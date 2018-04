Bereits am 29. Spieltag hat sich der FC Bayern München die 28. Deutsche Meisterschaft in der Vereinsgeschichte gesichert. Das Team von Trainer Jupp Heynckes drehte einen Rückstand beim FC Augsburg und gewann 4:1 (2:1). Der Außenseiter war durch ein kurioses Eigentor von Niklas Süle (19. Minute) in Führung gegangen, Corentin Tolisso (32.), James Rodríguez (38.), Arjen Robben (62.) und Sandro Wagner (87.) trafen für die Münchner.

Da nach diesem Erfolg nun auch rechnerisch kein Team mehr in der Tabelle am FC Bayern vorbeiziehen kann, steht die sechste Meisterschaft in Folge fest. Die Münchner hatten die Tabellenführung am 10. Spieltag durch einen Heimsieg gegen Leipzig übernommen uns sie seitdem nicht mehr hergegeben. Vor dem Abendspiel von Schalke 04 in Hamburg beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten 20 Punkte.

Die kurioseste Szene des Spiels war die Augsburger Führung. Zunächst verstolperte Jérôme Boateng den Ball im Spielaufbau gegen FCA-Stürmer Sergio Cordova, der konnte Sven Ulreich mit seinem Schuss jedoch zunächst nicht bezwingen. Da der Bayern-Torwart mit seiner Abwehr Süle im Gesicht traf, flog der Ball trotzdem ins Tor der Münchner.

Augsburg ließ den FC Bayern allerdings wieder ins Spiel kommen. Joshua Kimmich fand mit einer Flanke den völlig allein gelassenen Tolisso, der den Ausgleich köpfte (32.). Die Gäste spielten danach lockerer auf und gingen durch James noch vor der Pause in Führung (38.). Im zweiten Durchgang sorgte Robben für Klarheit, der von James bedient wurde und das 3:1 erzielte (62.). Wagner erhöhte kurz vor Ende auf 4:1 (87.).

FC Augsburg - FC Bayern München 1:4 (1:2)

1:0 Süle (18., Eigentor)

1:1 Tolisso (32.)

1:2 James (38.)

1:3 Robben (62.)

1:4 Wagner (87.)

Augsburg: Hitz - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Schmid, Koo, Baier, Max - Cordova, Gregoritsch, Caiuby

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, J. Boateng , Süle, Rafinha - Rudy - Tolisso, James (64. Martínez) - Robben, Juan Bernat - Wagner

Schiedsrichter: Schmidt

Gelbe Karten: Gregoritsch, Khedira / Boateng

Zuschauer: 30660 (ausverkauft)