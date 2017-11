Heynckes-Appell an die Bayern Findet einen neuen Trainer!

Irgendwann sprach ein Reporter es aus. Das, was viele Beobachter nach der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Gesicht von Jupp Heynckes zu erkennen glaubten. Ob der Frust über das Ende der Serie von neun Siegen seit seiner Rückkehr aus dem Ruhestand ein wenig abgemildert werde, weil der Gegner bei der ersten Niederlage Borussia Mönchengladbach gewesen sei, fragte jemand.

Schließlich hat Heynckes bei der Borussia eine noch längere Vergangenheit als bei den Bayern - als Spieler und als Trainer. Solche Gedanken existierten nur "in den Gehirnen von Journalisten" entgegnete Heynckes ausnehmend freundlich: "In erster Linie bin ich Profi." Und als solcher hätte er schon gerne gewonnen.

Aber in zweiter Linie ist Heynckes ein Trainer mit Gefühlen und in dieser Rolle freut er sich schon mit den Gladbachern über die bislang so gelungene Saison. Und als sensibler Mensch ärgerte er sich außerdem über seinen alten Freund Uli Hoeneß. Es ist gut möglich, dass der 72-Jährige das Verhalten seines Präsidenten tatsächlich störender fand als das 1:2 im Borussia-Park.

Heynckes weiß nicht, "was den Uli bewegt hat"

Hoeneß hatte sich am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung zu der Aussage hinreißen lassen, Heynckes womöglich dazu bringen zu können, die Mannschaft auch in der kommenden Saison zu trainieren. "Ich habe keine Lust, immer auf dieselben Fragen zu antworten", sagte Heynckes nun mit einer Schärfe in der Stimme, die seinen Erläuterungen zum Spiel gefehlt hatte. "Wir haben eine klare Vereinbarung bis zum 30.6.2018 und da bleibt es dabei!" Hoeneß und Heynckes sind bekanntlich Freunde, rund um das Gastspiel in Gladbach sprachen die beiden aber nur übereinander statt miteinander.

Er wisse nicht, "was den Uli bewegt hat", sagte Heynckes und spekulierte, dass der Präsident auf der Jahreshauptversammlung "vielleicht etwas emotional reagiert hat". Noch einmal stellte Heynckes unmissverständlich klar, dass er nicht zu den Bayern gekommen ist, um Geld zu verdienen, oder weil ihm langweilig war, oder weil er der Welt noch etwas beweisen musste. Er hat seinem Freund und dem Klub, bei dem er seine größten Trainererfolge erlebte, einen Gefallen getan.

Mitten in der Saison "einen adäquaten Trainer für den FC Bayern zu finden, ist nicht ganz so einfach", sagte Heynckes nun, nur deshalb sei er eingesprungen. "Aber zur neuen Saison ist das etwas ganz anderes." Dass er nun ohne Rücksprache einem zunehmenden Druck ausgesetzt ist, doch noch länger zur Verfügung zu stehen, ist nicht besonders taktvoll, zumal dieser Wunsch offenbar auch in der Mannschaft kursiert. "Ich habe jetzt in zehn Spielen gute Erfahrungen mit ihm gemacht, deshalb hätte ich keine Einwände", sagte Mats Hummels zur Trainerzukunft.

Unklar ist, ob Hoeneß wirklich glaubt, Heynckes würde eventuell bleiben wollen, oder ob er einfach mal wieder ein bisschen angeben wollte mit der vermeintlichen Unwiderstehlichkeit des FC Bayern. Oder wollte er einfach seine Verhandlungsposition mit irgendwelchen Trainerkandidaten verbessern? Sicher ist nur, dass der bislang so makellos strahlende Heynckes-Glanz dieses Herbstes erste Kratzer abbekommen hat.

Ähnliche Probleme wie unter Ancelotti

Da passte es, dass gerade jetzt der Status der Unbesiegbarkeit verloren ging. Heynckes hat ja nicht nur seine ersten neun Partien in dieser Saison gewonnen. Die Serie reicht zurück bis ins Jahr 2013, als er mit dem Triple Abschied nahm und am Ende 16 Spiele in Folge unbesiegt geblieben war. Der Zauber der Rückkehr ist verflogen, und prompt zeigten sich wieder sportliche Probleme, unter denen schon Carlo Ancelotti zu leiden hatte.

Das Team wirkte müde, träge und habe "ein bisschen zu wenig gemacht", sagte Niklas Süle. Die zentralen Mittelfeldspieler Sebastian Rudy, Arturo Vidal oder Javi Martínez lieben es, das Spiel vor sich zu haben, gehen aber kaum in die Tiefe. Ähnliches galt auch für Kingsley Coman und Corentin Tolisso, die die Flügel besetzten. Wenn man "gegen eine Wand" wie diese Gladbacher spiele, brauche man "Spieler, die im Eins gegen Eins bis zur Grundlinie kommen", sagte Heynckes. Doch solche Typen fehlten - auch, weil Arjen Robben und Franck Ribéry verletzt fehlen. Und die Defensive wirkte auch nicht immer stabil.

Heynckes ist ein großer Diplomat, ein Mann, der klare Botschaften kommunizieren kann, ohne Leuten zu nahe zu treten. Die Bitte, die er in Mönchengladbach an Hoeneß und den Rest der Münchner Klubführung übermittelte war aber sehr eindeutig: Findet einen neuen Trainer und dazu noch passende Nachfolger für die alternden Stars Robben und Ribéry. Und zwar so schnell wie möglich.