erkämpft und überzeugt vor allem mit Dynamik in der Vorwärtsbewegung. Bei einem Vertrag bis 2023 schätzen wir die Ablösesumme auf 60 Millionen Euro. Lucas Hernández (Atlético Madrid):

Anders als beim Augsburger Philipp Max wäre eine Verpflichtung des Weltmeisters Hernández ein klares Signal an den seit Jahren gesetzten David Alaba. Bis vor kurzem dachten wir: unwahrscheinlich, nun wird der Franzose schon als Winterzugang gehandelt. Alaba, in dieser Saison mit einem Tor und ohne Vorlage in der Bundesliga, stagniert seit anderthalb Jahren. Mit dem variabel einsetzbaren Hernández würde sich vor allem die defensive Stabilität erhöhen, aber auch die hat bei den Bayern zuletzt abgenommen. Hernández' Vertrag in Madrid läuft noch bis 2024, er soll aber eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro haben. N'Golo Kanté (FC Chelsea):

Warum nicht gleich Lionel Messi, Kylian Mbappé und Mo Salah verpflichten? Bevor diese Transferliste ins Reich der Utopie verwiesen wird, sei folgendes vorgeschickt: Chelseas Trainer Maurizio Sarri beklagte sich vor einigen Wochen, Kanté sei technisch eigentlich nicht stark genug, um die zentrale Mittefeld-Rolle zu spielen. Über eine Unzufriedenheit Kantés ist nichts bekannt, aber Wertschätzung ist im modernen Fußball ein zentrales Thema. Der Franzose wäre aus dem Stand einer der besten Spieler der Bundesliga, als Ablösesumme veranschlagen wir 80 Millionen Euro. Leroy Sané (Manchester City):

Wenn es um den Vorwurf geht, die Bayern hätten bei ihren Transfers in den vergangenen Jahren die besten Bundesligaspieler übersehen, fallen die Namen Kevin De Bruyne und Leroy Sané. Der Belgier ging 2015 für 76 Millionen Euro zu Man City, ein Jahr später folgte der Ex-Schalker für 50 Millionen. Eine Rückholaktion Sanés in die Bundesliga hätte für die Bayern großen symbolischen Wert. Auch für Sané (Ablöse: 100 Millionen Euro) selbst, der nun auch in der Nationalmannschaft durchstartet und dort sein Standing als Münchner weiter vergrößern könnte. Gareth Bale (Real Madrid):

Über Jahre war Bale der teuerste Fußballer der Welt, er wechselte 2013 für die Ablösesumme von 100 Millionen Euro von Tottenham zu Real Madrid. Bales Vertrag läuft noch bis 2022, er gilt als Lieblingsspieler von Real-Präsident Florentino Pérez - warum sollte der Waliser also in die Bundesliga wechseln? Den Bayern in die Karten spielen könnte ein durchaus wahrscheinlicher Großangriff der Madrilenen auf dem Transfermarkt. Sollte Bale seinen Stammplatz in Gefahr sehen, könnten die Bayern zuschlagen. Kostenpunkt: 120 Millionen Euro. Paulo Dybala (Juventus):

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gilt als Fan von Dybala, in italienischen Medien schwärmte er schon mal vom argentinischen Angreifer. Und sollte der FC Bayern auf dem Transfermarkt tatsächlich mal groß denken, wäre Dybala ein lohnenswertes Ziel: Schnell, dribbelstark, guter Abschluss, im Zentrum variabel einsetzbar - der 25-Jährige würde die Offensive der Münchner auf eine andere Stufe heben. Nur, will Dybala, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2022, Juventus überhaupt verlassen? Wer bereit ist, 100 Millionen Euro zu investieren, sollte zumindest mal nachfragen.

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen entscheiden, auf welcher Position er den größten Bedarf sieht; was das Ziel des Umbruchs ist. Geht es um die Vormachtstellung in der Bundesliga, können klug investierte 200 Millionen Euro ausreichen. Die Champions League gewinnt man auf Anhieb so aber nicht, vor allem wenn sich Kovac nicht weiterentwickelt. Für den mittel- bis langfristigen Erfolg ist der Umbau in der Vereinsführung ohnehin das wichtigere Thema. Im Zusammenspiel mit Salihamidzic werden drei weitere Jahre unter Hoeneß und Rummenigge dem Verein enorm schaden - bei aller Anerkennung ihrer Verdienste.