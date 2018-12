Es ist ruhig geworden in den vergangenen Wochen um den FC Bayern. So ruhig, dass Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach dem 4:0-Erfolg in Hannover sagte: "Wir haben jetzt die kleine Krise, glaube ich, hinter uns."

In der Tat: Nach Siegen gegen Werder Bremen (2:1), den 1. FC Nürnberg (3:0) und Hannover 96 herrscht vorerst wieder Harmonie an der Säbener Straße. Zwar unterschlägt Hoeneß, dass die Gegner zuletzt nicht aus dem obersten Drittel der Tabelle stammten. Aber das taten Hertha (0:2), Freiburg (1:1) oder Düsseldorf (3:3) auch nicht, und diese Teams hätten beinahe das Kapitel Niko Kovac vorzeitig beendet.

Dass Bayern der eigenen Favoritenrolle wieder gerecht wird, ist ein Verdienst des Trainers. Kovac hat aus der Blamage gegen Düsseldorf die richtigen Schlüsse gezogen. Vor allem seine Wechsel im Mittelfeld haben das Team in den vergangenen drei Wochen stabilisiert. Der echte Test steht indes noch aus: RB Leipzig wird das neu formierte Münchner Mittelfeld am Abend (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) einer Belastungsprobe unterziehen.

Warum die Partie gegen RB im Mittelfeld entschieden wird

Auf das Mittelfeld der Münchener richtet sich ein besonderes Augenmerk. Keine Mannschaft in der Liga sammelt so viel Ballbesitz wie die Bayern. Den Ball laufen lassen, bis sich eine Lücke auftut - so funktioniert das Spiel des Rekordmeisters.

Dem Mittelfeld fällt aufgrund dieses Spielstils eine herausragende Bedeutung zu. "Wer das Zentrum kontrolliert, kontrolliert die Partie", lautet eine alte Fußball-Weisheit. Im Jahr 2018 bezieht sich diese Weisheit nicht mehr in erster Linie auf das Spiel mit dem Ball. Bälle verteilen, die Stürmer mit Zuspielen füttern: Diese Aufgabe übernehmen längst die Innenverteidiger. Der FC Bayern hat mit Mats Hummels, Jérôme Boateng und Niklas Süle gleich drei spielstarke Verteidiger in den eigenen Reihen.

Die Aufgabe des Mittelfelds ist komplexer. Wer wie die Bayern regelmäßig Ballbesitzwerte jenseits der 65 Prozent aufweist, muss viele Spieler in der Offensive einsetzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Ballbesitz zum Selbstzweck verkommt, mit Querpässen von einer zur anderen Seite. Wer mit vielen Spielern aufrückt, erhöht wiederum die Gefahr, Konter zu fangen.

Die Mittelfeldspieler müssen daher Defensive und Offensive in Einklang bringen. Einerseits, indem sie im richtigen Moment die Stürmer bei Angriffen unterstützen. Andererseits, indem sie Konter absichern. Kann der Gegner nämlich den Ball erobern und schnell durch das Zentrum angreifen, gelangt er leicht vor das Tor.

Beide Aufgaben erfüllte Bayerns Mittelfeld in der Krisenphase nicht besonders gut. Das belegt der SPIX eindrucksvoll: Während die Werte für die Verteidiger und die Angreifer über weite Strecken der Saison stabil blieben, fiel das Mittelfeld vom achten bis zum zwölften Spieltag klar ab.

Besonders Javi Martínez wies hier schwache Werte vor. Nicht nur, dass der gelernte Innenverteidiger im Spielaufbau nicht auf demselben Niveau agierte wie zu Saisonbeginn. Auch im Spiel gegen den Ball, vermeintlich die Paradedisziplin von Martínez, fielen seine Werte ab. Die Bayern eroberten mit ihm weniger Bälle im zentralen Mittelfeld. Dadurch konnte der Gegner mit hoher Geschwindigkeit auf Bayerns Verteidiger zulaufen. Diese waren damit überfordert.

Nach dem 3:3 gegen Düsseldorf stellte Kovac sein Mittelfeld um. Joshua Kimmich und Leon Goretzka bildeten die neue Doppelsechs, mittlerweile ist auch der zwischenzeitlich verletzte Thiago ins zentrale Mittelfeld zurückgekehrt. Die Folge: Die Bayern erobern wieder mehr Bälle im Mittelfeld, gleichzeitig verbesserte sich der Spielaufbau durch die Mitte.

Nun ist es eine Sache, Konter über Nürnbergs Sechser-Talent Simon Rhein oder Hannovers Altstar Pirmin Schwegler zu verhindern. Die größere Herausforderung sind die Profis von RB. Zwar wird Leipzig wohl auf seine drei besten Mittelfeldspieler verzichten müssen: Emil Forsberg (Verletzung) und Marcel Sabitzer (Gelbsperre) fehlen, auch Kevin Kampl (Gehirnerschüttung) könnte ausfallen.

Leipzig dürfte dennoch stark nach Kontern sein, das System von Trainer Ralf Rangnick funktioniert unabhängig von Einzelspielern. Hohen Druck ausüben, den Ball im Mittelfeld gewinnen, direkt Timo Werner und Yussuf Poulsen auf die Reise schicken - das wird auch gegen die Bayern der Plan sein. Thiago und seine Teamkollegen dürften sich erstmals seit längerer Zeit wieder erhöhtem Druck ausgesetzt sehen.

Bayerns neues Mittelfeld steht vor einer großen Herausforderung, zumal am Samstag mit Eintracht Frankfurt ein nicht minder konterstarkes Team wartet. In der Vergangenheit lag Leipzig den Bayern, sie konnten alle Pflichtspiele gewinnen. 2017 gelang es ihnen sogar, einen 2:4-Rückstand in den Schlussminuten zu einem 5:4 zu drehen. Damals twitterte Thiago übermütig: "Es ist nicht vorbei, bis wir gesagt haben, dass es vorbei ist."

Vielleicht gilt dieses Motto ja auch für die aktuelle Bayern-Saison - durch die Dortmunder Pleite in Düsseldorf könnte der Rekordmeister mit einem Sieg gegen RB den Rückstand auf den BVB auf sechs Punkte verkürzen.