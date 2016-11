FC Bayern in der Bundesliga Der unzufriedenste ungeschlagene Tabellenführer der Geschichte

Wenigstens ein Spieler wollte noch reden und seinen Frust artikulieren, eine knappe Stunde nach Spielende. Es war Thomas Müller, der kurz vor Abpfiff die große Chance zum Siegtor vergeben hatte, als er freistehend den Ball an den Pfosten knallte. Müller ist damit nach zehn Bundesliga-Spielen noch torlos. Er stand also da und sagte: "Da klebt die Scheiße am Stiefel. Ich bin jetzt schon eher schlecht gelaunt. Meine Krawatte ist ziemlich groß." Das sollte heißen, er hatte einen dicken Hals.

Den hatten alle seine Mitspieler, nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim, kaum einer wollte sprechen, vielleicht auch aus Selbstschutz, sonst hätte sie in ihrer Verärgerung womöglich unbedachte Dinge von sich gegeben. Der sonst so eloquente Mats Hummels verschwand wortlos, Kapitän Philipp Lahm, der nur auf der Bank gesessen hatte, verabschiedete sich mit den Worten: "Ich hab ja nicht gespielt." Und Arjen Robben erklärte im Vorbeilaufen schmallippig: "Ich muss auf einen Termin." Robbens Übellaunigkeit zeigte sich schon zuvor bei seiner Auswechslung. Wie schon am Dienstag beim 2:1 gegen seinen Ex-Klub PSV Eindhoven wurde der Holländer von Carlo Ancelotti vorzeitig vom Platz genommen, doch obwohl der Trainer den Blickkontakt zu ihm suchte, lief Robben rasch an ihm vorbei, ohne hinzuschauen, ohne Handschlag.

Die Stimmung war gereizt, und so stellte der FC Bayern, nach zehn Spielen mit sieben Siegen und drei Unentschieden Bundesliga-Erster, am Samstag einen ganz eigenen Rekord auf. Als unzufriedenster ungeschlagener Tabellenführer der Geschichte.

Die Bayern machen keine Angst mehr

Doch auch die Beteiligten der TSG Hoffenheim verfielen nicht in Euphorie. Es ist nicht lange her, da führten die Gegner Freudentänze auf, wenn sie in München nicht allzu heftig unter die Räder kamen, weil die Bayern es gnädig gemeint hatten. Doch am Samstag wirkte auch Julian Nagelsmann nur bedingt glücklich. "Die erste Halbzeit war okay", resümierte Hoffenheims Trainer nüchtern, "mit der zweiten Halbzeit war ich nicht zufrieden, da hatten wir unnötige Ballverluste. Das war nicht unser bestes Spiel." Ein ähnlich zwiespältiges Fazit zog kürzlich auch FC-Trainer Peter Stöger, der mit Köln ebenfalls 1:1 in München gespielt hatte. Für den FC Bayern sind das alarmierende Botschaften. Die Gegner erstarren nicht mehr in Ehrfurcht, wenn sie nach München kommen. Die Bayern machen derzeit keine Angst mehr.

Gerade die erste Halbzeit war eine der schwächsten der vergangenen Monate. "Wir haben zu gemütlich angefangen", meinte Müller später, das war aber noch fast euphemistisch. Hölzern war die Leistung der Münchner, mit massiven Fehlern im Spielaufbau und in der Ballbehandlung, ein ungelenker Rumpelkick. Überall wurde miteinander geschimpft und gestikuliert, Robert Lewandowski mit Arturo Vidal, Thiago mit Rafinha. Es war ein großes Hadern auf dem Platz, es stimmte wenig beim FC Bayern.

Das wunderschöne Gegentor durch Kerem Demirbay (16. Minute) war die logische Folge, für den Ausgleich brauchte es schon das Eigentor durch Steven Zuber (34.), mehr war nicht drin, auch nicht in der etwas besseren zweiten Münchner Halbzeit. Ja, sie hatten auch Pech durch die beiden Pfostenschüsse von Hummels und eben Müller kurz vor Schluss, ansonsten war die Darbietung überraschend uninspiriert.

"Bei Müller ist der Wurm drin"

So überraschend wie die Personalwahl von Trainer Carlo Ancelotti, ohne Philipp Lahm und David Alaba als Außenverteidiger. Warum er den in dieser Saison mit sieben Pflichtspieltoren überzeugenden Joshua Kimmich 90 Minuten draußen ließ, auch das war ein Rätsel.

Deutliche Worte von Karl-Heinz Rummenigge blieben diesmal jedoch aus. Der Vorstandsboss, der nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt vor drei Wochen noch gepoltert hatte, das sei "nicht Bayern München" gewesen, sprach von einem "echten Spitzenspiel zwischen Erstem und Drittem", und ergänzte: "Am Ende des Tages ist es mit etwas Pech für uns ausgegangen, aber alles in allem war es nicht leistungsungerecht." Auch eine schöne Formulierung.

Rummenigge ließ aber auch erkennen, dass ihn gerade die derzeit anhaltende Torlosigkeit von Thomas Müller nachdenklich stimme. "Seit seinem verschossenen Elfmeter gegen Atlético Madrid (im Champions League-Halbfinale im Mai, d. Red.) ist bei ihm der Wurm drin. Da muss man wieder arbeiten, arbeiten, arbeiten." Das wird er auch, nach der Länderspielpause reist Müller in zwei Wochen mit dem FC Bayern zum Klassiker bei Borussia Dortmund.

Wenn er dann wieder trifft, wird die Krawatte sicher wieder kleiner.

Bayern München - 1899 Hoffenheim 1:1 (1:1)

0:1 Demirbay (16.)

1:1 Zuber (34., Eigentor)

München: Neuer - Rafinha, Jerome Boateng (82. Alaba), Hummels, Bernat - Thiago, Alonso, Vidal (69. Thomas Müller) - Robben (78. Coman), Lewandowski, Costa

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner (46. Bicakcic) - Rudy - Kaderabek, Amiri (57. Rupp), Demirbay, Zuber - Wagner, Kramaric (71. Vargas)

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - / Rudy (4.), Bicakcic (2.)