Prügelei auf der Tribüne FC Bayern beschwert sich über Polizeieinsatz

Der FC Bayern München hat offiziell Beschwerde bei der Uefa gegen das Vorgehen der spanischen Polizei eingelegt. In der Halbzeitpause der Champions-League-Partie des deutschen Rekordmeisters bei Real Madrid (2:4) war es zu Attacken der Sicherheitskräfte gegen Münchner Anhänger gekommen.

Der deutsche Rekordmeister will zudem bei der Polizei eine Erklärung für die Vorgänge einfordern. "Der FC Bayern empfindet das Vorgehen der spanischen Polizei als völlig deplatziert und maßlos", teilte der Verein auf seiner Internetseite mit.

Die Vereinigung der aktiven Bayern-Fans, der "Club Nr. 12", hatte noch während des Spiels Bayern-Anhängern Rechtshilfetipps für den Umgang mit den Polizisten gegeben. Am Tag danach teilten sie auf Anfrage mit, die Geschehnisse im Madrider Bernabéu-Stadion aufklären zu wollen.

Aus aktuellen Anlass: wenn ihr Probleme mit der Polizei in Madrid bekommt, wendet euch bitte an rechtshilfe@clubnr12.de — Club Nr. 12 (@clubnr12) 18. April 2017

In der Halbzeitpause des Viertelfinals hatten Polizisten einen Bayern-Fanblock gestürmt. Daraufhin war es zu einem Handgemenge zwischen den Münchner Anhängern und den Sicherheitskräften gekommen, wie Amateuraufnahmen und Fotos aus dem Stadion zeigen.

Der Grund des Einsatzes war offenbar ein Banner der Fans, unklar ist jedoch bislang, was auf dem Transparent stand. Augenzeugen zufolge eskalierte die Situation nach einer kurzen Beruhigungsphase erneut, nachdem zwei Polizisten auf einen Bayern-Fan eingeschlagen haben sollen, der bereits am Boden lag.

Hier können Sie den Polizeieinsatz im Video sehen:

Die Polizei soll daraufhin erneut in den Block gegangen sein und die Anhänger mit Schlagstöcken in die oberen Tribünenränge zurückgedrängt haben. Viele Fans kletterten in andere Abschnitte, wo ebenfalls Bayern-Anhänger standen. Immer wieder waren "Bullenschweine"-Rufe zu hören. Zehn Minuten soll die Auseinandersetzung insgesamt gedauert haben.

Beobachtern zufolge soll es im Vorfeld der Eskalation auch zu vereinzelten Provokationen der Bayern-Fans gegen die Polizei gekommen sein. Vor dem Anpfiff waren wiederum einige Münchner Anhänger angeblich sehr rigide von der Polizei in ihren Abschnitt begleitet worden.