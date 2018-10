Abschied eines Bayern-Fans Das war's

Es gibt Dinge, die kann man anderen Menschen schwer erklären, ohne direkt eine Wagenladung Kontext mitzuliefern. In meinem Fall: Ich bin wegen Karl-Heinz Rummenigge Bayern-Fan geworden.

Das klingt aus heutiger Sicht seltsam, womöglich sehr, sehr seltsam. Zu meiner Rechtfertigung: 1980 war Rummenigge ein toller Fußballer und der FC Bayern einer von fünf bis sechs Vereinen, die sich Favoritenrolle und Aufmerksamkeit teilten. Das ging also in Ordnung und den Lieblingsverein kriegt man ja auch nicht mehr aus einem raus.

Die Anfeindungen ließen sich immer leicht wegbügeln. Der Neid führt die Feder und überhaupt: Was ist das nicht für ein wunderbar solidarischer Verein, der so viel Gutes tut. Hier ein Kredit, da ein Benefizspiel, von Dortmund bis St. Pauli wurde die helfende Hand gereicht. Dieser Ex-Spieler wurde finanziell unterstützt, weil die Karriere im Eimer war, jener Jungstar bei Eheproblemen durch schwere Phasen begleitet.

Arrogant? Klar, aber auch mit Herzpunkten.

Dann kam das Alter, der Journalistenberuf, der ohnehin zur Distanz erzieht. Vom Fan wurde ich zum Sympathisanten. Hoeneß-Wiederwahl, Katar-Engagement: Sich noch guten Gewissens über Siege zu freuen und über Niederlagen zu ärgern, fiel zunehmend schwerer und erforderte schon ein gerütteltes Maß an "Bauch schlägt Kopf".

Die heutige Pressekonferenz habe ich zufällig bei einem Elternbesuch gesehen. Im alten Kinderzimmer, wo noch der Bayern-Bochum-Freundschaftsschal über dem Sitz hängt, der alte Teddybär eine FCB-Fanmütze trägt.

Nach 30 Minuten Hoeneß, Rummenigge, Salihamidzic konnte ich meine Jugend jetzt endgültig abräumen. Kritik kontern mit dem Hinweis auf die Menschenwürde, auf Artikel 1 des Grundgesetzes? Wie weit möchte sich der Fußball noch überhöhen?

Vorwärtsverteidigung zwischen Beleidigtsein und Wagenburgbau

Da wurde Respekt gegenüber den Spielern eingefordert, nur um zwei Minuten später den spanischen Fußballspieler Juan Bernat an die Wand zu nageln. So wie man bereits zig Spielern und Trainern in den vergangenen Jahren nur Schlechtes nachsagte. Bayerische Königsdisziplin Nachtreten.

Befremden und Fassungslosigkeit wechselten sich ab beim Betrachten dieses unwürdigen Spektakels. Statt "Dreck" habe er lieber sagen sollen, dass Mesut Özil "Mist" gespielt habe, höhnte Hoeneß vom Podium herunter. Eine Vorwärtsverteidigung zwischen Beleidigtsein und Wagenburgbau - das sollen meine Farben, das soll der Klub sein, den ich mir im Freundeskreis und Büro zuordnen lasse?

Für die Fans aller anderen Vereine mag das ein köstliches Kopfschüttelvergnügen gewesen sein, pures Comedygold. Für mich bedeutete dies ein durchaus auch wehmütiges: "Das war's."

Als Fußballinfizierter drückt man viele Dinge weg. Das ist ja auch keine Exklusivhaltung von Bayern-Sympathisanten.

Aber bei aller Liebe, bei allen bejubelten und verfluchten Spielen in den vergangenen 38 Jahren: Irgendwann ist es eben zu viel.