Es war eine halbe Stunde nach Spielende, als Joshua Kimmich vor rund zwei Dutzend Reportern stand und ihm aus dem Pulk zwei Fragen zeitgleich entgegengerufen wurden. "Es fühlt sich gut an", erwiderte der Rechtsverteidiger des FC Bayern, wobei nicht klar war, ob Kimmich damit die Frage nach der Tabellenführung beantworten wollte - oder die nach seinem erstmals seit vier Monaten wieder abrasierten Schnurrbart. Oder vielleicht auch beide?

In diesem wenig bedeutsamen Fall blieb Raum für Interpretationen. Anders als einige Minuten später - als es um die Ausmusterung seiner drei Mitspieler aus der Nationalmannschaft ging.

Da wurde Joshua Kimmich eindeutig, als er sich hinter das Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng stellte und deutliche Kritik am Stil von Bundestrainer Joachim Löw äußerte: "Die Art und Weise", sagte Kimmich, "war nicht okay. Ich verstehe das absolut, dass die Jungs enttäuscht sind. Keiner von ihnen ist zu alt, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Sie haben einen anderen Abgang verdient."

Trotzige Leistung von Müller, Hummels und Boateng

So sorgte der Paukenschlag vom Dienstag auch am Samstag noch für einen Nachklang. Hatte am Mittwoch bereits die Klubführung um Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic ihre Meinung gesagt, so legten nun auch aktive deutsche Nationalspieler in Reihen des FC Bayern nach, allen voran Kimmich - und in distanzierterer Form auch Leon Goretzka: "Über die Art und Weise, wie es gelaufen ist, kann man sicher streiten. Aber mein Eindruck war, dass sie auch viel Motivation daraus gezogen haben und gezeigt haben, dass sie damit sehr gut umgehen können." Und wie sie das konnten, beim 6:0 gegen Wolfsburg.

Getty Images Thomas Müller (links) und Mats Hummels

Hummels, Boateng, Müller, sie alle spielten von Beginn an, und auch wenn nicht jede Aktion glückte: Alle drei Ex-Nationalspieler wirkten trotzig, als wollten sie zeigen, wie falsch Löw mit seiner Entscheidung lag, sie zukünftig nicht mehr für den DFB-Kader zu nominieren. Gerade Müller erinnerte zwar nicht an allerbeste, aber schon an sehr gute Zeiten. Mit Offensivdrang, mit einer schönen Vorlage zum 1:0 durch Serge Gnabry und vor allem mit seinem Treffer zum 4:0, das er wieder mit seiner originell unkonventionellen Krummfüßigkeit erzielte.

Manche erinnerten sie an gekränkte Kinder, die bei den anderen nicht mehr mitspielen dürfen und gerade deswegen zu Höchstform auflaufen. Mit der Botschaft: Das habt ihr jetzt davon.

Goretzka: "Man sollte den dreien sehr dankbar sein"

Mochte auch keiner der drei später sprechen, dafür redeten andere über sie, und zwar in höchsten Tönen. Kimmich, der als 15-jähriger Juniorenspieler beim VfB Stuttgart vor dem Bildschirm mitfieberte, als das Trio bei der ersten gemeinsamen WM 2010 mit der Nationalmannschaft Dritter wurde, schwärmte, wie die drei den deutschen Fußball ein Jahrzehnt geprägt hätten. Und Goretzka sagte: "Ich verspüre als Deutscher und als Fußballer immer noch große Dankbarkeit, weil sie mir unheimlich schöne Stunden bereitet und 2014 auch den Titel geholt haben. Wenn ich daran denke, kriege ich jetzt noch Gänsehaut." Um dann noch zu ergänzen: "Man sollte den dreien sehr dankbar sein."

Weitaus diplomatischer klang alles bei Manuel Neuer, in seiner Funktion als Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft war das auch wenig verwunderlich. "Die Situation war so, dass man nicht damit gerechnet hat", wand sich der Torhüter, "dementsprechend waren die Spieler enttäuscht, so eine Entscheidung gesagt zu bekommen. Andererseits sind Trainer dazu da, Entscheidungen zu treffen." Bemerkenswert war immerhin, dass auch Neuer selbst von Löw nicht vorab informiert worden war. "Aber danach haben wir telefoniert."

Ein Weckruf für die entscheidende Saisonphase?

Mochten sich manche beim FC Bayern nicht nur über Löws vermeintlich fehlendes Feingefühl, sondern auch über den Zeitpunkt echauffieren, so eine Entscheidung gerade jetzt vor den entscheidenden Wochen der Saison zu treffen: Das Schützenfest gegen Wolfsburg zeigte, dass man es auch genau anders deuten kann.

Gerade weil jetzt der finale Frühlingsendspurt ansteht, könnte Löws Entscheidung ein zusätzlicher Motivationsschub für Müller, Hummels und Boateng gewesen sein - und auch ein Weckruf für das Gemeinschaftsgefühl der Bayern-Mannschaft: Jedenfalls gab es nach den Treffern gegen Wolfsburg innig kollektive Jubeltrauben, bei denen sich alle mitfreuten. Und nicht wie sonst so oft mal dieser und mal jener.

Entscheidend für die Stimmung und den Rest der Saison ist natürlich das Spiel am Mittwoch gegen Liverpool (21 Uhr, TV: Sky, Liveticker: SPIEGEL ONLINE), ein anderes Kaliber als Wolfsburg. Spielen die Bayern aber ähnlich leidenschaftlich wie am Samstag und ziehen sie ins Viertelfinale ein - vielleicht hat dann auch Löw daran Mitverdienst.