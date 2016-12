Bayerns Sieg gegen Darmstadt Im Schongang

Darmstadt 98 hatte alles versucht, um sich vor dem Spiel gegen den übermächtigen Gegner ein wenig Mut zu machen. Und siehe da: Tief in den Archiven hatten sie etwas gefunden, das für ein wenig Optimismus sorgen sollte. Dementsprechend fröhlich tönte es eine halbe Stunde vor Anpfiff aus den Lautsprechern: "Als der FC Bayern zuletzt in einem kleinen Stadion antrat, verlor er vor 15 Jahren 2:1 in Rostock." Die eigene 0:3-Niederlage zu Beginn der vergangenen Saison scheint in Darmstadt kein Thema mehr zu sein.

Zweieinhalb Stunden später konnte man die gefürchteten Bayern dabei beobachten, wie sie ein paar Sekunden schindeten, um ein 1:0 über die Zeit zu retten, das sie dank eines tollen 25-Meter-Schusses von Douglas Costa erzielt hatten (71.). Ein "blödes Traumtor", wie Darmstadts Jerôme Gondorf fand. Hier wurde die Einwechslung von Renato Sanches herausgezögert, dort ließ Manuel Neuer den Ball quälend lange aufprallen, ehe er ihn abschlug. Und beim Abpfiff herrschte dann große Erleichterung: Der große FC Bayern hatte die knappe Führung beim Tabellenletzten über die Zeit gerettet.

"Wir haben das nötige Tempo und präzises Passspiel vermissen lassen", gab Torwart Manuel Neuer nach der Partie zu. "Und in der ersten Halbzeit waren wir vielleicht ein bisschen unkonzentriert." Auch Trainer Carlo Ancelotti, der die kolportierten Verpflichtungen der Hoffenheimer Niklas Süle und Sebastian Rudy ebenso wenig kommentieren wollte wie Darmstadt-Präsident Rüdiger Fritsch ein mögliches Engagement von Holger Stanislawski, fand kritische Worte: "Wir hatten Probleme, die Räume zu finden und haben mit und ohne Ball zu langsam gespielt."

Das stimmte alles, und doch waren es zu gnädige Worte für einen pomadigen und ideenlosen Auftritt der Bayern, die man selten so fahrig gesehen hat wie am Sonntag, die aber auch Grundlagen wie Passsicherheit und Präzision vermissen ließen. Wer Leipzig, aber auch Dortmund in den vergangenen Wochen gesehen hat, konnte diesen Münchner Auftritt nur alarmierend finden. Wer die Bayern kennt, ahnt allerdings, dass sie am Mittwoch tatsächlich ein anderes Gesicht zeigen werden.

Für eine solch schwache Leistung gibt es dennoch eigentlich nur eine Erklärung, die halbwegs ehrenhaft wäre. Die, dass man sich für das anstehende Duell gegen RB Leipzig am kommenden Mittwoch in München schonen wollte - Arjen Robben war aus diesem Grund auch nicht mit nach Darmstadt gereist.

Doch selbst dann muss die Frage erlaubt sein, in welcher Verfassung eine Mannschaft ist, die sich gegen den Tabellenletzten über 90 Minuten kaum eine zwingende Torchance aus dem Spiel heraus erspielt und ansonsten das Publikum mit uninspiriertem Querpass-Geschiebe ärgert. Bayern hatte sagenhafte 79 Prozent Ballbesitz, doch phasenweise schien es, als sei das Team mit 21 Prozent das gefährlichere. Jan Rosenthal hatte im ersten Durchgang eine gute Möglichkeit für Darmstadt, Mario Vrancic im zweiten Durchgang derer zwei - so viele hatte der Rekordmeister nicht.

Neuer: Gegen Leipzig "werden wir ja auch besser spielen"

Überhaupt hat Interimscoach Ramon Berndroth die Lilien wieder in die Spur gebracht. Das Team verteidigt leidenschaftlich und ist wieder deutlich besser organisiert als in der Zeit von Norbert Meier, dem offenbar kaum ein Spieler nachtrauert. "Jetzt haben wir wieder ein emotionales Trainerteam, das uns bei jeder Spielform und jedem Abschluss pusht", freute sich Kapitän Aytac Sulu. "Mein persönliches Ziel war es, unabhängig vom Ergebnis, so zu spielen, dass die Fans wieder stolz auf uns sind", sagte Berndroth. "Das ist uns auf jeden Fall gelungen."

Ähnlich wie Berndroth hat auch Manuel Neuer ein persönliches Ziel, wie er am Böllenfalltor sagte: Das Spiel gegen RB Leipzig will er auf jeden Fall gewinnen. Ob das denn mit einer Leistung wie der vom Darmstadt-Spiel gelingen könne, wurde er daraufhin gefragt. Neuer schüttelte sehr entschieden den Kopf und sagte im Weggehen noch einen letzten Satz: "Da werden wir ja auch besser spielen."

Davon ist auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge überzeugt, der den kommenden Gegner auch gleich in die Gesamtgeschichte des FC Bayern einsortierte: "Wer gegen Manchester United, Real Madrid und Barcelona gespielt hat, der ist auch gegen Rasenballsport bereit."