Bayern-Bezwinger Real Madrid Das kalte Hirn

Es ist noch gar nicht so lange her, knapp drei Jahre, da hatte Toni Kroos in diesem Stadion mit Bayern München 0:4 gegen Real Madrid verloren. Es war das vorletzte Heimspiel von Kroos für den FC Bayern gewesen, ehe er zu den Königlichen wechselte. Ein bisschen hat sich die Reise zum Viertelfinal-Hinspiel nach Rückkehr angefühlt. "Ich habe mich wohl gefühlt", sagte Kroos, frisch geduscht und im dunklen Anzug mit einem genügsamen Lächeln.

Madrid hatte beim 2:1-Sieg lange in Überzahl gespielt und Kroos konnte recht ungehindert im Mittelfeld seiner Arbeit nachgehen. "Aber wir hatten vorher auch schon gute Phasen", sagt der 27-jährige. Dann kam er auf eine Schlüsselszene des Spiels zu sprechen, sein Lächeln verschwand dabei kurzzeitig: "Es war ja gar kein Elfmeter", sagte er, er habe es ja gerade eben nochmal angesehen, "da geht's ja schon mal los".

Madrid hatte kurz in München gewankt, um dann souverän seine Stärken auszuspielen. Am Ende stand die Erkenntnis: Madrid weiß einfach, was es tun muss, um die Bayern zu schlagen. "Der Schlüssel heute Abend war unsere Geduld, das kalte Hirn", sagte Zinedine Zidane auf Spanisch, der "kühle Kopf" also.

In München musste sich Real gut eine Stunde gedulden. In der 61. Minute fiel Cristiano Ronaldo zu Boden, blickte sofort in Richtung Schiedsrichter und hob empört die Arme, so wie er das immer tut. Dann sah er Nicola Rizzoli auf den schon gelb-verwarnten Javier Martinez zulaufen, stand auf und ballte die Faust. Er nickte ein paarmal wie zur eigenen Bestätigung, dann klatschte Ronaldo zweimal in die Hände. Er wusste, dass er gerade das Spiel entschieden hatte, vielleicht sogar das Viertelfinale. Dabei hatte eigentlich er Martinez auflaufen lassen, nicht umgekehrt. Doch der Spanier flog vom Platz.

Dass Ronaldo seinen Gegner dazu bringt, ein Foul begehen, nur drei Minuten, nachdem dieser ebenfalls für ein Foul am Portugiesen Gelb gesehen hatte - das ist ein Indiz für jene Abgezocktheit, die den Bayern in den ganz großen Spielen zuletzt fehlte.

Real hatte es geschafft, die Bayern zu Fehlern zu zwingen, sie zu nerven, schon als diese noch führten. "Wir haben ihnen oft den Ball weggenommen, und das gefällt ihnen nicht", sagte Zidane. In der 47. Minute, beim 1:1 ebenfalls durch Ronaldo, befand sich die Bayern-Abwehr in Unordnung. Bayern schwächelte nach dem verschossenen Elfmeter, und in reiner Spielzeit lag dieser erst gut drei Minuten zurück. Ronaldo traf ausgerechnet in dieser Phase zum Ausgleich.

Vidal verschoss den Elfmeter, sein Trainer Carlo Ancelotti sagte nur: "Immer wieder werden Elfmeter verschossen." Doch die Real-Spieler hatten ihr Bestes getan, Vidal aus der Konzentration zu reißen. Erst durch minutenlange, berechtigte Proteste. Dann durch Marcelo, der sich einfach nochmal neben Vidal an den Elfmeterpunkt stellte. Und durch Torhüter Keylor Navas, der auf der Linie herumhampelte. Vidal schoss den Ball mit voller Wucht über das Tor.

Irgendwann ist es kein Zufall mehr, dass die spanischen Mannschaften den Bayern, das einzige Team, das über Jahre hinweg mit ihnen mithalten kann, doch immer wieder einen Schritt voraus sind. Ausnahme war lediglich der Sieg im Halbfinale 2013 gegen den FC Barcelona, als Lionel Messi eine schwache Phase durchmachte.

Hat Real jetzt das Halbfinale schon sicher? Zidane wurde bei dieser Frage kurz nachdenklich. Die schwache Chancenverwertung machte ihm noch zu schaffen. "Wir werden noch einmal leiden müssen", sagte er dann. Auch Toni Kroos mahnte, noch immer lächelnd: "Das ist kein Ergebnis, wo man etwas final sagen kann." Dazwischenkommen kann immer etwas. Aber viel ist es nicht mehr.

FC Bayern München - Real Madrid 1:2 (1:0)

1:0 Vidal (25.)

1:1 Ronaldo (47.)

1:2 Ronaldo (77.)

Bayern: Neuer - Alaba, Boateng, Martínez, Lahm - Vidal, Alonso (63. Bernat), Ribéry (66. Costa), Thiago, Robben - Müller (81. Coman)

Madrid: Navas - Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal - Casemiro, Modric (90.+1. Kovacic), Kroos - Ronaldo, Benzema (83. Asensio), Bale (59. Asensio)

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)

Gelbe Karten: Alonso - Carvajal, Kroos

Gelb-Rot: Martínez (61.)