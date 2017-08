Neues Bayern-Nachwuchszentrum "Nicht einmal ein halber Neymar"

Vereinspräsident Uli Hoeneß sieht in dem neuen Nachwuchszentrum des FC Bayern München eine zukunftsweisende Reaktion auf die finanziellen Auswüchse im Profifußball. "Vielleicht ist das die Antwort des FC Bayern auf den Transferwahnsinn und die Gehaltsexplosionen", sagte Hoeneß bei der feierlichen Eröffnung des 70 Millionen Euro teuren "FC Bayern Campus" am Montag in München.

Auf einem 30 Hektar großen Areal in Sichtweite zur Allianz Arena will der deutsche Rekordmeister neue Top-Eigengewächse wie einst Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Thomas Müller entwickeln. "Säbener Straße, Allianz Arena und Ingolstädter Straße - das ist das neue magische Dreieck für den Erfolg des FC Bayern", sagte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer als Festredner.

Die Kosten bezifferte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter auf "nicht einmal einen halben Neymar" und stieß damit in das gleiche Horn wie der Bayern-Präsident - wobei beide besser nicht erwähnten, dass der FC Bayern selbstverständlich das Team ist, das in der Bundesliga den mit Abstand höchsten Personalkostenetat hat.

"Die Bayern bei den Beinen besser machen"

In der Nachwuchsarbeit ist der Rekordmeister schon seit Jahren nicht mehr die Nummer 1 in Deutschland, auch wenn zuletzt die U17 deutscher Meister werden konnte. "Wir haben hier Steine gebaut. Jetzt liegt es daran, den FC Bayern bei den Beinen besser zu machen", sagte Hoeneß. Der Bayern-Campus solle zu einem "Markenzeichen" werden.

Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ist der Bayern-Campus seit Beginn des Monats unter der Leitung der Jugendchefs Hermann Gerland und dem von Red Bull Salzburg geholten Jochen Sauer in Betrieb. Auf acht Plätzen können 14 Jugendteams trainieren. Es gibt 35 Appartements für Talente aus Deutschland und der ganzen Welt.

Der beim Festakt anwesende Trainer Carlo Ancelotti wird vermutlich nicht mehr vom Zukunftsprojekt profitieren. Trotzdem soll am Ende der mit immer mehr teuren ausländischen Stars besetzte Bayern-Profikader "hoffentlich der größte Profiteur der ganzen Geschichte" sein, wie Hoeneß sagte: "Wir haben hier ein großes Gebilde zusammengebastelt."