Teamkrise beim FC Bayern Bis die Fetzen flogen

Schon vor dem Anpfiff war der Wurm drin. Beim Verlesen der Startelf lagen Stadionsprecher und Videoleinwand mehrere Sekunden auseinander, sodass die Fans gar nicht mehr wussten, welchen Nachnamen sie nun rufen sollten. Während des Spiels passierte es bei Auswechslungen gleich zweimal, dass auf der Tafel des vierten Offiziellen falsche Zahlen standen. Als etwa Thomas Müller mit der Rückennummer 25 an der Seitenlinie bereitstand, wurde die 29 für Kingsley Coman angezeigt.

Diese kleinen Pannen bildeten den passenden Rahmen für das Bild, dass die sonst so souveränen Bayern auch auf dem Platz abgaben. Auf dem Papier war alles in Ordnung: Ein 3:0 zum Auftakt in die Champions League gegen den RSC Anderlecht ist ziemlich genau das, was man vom FC Bayern erwarten durfte. Auch dass Anderlecht, aktuell gerade mal Zehnter der belgischen Tabelle, nach der frühen Roten Karte für Sven Kums (11. Minute) trotz Unterzahl zwei Riesenchancen auf den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte, war letztlich noch das kleinere Problem. Das viel größere war, dass die elf Bayern auf dem Platz schlicht keine Mannschaft waren.

Es rumort gewaltig. Und ausgerechnet an jenem Abend, an dem sich die internationale Konkurrenz um den Champions-League-Titel mit Lust und Laune warmschießt - Gruppengegner Paris Saint-Germain etwa gewann 5:0 in Glasgow - gaben sich die Spieler nicht einmal mehr Mühe, ihre internen Streitigkeiten zu verbergen. Mitten auf einem Spielplatz mit 70.000 Zuschauern. Es war ein Auftritt, der nicht einmal das Prädikat FC Hollywood verdient hatte. Eher schon: FC Kindergarten.

Drei Treffer, aber wenig Tempo im Spiel

Die Risse in der Mannschaft wurden durch viele kleine Details deutlich. An den meisten Szenen war Robert Lewandowski beteiligt, der mit seinem vom Verein nicht autorisierten Interview im SPIEGEL für internen Gesprächsbedarf an der Säbener Straße gesorgt hatte. Zunächst entschied der Pole mit einem schnellen Antritt das Spiel zugunsten der Bayern. Er holte einen Elfmeter heraus und provozierte den Platzverweis. Als er den anschließenden Strafstoß verwandelte, jubelte er allerdings ziemlich alleine.

Umgekehrt jubelte der Pole dafür auch nicht mit Thiago oder Kimmich, als diese die beiden weiteren Treffer des Abends erzielten (65., 90.) - Kimmich übrigens traf nach Zuspiel von Jérôme Boateng, der nach seiner langwierigen Oberschenkelverletzung erstmals nach knapp vier Monaten wieder zum Einsatz kam. Es hätte also durchaus Grund gegeben, einander zu gratulieren oder mal kurz abzuklatschen. Doch Lewandowski drehte beide Male ab.

In der 72. Minute hatte sich Lewandowski auf der linken Seite freigespielt, vertändelte aber vor einer möglichen Hereingabe den Ball. Arjen Robben hätte in der Mitte freigestanden. Entgeistert blickte der Holländer Lewandowski an, doch dieser drehte sich weg und ging so einer Diskussion aus dem Weg. Robben ging dann noch zu Franck Ribéry und erzählte ihm, dass Lewandowski ihn nicht angespielt hatte. Auch Richtung Bank äußerte er seinen Unmut.

Später sagte Robben: "Mit allem Respekt, nach der Roten Karte musst du die aus der Arena schießen." Damit meinte er den Gegner Anderlecht, doch eigentlich war es eine Kritik am eigenen Team. Tempo und Lust hätten gefehlt, um viele Tore zu machen. "Da müssen wir uns alle hinterfragen." Denn man dürfe schon auch kritisch sein zurzeit. Vor allem aber müsse man zusammenhalten. "Das gilt nicht nur für Lewi, wir müssen weniger reden und es auf dem Platz zeigen", so der Niederländer in Anspielung auf Lewandowskis Interview.

"Das darf nicht passieren beim FC Bayern München"

Und dann war da noch der kindische Auftritt von Franck Ribéry. Als er ausgewechselt wurde, ließ er sich zunächst eine demonstrative Minute lang Zeit, vom Feld zu schreiten. Vor der Bank würdigte er dann Trainer Carlo Ancelotti keines Blickes, zog sein Trikot aus und warf es wutentbrannt auf den Sessel. Selbst der bislang nicht gerade als autoritärer Gruppenleiter aufgefallene Sportdirektor Hasan Salihamidzic war nach dieser Aktion sofort zu Ribéry gegangen, später fand er klare Worte: "Das darf nicht passieren beim FC Bayern München."

Ancelotti sagte: "Ich verstehe seine Reaktion nicht." Er habe den Franzosen nur ausgewechselt, weil dieser schon Gelb gesehen hatte und am Sonntag nicht hatte trainieren können. "Ich muss ihn fragen", merkte Ancelotti an. Womöglich wird ja beim FC Bayern zurzeit auch gar nicht zu viel, sondern zu wenig miteinander geredet.

Niklas Süle, der etwas überraschend statt Mats Hummels in der Startelf stand, sagte später noch: "Die Stimmung in der Mannschaft ist überragend." Außerdem sei Ribéry eben ein Spaßvogel, man dürfe seinen Aussetzer nicht so ernst nehmen. Und das Spiel der Bayern gegen Anderlecht fand der Bayern-Neuling auch gut. Auch hier waren sich die Spieler alles andere als einig. Robben sagte mit einem Lächeln, jeder dürfe ja seine Meinung haben.