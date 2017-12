Champions-League-Auslosung Jupp im Glück

Es hätte der FC Barcelona werden können oder Manchester City mit Josep Guardiola - es wurde Besiktas Istanbul. Man könnte jetzt wieder den strapazierten Begriff vom Bayern-Dusel hervorholen. In jedem Fall haben die Münchner das vermeintlich einfachste Achtelfinal-Los gezogen. Entsprechend fielen die Reaktionen im Verein auch aus.

"Dass wir die bessere Mannschaft stellen, darüber sind wir uns einig. Aber man muss erst einmal die zwei Spiele bestreiten", sagte Thomas Müller und ordnete den Gegner einigermaßen realistisch ein. Verteidiger Niklas Süle sagte: "Es war dann doch nicht so schlecht, dass wir Zweiter geworden sind, wenn man sich PSG anschaut. Es ist gut gelaufen."

Zum Respekt vor dem Gegner gehört natürlich auch dazu, vor seinen Qualitäten zu warnen und nicht zu selbstsicher aufzutreten. Daher mischten sich auch vorsichtigere Töne in de Reaktionen. Das ist allerdings auch Teil der Folklore solcher Auslosungen.

Heynckes warnt vor Besiktas

Trainer Jupp Heynckes, von Natur aus einer der zurückhaltenden Vertreter, mahnte: "Besiktas hat in der Gruppe vier Siege und zwei Unentschieden geholt, sie sind also unbesiegt geblieben. Zudem haben sie einen sehr guten Trainer. Er hat es verstanden, verschiedene Nationalitäten zusammenzubringen. Das ist kein leichtes los. Das ist eine sehr gute Mannschaft." Sein Team müsse schon "eine Top-Leistung bringen", um das Achtelfinale zu überstehen.

Trotzdem überwiegt die Vorfreude, einen ebenso stimmungsvollen wie sportlich machbaren Abend beim Rückspiel in Istanbul zu erleben. "Das ist ein schönes Los, ich freue mich auf die Spiele. Uns hätten natürlich auch größere Gegner treffen können. Ich weiß von meinen Leipziger Jungs, dass da eine super Stimmung herrscht," sagte Joshua Kimmich. Und Arjen Robben freute sich, ins einem fortgeschrittenen Fußballalter noch eine Premiere zu erleben: "Es ist eine schöne Herausforderung, ich habe noch nicht gegen Besiktas gespielt."

Da geht es ihm anders als den Bundesliga-Kollegen von RB Leipzig. Besiktas hat in der Gruppenphase beide Spiele gegen RB gewonnen - allerdings präsentierte sich der Bundesligist in beiden Partien auch nicht in Bestform. Ein echter Maßstab für das Duell mit den Bayern waren die Spiele nicht. Sie taugen aber dazu, das Team nicht zu unterschätzen.

Mit Real und PSG zwei Endspielkandidaten im Duell

Dieses Problem dürften Real Madrid und Paris Saint-Germain ohnehin nicht haben. Beide treffen im Achtelfinale aufeinander, und es gibt nicht wenige, die diese Paarung fürs Finale im Mai getippt hätten. Neymar gegen Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani gegen Gareth Bale, Kylian Mbappé gegen Karim Benzema - das klingt schon gut, aber eher für die Fans als für die Vereine selbst. Überschäumende Freude kam daher bei beiden Mannschaften nicht auf, dass für einen von ihnen der Weg schon früh vorbei sein wird.

Julian Draxler, der deutsche Nationalspieler in Dienst von PSG, wirkte dann auch naturgemäß zurückgenommen in seiner Reaktion: "Das werden zwei sehr spannende, enge und hochklassige Spiele." Die Erfahrung, die Liga in Frankreich fast nach Belieben zu dominieren und in der Gruppenphase den FC Bayern hinter sich gelassen zu haben, führt allerdings auch zu einem solchen Satz von Draxler: "Aber wir sind PSG, haben viel Selbstvertrauen und freuen uns auf die zwei Duelle."

Bei Real nahm man es mit Humor. In Anspielung auf Ex-Real Profi Xabi Alonso, der die Lose gezogen hatte, sagte sein früherer Madrider Teamkollege Alvaro Arbeloa: "Wir alle wissen, dass Xabi Alonso mit den Füßen besser ist als mit den Händen."