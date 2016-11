+++ Bayern-Hauptversammlung im Liveticker +++ Er ist wieder da!

Aber weshalb waren wir noch mal hier? (Foto: Getty)

"Herzlichen Dank, liebe Kollegen, Mitglieder und Freunde", schließt Karl Hopfner jetzt. "Das war's." Standing Ovations. Kurz wird es richtig emotional, dann leitet Hopfner aber unter Nennung der einschlägigen Paragrafen rasch zum Tagesordnungspunkt 3 ("Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss") über. So schnell kann man eine Menge also wieder beruhigen.

Karl Hopfner genießt seinen letzten großen Auftritt offensichtlich. Für ihn endet am Freitagabend eine mehr als 33-jährige Ära beim deutschen Fußball-Rekordmeister, den er im Juni 1983 mit einem Schuldenstand von 7,5 Millionen DM übernommen hatte - und heute in einem deutlich besseren Zustand übergibt. Auch dieser Mann ist der FC Bayern.

"Ja, es zieht sich. Ich habe aber auch jede Menge Erfrolgsgeschichten zu erzählen." (Karl Hopfner, Getty)

Zwölf Titel unter Matthias Sammer, Vertragsverlängerung von Karl-Heinz Rummenigge bis 2019. Wissen wir doch alles.

Was ist denn jetzt mit Uli Hoeneß? Fragen Sie zu Recht. Hopfner vertröstet uns alle, da auch die AG gleich noch einen Bericht vorstellen wird.

Der scheidende Präsident Karl Hopfner bedankt sich bei Rudolf Scheels und kündigt an, künftig gemeinsam "die eine oder andere Golfrunde" spielen zu wollen. Uli Hoeneß rutscht unruhig auf seinem Polsterstuhl hin und her.

100 Prozent wird er wohl nicht bekommen, obwohl es keinen Gegenkandidaten gibt. (Foto: Getty)

Beifall für eine Eigenkapitalquote. Ein wahrlich verrückter Planet.

Während wir hier durch die verschiedenen Abteilungen hechten ("Einen weiteren Titel gab es für die Schnellschachmannschaft des FC Bayern"), möchte ich sehr deutlich darauf hinweisen, was dieser Ticker nicht werden soll: das x-te moralinsaure Tribunal über Uli Hoeneß. Zu dieser Causa ist wirklich jeder Kommentar geschrieben worden. Als die ersten Gerüchte zur Affäre auftauchten, als er sich vor Gericht verantwortete, als er einrückte und als er die JVA verließ. Alles gesagt, mehrfach, von allen. Wir blicken heute nur nach vorn.

Die Krawattenwahl ist eher dezent. (Foto: AFP)

"Als der langjährige Patron um 19.22 Uhr den Audi Dome betrat, brandete Jubel auf, die Mitglieder erhoben sich zu Standing Ovations und feierten Hoeneß mit 'Uli'-Sprechchören." So schildert die Nachrichtenagentur SID das Ganze also.

Auch Carlo Ancelotti (Hopfner: "eine besondere Ehre") ist im Saal. Der Cheftrainer wird von den Mitgliedern mit einem sehr ordentlichen Applaus bedacht. Das 0:1 von Dortmund und das 2:3 von Rostow sind da bereits großzügig eingepreist.

Die Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung 2016 des FC Bayern:



1. Bericht des Präsidenten

2. Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

3. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

4. Entlastung des Präsidiums

5. Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

6. Wahl des Präsidiums

7. Wahl des Ehrenrates

8. Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

9. Verschiedenes

Los geht's! Der amtierende Präsident Karl Hopfner ist bereits am Mikrofon und mitten in einer offensichtlich auf mehrere Minuten angelegten Begrüßungssequenz.

Die Organisatoren versuchen nun, die Leute vor der Halle zu bewegen, sich in das extra aufgestellte Zelt zu begeben. Daher verzögert sich der Beginn der Veranstaltung um einige Minuten. Der große Höhepunkt des Abends wird dann ohnehin erst "Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Präsidiums" sein. Wann genau das sein wird? Eine seriöse Schätzung verbietet sich aktuell.

Der Verein hat zwar extra gegenüber der Basketballhalle ein Zelt aufstellen lassen, damit wirklich jedes interessierte Mitglied die Veranstaltung verfolgen kann. Hunderte Fans stehen dicht gedrängt vor der von einem Großaufgebot von Security-Personal abgeschirmten Halle und verlangen Einlass. Allein, die Halle ist schon restvoll voll, bis auf den letzten Platz gefüllt. Es fallen böse Schimpfwörter, Mittelfinger werden in die Höhe gereckt, Stadionsprecher Stephan Lehmann versucht vergleich, die Menge zu beruhigen. Die Menschen skandieren: "Wir wollen den Vorstand sehen."

Eigentlich sollte die Veranstaltung im Audi Dome pünktlich um 19:00 Uhr beginnen. Eigentlich. Das erste Problem: der große Andrang. Der FC Bayern München hat mittlerweile rund 280.000 Mitglieder, die zwar natürlich nicht alle vor Ort sein werden, am Eingang der Halle kam es trotzdem schon zu Tumulten.

Was macht man bloß an einem herbstlichen Freitagabend in München? Gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern? Beiganz entspannt mit dem Löwen-Investor Hasan Ismaik "diskutieren"? Oder - sofern man mindestens seit dem 01.01.2016 Vereinsmitglied ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat - zurdesgehen. Sondervorführung: "The Return of Uli Hoeneß". Mein Name ist Christian Helms, ich werden Sie hier in den nächsten Stunden mit den wichtigsten Entwicklungen der Veranstaltung versorgen. Guten Abend!