Bayern-Sieg beim HSV Alle Angaben ohne Gewähr

Mats Hummels ging langsam und mit leicht verzerrtem Gesicht in die Kabine. Wer nicht wusste, dass der Verteidiger mit dem FC Bayern München soeben 1:0 beim Hamburger SV gewonnen und dadurch nach Punkten zu Spitzenreiter Borussia Dortmund aufgeschlossen hatte, musste annehmen, dass die Bayern wichtige Zähler in der Meisterschaft hatten liegen lassen.

Doch Hummels' Mimik passte zum Auftritt des Deutschen Rekordmeisters: Die Bayern hatten wenig überzeugend gespielt, waren vor allem in der ersten Halbzeit ideen- und konzeptlos aufgetreten. Ein Erfolg der Marke Arbeitssieg oder auch Dienst nach Vorschrift. Und das gegen einen Gastgeber, der zwar großartig kämpfte, aber eben auch seit dem 25. August nicht mehr gewonnen hat und nach einer Roten Karte für Gideon Jung 51 Minuten lang in Unterzahl spielte.

"Es fehlte ein bisschen die Harmonie, Homogenität und in der ersten Halbzeit der Spielrhythmus", resümierte Jupp Heynckes nach Abpfiff. Der Trainer hob hervor, dass er an seinem 13. Arbeitstag durch die Hereinnahme von fünf neuen Akteuren ein "gewisses Risiko" eingegangen sei. Zumal er im Vorfeld noch davon gesprochen hatte, dass "zu viel Rotation" nicht gut sei.

Die Lücke zum BVB ist bereits geschlossen

Dennoch ließ Heynckes zunächst Müller, Rudy, Boateng, Kimmich und Thiago auf der Bank und brachte Süle, Rafinha, James, Vidal sowie Tolisso. Der französische Neuzugang schoss in der 52. Minute den Siegtreffer. Natürlich hätte der Erfolg in der zweiten Halbzeit höher ausfallen können - so trafen beispielsweise Thiago und Tolisso jeweils den Pfosten. Andererseits gelang den Münchnern der einzige Treffer nur, weil Mavraj, Papadopoulos und van Drongelen in der HSV-Abwehr unfähig waren, eine einfache Hereingabe konsequent zu klären. Der Ball landete deshalb beim eingewechselten Müller, dessen Querpass Tolisso aus fünf Metern ins Netz schob.

Somit sieht die Bayern-Bilanz seit dem Trainerwechsel von Carlo Ancelotti zu Jupp Heynckes so aus, wie eine Heynckes-Bilanz in der Vergangenheit so oft ausgesehen hat - makellos. Drei Spiele, drei Siege, 9:0 Tore. Als am vergangenen Samstag mit dem Heimspiel gegen Freiburg Heynckes' vierte Amtszeit als Bayern-Coach begann, lagen die Münchner in der Tabelle noch fünf Punkte hinter Spitzenreiter Dortmund. Jetzt rangieren sie nur aufgrund des um drei Treffer schlechteren Torverhältnisses hinter der Borussia auf Platz zwei.

Er habe sich die Tabelle bei seinem Amtsantritt gar nicht angeschaut, so Heynckes. Und er habe auch "nicht durchgespielt", wann man an Dortmund rankommen könne. Anstelle auf das Ranking zu gucken, fokussierte sich der 72-Jährige auf den Rasen. Er habe Wert darauf gelegt, sagt Heynckes, "die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen" - und zwar "mit Spaß und Lockerheit". Hummels bescheinigt ihm, "viel Qualität ins Training" gebracht zu haben. Das, so der 28-Jährige, werde "uns auf jeden Fall guttun für den Rest der Saison".

Die ersten Bewährungsproben stehen für die Bayern an

Doch wie gut sind diese Münchner wirklich? Und wie viel besser als noch unter Ancelotti? Quo vadis, FC Bayern? Diese Frage lässt sich nach zwei Wochen Heynckes trotz der drei Zu-null-Siege nicht beantworten. Dafür waren der SC Freiburg (5:0) und Celtic Glasgow (3:0) einfach nur Aufbaugegner - aber eben kein echter Maßstab. Und was wäre beispielsweise gewesen, wenn Bayern-Schlussmann Sven Ulreich unmittelbar nach der Führung nicht ebenso fantastisch wie artistisch einen Schlenzer von Hamburgs André Hahn aus dem Dreieck gekratzt hätte?

Doch in München werden sie bald wissen, wo sie wirklich stehen in diesem bislang so heißen Herbst 2017. Ob nun tatsächlich alles so viel besser ist, wie es die jüngsten Ergebnisse bei einem flüchtigen Blick suggerieren. Am Mittwoch tritt München zum DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig an (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Am Samstag gastieren die Leipziger dann zum Bundesliga-Top-Spiel bei den Bayern. Eine Woche später ist der FCB beim BVB gefordert. Und zwischen Leipzig und Dortmund geht's noch zu Celtic Glasgow.

"Das werden jetzt Hammergegner und zwei Wochen, die es in sich haben", sagte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Hummels betonte, dass man "sehr viel vor der Brust, aber auch genug Selbstbewusstsein" habe. "Nach den nächsten vier Spielen", so Hummels, "kann man ziemlich genau sagen, wo wir stehen."

Hamburger SV - Bayern München 0:1 (0:0)

0:1 Tolisso (52.)

Hamburg: Mathenia - Mavraj, Papadopoulos, van Drongelen (76. Ito) - Jung, Sakai - Diekmeier, Douglas Santos - Hunt (62. Holtby) - Hahn (76. Kostic), Wood

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Tolisso, Vidal - Robben, Rodríguez (46. Thomas Müller, 55. Thiago), Coman (90.+3 Kimmich) - Lewandowski

Schiedsrichter: Fritz

Rote Karte: Jung wegen groben Foulspiels (39.)

Gelbe Karten: Sakai (2) - Rodríguez, Tolisso (2)

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)