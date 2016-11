FC Bayern in Dortmund Der Nimbus bröckelt

Niemand hat die Absicht, von einer Krise zu sprechen. Der FC Bayern führte die Tabelle der Bundesliga bis zu Leipzigs Sieg in Leverkusen wie in jedem Jahr um diese Zeit an, er hat noch kein Spiel in der Saison verloren. Alles ist gut an der Säbener Straße. Alles scheint gut.

Und dennoch ist die Partie bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) für die Münchner ein Spiel, bei dem sie mehr zu verlieren als zu gewinnen haben. Mit einem Sieg hätte man zwar den Rivalen der Vorjahre deutlich distanziert, neun Punkte Vorsprung auf den BVB wären es dann. Die eigentlichen Verfolger wäre man aber dadurch nicht los: die heißen mittlerweile anders. Leipzig, Hertha, Hoffenheim, Köln.

Gewinnt man aber nicht, wäre nicht nur die Tabellenführung verloren, es wäre darüber hinaus das deutlich vernehmbare Signal: Der FC Bayern ist in dieser Spielzeit angreifbar wie seit Jahren nicht mehr. Der Nimbus der Münchner, die Liga schon in der Hinrunde nach Belieben zu dominieren, aufgebaut in den Jahren unter Jupp Heynckes und Josep Guardiola, dieser Nimbus bröckelt.

Die langweilige Liga ist derzeit Geschichte

In den Vorjahren war es doch so: Ein Großteil der Gegner reiste speziell in den Hinrunden nur nach München, um dort artig die Punkte abzuliefern und bloß nicht zu hoch zu verlieren. Kommentatoren appellierten beinahe flehend an all die anderen Mannschaften, doch bitte nicht so hasenfüßig bei den Bayern anzutreten, aber das blieb vergebliche Ansprache. Die langweilige Liga, das war Gesetz. Im März stand der Meister fest, und er hieß Bayern München.

Und jetzt? Köln und Hoffenheim haben ihre Punkte aus München bereits mitgenommen, Eintracht Frankfurt hat sich in Unterzahl ein Remis erarbeitet, selbst der FC Ingolstadt ist bei den Bayern mutig aufgetreten, obwohl er am allerwenigsten dazu Anlass hätte. Als Hoffenheim das 1:1 bei den Bayern abgestaubt hatte, hat deren Trainer Julian Nagelsmann nicht etwa selig gestrahlt. Nein, er grummelte Unzufriedenheiten vor sich her. Da wäre doch wohl mehr drin gewesen als nur ein Pünktchen. Schlecht gelaunt nach einem Remis bei den Bayern. Das muss man sich einmal vorstellen.

Die Mannschaft liefert unter Trainer Carlo Ancelotti ihre Pflicht ab, es reicht ja auch, aber viel mehr ist es bislang meistens nicht. Und blickt man auf die Spieler und ihre Saisonbilanz, dann kann man außer Jungstar Joshua Kimmich nur wenige Profis aufzählen, die wirklich von sich sagen können: es war bisher eine sehr gute Spielzeit. Ancelotti baut vor allem auf die gesetzten Herren im Kader, auf Arjen Robben, Franck Ribéry, Philipp Lahm, Xabi Alonso - die Spieler, die fast so lange im Geschäft sind wie er als Trainer. Aber diese Spieler brauchen nach all den anstrengenden Wettkampfjahren ihre Pausen. Schwer zu glauben, aber auch ein Philipp Lahm wird älter.

Ob Jérôme Boateng oder Robert Lewandowski, ob Thomas Müller oder Arturo Vidal - sie alle spielen solide, teils grundsolide, aber beileibe nicht überragend. Vidal, der das Team durch die Rückrunde trug, Lewandowski, der explodierte, Müller, der zuverlässig traf und auf den immer Verlass war - davon ist momentan wenig zu spüren und wenig zu sehen.

Für Ancelotti zählt zuerst die Champions League

Fußballfeste wie das 5:1 gegen den VfL Wolfsburg mit dem fünffachen Lewandowski, das 5:1 über den Gegner vom Samstag, Borussia Dortmund, sie werden derzeit nicht mehr gefeiert. Den AS Rom hat man im Europapokal 7:1 gedemütigt, den FC Arsenal 5:1, rauschhafte Vorstellungen, erdrückende Überlegenheit. Das waren auch unter Guardiola nicht die normalen Tage, aber es war jederzeit möglich. Und im Moment nur schwer vorstellbar.

Ancelotti hängt der Ruf an, er sei nicht der ideale Liga-Trainer. Sein Augenmerk liege auf den internationalen Herausforderungen, er sehe seine Hauptaufgabe darin, ein Team im Frühjahr in Topform zu bringen, wenn die ganz schweren Aufgaben in der Champions League warten. Dann, wenn der FC Bayern in den Vorjahren schon durch die Liga gesegelt war, dabei aber so viele Energien gelassen hatte, dass er gegen die spanischen Teams in den Halbfinals nicht mehr zulegen konnte. Es könnte sein, dass es diesmal anders läuft. In München werden sie dann wahrscheinlich heilfroh sein und den Trainer preisen. Und die Meisterschaft möglicherweise erst am vorletzten Spieltag sichern.

Aber bis zum Frühjahr ist es noch eine lange Zeit, jetzt ist erst einmal November. Herbst. Die Guardiola-Zeit. Im Herbst leuchtete das Bayern-Logo am hellsten. Aber statt in diesen Tagen als Überflieger Angst und Schrecken bei der Liga-Konkurrenz zu verbreiten, scheint der FC Bayern 2016 auf normalsterbliches Maß geschrumpft. Es ist ein Durchwurschteln auf zugegeben ganz hohem Niveau, mit dem das Team derzeit die Tabellenführung hält.

Hurra-Fußball gehört der Vergangenheit an. Man kann das alles hoch effizient nennen, Ökonomie-Fußball, ausgerichtet drauf, wie lang und kräftezehrend eine Saison ist. Es kann sein, dass dies alles Teil eines genau durchdachten Plans ist. Aber es macht weniger Spaß zuzugucken.