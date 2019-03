Zukunft des FC Bayern Bloß keine Rücksicht mehr

"Viel Erfolg auf dem Weg ins Viertelfinale - auf geht's Jungs!" Ein FC Bayern-Fan hatte acht Stunden vor dem Spiel ein Selfie-Video auf Twitter eingestellt, er blickte hoffnungsfroh in die Kamera und sah wirklich so aus, als wolle er die Spieler noch einmal zusätzlich motivieren vor ihrem Rückspiel gegen den FC Liverpool. Sein Name: Philipp Lahm.

Was er und Millionen andere zu sehen bekam, war stattdessen: ein Abschied im Achtelfinale, dank einer 1:3-Heimniederlage. Und dazu passend ein paar Spieler, die im Gegensatz zu Lahm offensichtlich den rechtzeitigen Absprung verpasst haben. Der früheste Bayern-Abschied aus der Champions League seit 2011 lieferte erste Bilder vom Ende einer Ära beim FC Bayern. Als Franck Ribéry in der 61. Minute ausgewechselt wurde, nahm er einen kleinen Umweg, er lief nicht über das Feld zur Bank, sondern ging nochmal an der Südkurve vorbei, dort, wo die Fans stehen, die so oft seinen Namen gesungen hatten in den vergangenen zwölf Jahren. Kurz blickte er noch einmal zu ihnen hoch, das war's, das letzte große Spiel auf internationaler Bühne.

Dann war da noch der traurig dreinblickende Mats Hummels, der beim Schlusspfiff dem Ball auf dem Weg in den Münchner Nachthimmel nachsah. Und Rafinha wird in Erinnerung bleiben für das gemeinsam mit Manuel Neuer verschuldete 0:1. Arjen Robben, zurzeit verletzt, saß auf der Haupttribüne. Auch er wird, wie Ribéry und Rafinha, höchstwahrscheinlich kein Champions-League-Spiel mehr bestreiten. Bei allen dreien läuft im Sommer der Vertrag aus.

Wo war Lewandowski? Manuel Neuer, Tor: Konkrete Gedanken an sein Karriereende habe er noch nicht, betonte der einstige Welttorhüter am Tag vor dem Spiel gegen Liverpool. "Ich weiß aber auch, dass die Zeit nicht unbegrenzt ist." Viele Chancen, ein zweites Mal nach 2013 die Champions League zu gewinnen, wird er nicht mehr haben. Trug in seinem 100. Spiel in der Königsklasse eine Mitschuld am 0:1, als er an die Strafraumgrenze stürmte und sich dort von Sadio Mané austänzeln ließ. Seine erste gelungene Aktion zeigte er mit einer Parade gegen Robertson (34.). Beim Treffer zum 1:2 war er chancenlos. Rafinha, Abwehr: Wegen der Gelbsperre von Joshua Kimmich durfte der etatmäßige Ersatzspieler auf der rechten Defensivseite ran. Der Brasilianer, der noch vor zwei Wochen gegen Niko Kovac gestänkert und mehr Spielpraxis gefordert hatte, lief viel und arbeitete viel. Er zeigte aber auch beim Gegentor zum 0:1, warum er meist nur Reservist ist: Ließ sich viel zu leicht ausspielen und kam beim Torschuss von Sadio Mané nicht mehr hinterher. Niklas Süle, Abwehr: Am Wochenende in Wolfsburg musste der 23-Jährige pausieren. Niko Kovac vertraute auf den Motivationsschub, den die Routiniers Hummels und Boateng durch den Rauswurf aus dem DFB-Kader verspürten. Gegen Liverpool durfte der Innenverteidiger wieder von Beginn an ran. Machte ein ordentliches Spiel, schlug den langen Ball auf Serge Gnabry, der schließlich das 1:1 einleitete. Mats Hummels, Abwehr: Beim Hinspiel in Liverpool bot er eine seiner besten Leistungen in dieser Saison. Der Innenverteidiger, der gerade in der Hinrunde schwächelte und läuferische Defizite zeigte, überzeugte in der ersten Hälfte durch gutes Stellungsspiel. Allerdings sah er beim Gegentor zum 1:2 ganz schlecht aus, als er und Javi Martínez sich gegenseitig behinderten und van Dijk ins Tor köpfen konnte. Auch beim 1:3 durch Mané stand er falsch. David Alaba, Abwehr: Zuletzt fehlte der Österreicher in der Bundesliga wegen einer Sehnenreizung, für den Showdown gegen Liverpool wurde der 26-Jährige wieder fit. Der Linksverteidiger machte ein gutes Spiel, hatte es immer wieder mit Mo Salah zu tun, bekam den Stürmer aber gut in den Griff. Seine Bälle nach vorne fanden immer wieder seinen Lieblingspartner Franck Ribéry. Ein Freistoß aus 25 Metern war für Allison Becker allerdings kein Problem. Javi Martínez, Mittelfeld (bis 72.): In Liverpool war der Spanier beim Hinspiel der überragende Akteur des FC Bayern. Rustikal, humorlos, ohne Kompromisse - ein Abräumer wie aus dem Lehrbuch. Und auch im Rückspiel grätschte und kämpfte der Spanier anfangs wie in besten Zeiten. Welch bittere Pointe, dass ausgerechnet die beiden besten Spieler vom Hinspiel beim vorentscheidenden Treffer zum 1:2 patzten und sich gegenseitig im Weg standen, bevor van Dijk einköpfte. Leon Goretzka, Mittelfeld (ab 72.): Kam 20 Minuten vor Ende für Martínez. Blieb unauffällig und ohne nennenswerte Aktionen. Thiago, Mittelfeld: Von seinen technischen Fähigkeiten her ist er einer der brillantesten Spieler Europas, wenn es darum geht, Bälle zu erobern und sie gleich wieder zu verteilen. Doch wie so oft blieb er diesen Beweis in einem wichtigen Spiel schuldig. Hatte nach acht Minuten die erste Torchance, sein Schuss aus 18 Metern ging aber übers Tor. Wirkte sonst zu nervös und fahrig in seinen Abspielen, seine Defensivaktionen waren besser als die nach vorne. James Rodríguez, Mittelfeld (bis 79.): Immer wieder hatte der Kolumbianer seit seinem Wechsel von Real zu den Bayern 2017 mit einer Rückkehr nach Madrid kokettiert. Nach dem Comeback von Zinedine Zidane, der James bei Real einst zum Reservisten degradierte, kann sich der WM-Torschützenkönig von 2014 nun ganz auf die Bayern konzentrieren. Die ihm zugedachte Rolle als überragender Spielgestalter hinter Sturmspitze Robert Lewandowski konnte er allerdings nur bedingt bis überhaupt nicht erfüllen. Ein ganz schlimmer Abend für den 27-Jährigen. Renato Sanches, Mittelfeld (ab 79.): Gut zehn Minuten vor Abpfiff kam der Portugiese noch für James. Auch ihm gelang es aber nicht mehr, die Wende einzuleiten. Ein harmloser Distanzschuss nach 81 Minuten, mehr war von ihm nicht zu sehen. Serge Gnabry, Angriff: Einer der großen Gewinner in der bisherigen Saison des FC Bayern. Wurde unter Niko Kovac immer besser, hatte allerdings gegen Liverpool Startschwierigkeiten, als er mit seinen Dribblings immer wieder in den Beinen der Verteidiger hängenblieb. Auch seine Flanken auf Robert Lewandowski blieben oft unpräzise. Dafür bereitete er den Ausgleich zum 1:1 vor, als Joel Matip seine Flanke ins eigene Tor lenkte. Robert Lewandowski, Angriff: Seit er beim FC Bayern ist, muss sich der polnische Nationalspieler den Vorwurf gefallen lassen, in den entscheidenden Spielen nicht zu treffen. Wo ist Lewandowski, wenn es darauf ankommt? Auch gegen Liverpool gelang ihm nichts. Mühte sich meist vergebens gegen van Dijk und Matip. Sein erster Torschuss nach einer halben Stunde war ein harmloser Kullerer, kein Problem für Torwart Allison Becker. Für Spiele wie gegen Wolfsburg reicht es, gegen europäische Spitzenteams erwiesenermaßen nicht. Franck Ribery, Angriff (bis 61.): Viel spricht dafür, dass der Publikumsliebling seine letzte Saison bestreitet und sein Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert wird. Umso motivierter ging er in diesen Abend, in der Hoffnung, dass das 87. Champions-League-Spiel nicht sein letztes werde. Vergeblich. Er dribbelte und wirbelte auf der gewohnten linken Seite, verdeutlichte aber, warum seine Zeit als Spitzenspieler langsam abläuft. Seine Aktionen waren meist glücklos, immer wieder verhedderte er sich in der gegnerischen Abwehr. Nach einer Stunde nahm ihn Niko Kovac vom Feld. Ein trauriger Abschied von der internationalen Bühne. Kingsley Coman, Angriff (ab 61.): Der genesene Franzose kam nach einer Stunde für seinen Landsmann, von ihm erhoffte sich Niko Kovac mehr Dynamik und Schnelligkeit im Offensivspiel über die linke Seite. Nach gut 70 Minuten bei einem Sololauf über links zu eigensinnig, auch sonst ohne großen Impulse.

Fairerweise muss erwähnt werden: Ribéry hätte kaum von Beginn an gespielt, wenn Kingsley Coman fit gewesen wäre. Das Spiel war aber nun einmal darauf aufgebaut, über die Flügel zu kommen, und damit war der 35-Jährige klar überfordert. Der zuletzt auch viel gescholtene Hummels spielte zwar ordentlich. Doch niemand aus der alten Garde wuchs über sich hinaus, niemand hatte eine zündende Idee, um Liverpool in Verlegenheit zu bringen. "Der Funke ist auch nie vom Feld auf die Zuschauer übergesprungen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Deutlich vor dem Schlusspfiff waren die meisten Zuschauer schon gegangen.

Diesmal saßen Oliver Bierhoff und Joachim Löw als Zuschauer oben auf der Tribüne, während Hummels, Neuer und Boateng, Letzterer als Aufwärmspieler am Seitenrand, mal wieder so früh wie seit Ewigkeiten nicht mehr aus einem großen Vereinswettbewerb ausschieden. Doch das kollektive Empfinden in der Münchner Arena war ähnlich jenem nach dem verlorenen WM-Spiel gegen Südkorea: Jetzt spielen die anderen weiter, ohne den FC Bayern ebenso wie in Russland ohne die Nationalmannschaft. Jetzt schauen alle nur noch zu.

Und die Abmoderation der ernüchternden Erkenntnis - wir waren nicht gut genug, um mit der Spitze mithalten zu können - geriet den Bayern ähnlich unelegant wie seinerzeit den Verantwortlichen der Nationalmannschaft. Zumindest am Mittwochabend. Da sagte Präsident Uli Hoeneß nur einen einzigen Satz: "Liverpool hat einfach besser gespielt und deshalb verdient gewonnen." Ein Satz, der nicht ansatzweise die Tragweite dessen beschrieb, was da gerade passiert war. Beim DFB drang die Notwendigkeit eines radikalen Umbruchs erst Monate später durch.

Kaderplanung basiert auf falscher Annahme

"Wir werden einiges machen", kündigte Salihamidzic im Hinblick auf künftige Verpflichtungen auf dem Transfermarkt an, "aber wir haben trotzdem gute Spieler, die das heute hätten machen können." Mit anderen Worten: Die Kaderplanung basiert schon jetzt auf einer falschen Annahme: Dass schon jetzt genug dabei sind, die für den nötigen Neuaufbau bereitstehen. Dabei gibt es genügend Positionen, auf denen neue Spieler nötig sind, ohne Rücksicht auf Verdienste.

Auf die Frage, warum alle drei deutschen Mannschaften gegen drei englische Teams ausgeschieden waren, und zwar ziemlich krachend, wich Neuer einfach aus. "Wir schauen da nur auf uns, wir haben in Liverpool ja ein gutes Spiel gemacht. Liverpool ist eine Spitzenmannschaft in England, da kann man verlieren."

Hummels wurde ein wenig nostalgisch. Es gebe keinen Streit mit dem Bundestrainer. Aber "das Thema", sprich: die Enttäuschung über den Rauswurf, werde immer wieder hochkochen. Zum Beispiel in der nächsten Länderspielpause. "Gefühlt die erste, seit ich 14 bin, in der ich nicht auf Reisen bin", sagte er. Für die Bayern seien die Ziele klar: die beiden nationalen Titel holen.

"Wir müssen jetzt natürlich versuchen, nicht in ein Loch zu fallen, wie es uns letztes Jahr nach dem Halbfinal-Aus passiert ist." Neuer sagte, der vergangene Sommer sei nicht schön gewesen. Er meinte das verlorene Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, das wolle man nicht wiederholen. Um das zu erreichen, müssen sie nun daruf achten, gegen Mainz und Freiburg in der Liga sowie gegen Heidenheim im Pokal nicht in ein Loch zu fallen.

Trainer Niko Kovac kommt nun keine geringere Aufgabe zu, den Umbruch zu dirigieren, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Abstand zur europäischen Spitze nicht zu groß wird. Über den FC Liverpool hatte Hummels gesagt, er habe die Bayern "Klopp-like" nicht zur Entfaltung kommen lassen. Die Frage ist, ob es eines Tages ein ähnlich geartetes "Kovac-like" geben wird.

Bayern München - FC Liverpool 1:3 (1:1)

0:1 Mané (26.)

1:1 Matip (Eigentor, 39.)

1:2 van Dijk (69.)

1:3 Mané (84.)

Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Martínez (72. Goretzka), Thiago - Gnabry, James (79. Sanches), Ribéry (61. Coman) - Lewandowski

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson (13. Fabinho) - Wijnaldum, Milner (87. Lallana) - Salah, Firmino (83. Origi), Mané

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Gelbe Karten: Martínez, Sanches / Matip, Fabinho

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)