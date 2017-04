Bayern-Niederlage gegen Madrid Auch nicht besser als mit Pep

Nach dem 1:2 gegen Real Madrid üben die Spieler des FC Bayern Selbstkritik - und das ziemlich schonungslos. Der Mittwochabend hatte dem Deutschen Meister die eigenen Grenzen aufgezeigt und verdeutlicht, warum ab sofort sämtliche Vergleiche zwischen Josep Guardiola und Carlo Ancelotti hinfällig sind.

Das Wort "Halbfinale" war nach der Partie aus Reihen des FC Bayern nur ein einziges Mal zu hören. Dass man mit dem Ergebnis noch halbwegs gut weggekommen sei, erklärte Philipp Lahm, und dass die Mannschaft dies vor allem Manuel Neuer zu verdanken habe, weil der Torhüter mit seinen grandiosen Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. "Manuel hat uns auf dem Weg gehalten in Richtung Halbfinale", sagte der Kapitän, doch so richtig überzeugt klang das in diesem Moment nicht. Wie auch, nach einem solch enttäuschenden und ernüchternden Abend.

Mit einem Mal war die ganze Euphorie der vergangenen Wochen dahin, völlig rätselhaft war nur, warum die Mannschaft so wenig Ideen und Spielfreude zeigte, so ängstlich agierte und am Ende völlig verdient verlor.

Es gab einige Szenen, die sich als Erklärung angeboten hätten:

Der verschossene Elfmeter von Artúro Vidal kurz vor der Halbzeit, der das 2:0 bedeutet hätte, nachdem der Chilene zuvor bereits per Kopf zur Führung getroffen hatte.

Der Ausgleich unmittelbar nach Wiederbeginn, ein unglücklicher Zeitpunkt.

Und natürlich der Platzverweis von Javi Martinez, der nach zwei Verwarnungen innerhalb von drei Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Bitter sei das gewesen, sagte Lahm, von einem "Knackpunkt" sprach auch Arjen Robben. Als Ausrede wollten das aber niemand gelten lassen.

Thomas Müller, der den verletzten Robert Lewandowski äußerst glücklos ersetzte, analysierte: "Wir hatten nicht die hundertprozentige Überzeugung, wir haben immer den Sicherheitspass gespielt und die Räume nicht genutzt, die uns Real gegeben hat." Müller sprach dabei vom sehr zögerlichen Spiel der ersten Halbzeit, nach der man wenigstens noch geführt hatte.

In der zweiten Halbzeit brach die Mannschaft völlig auseinander, statt Sicherheitspässen gab es fast nur noch Fehlpässe. Beim Ausgleich durch Cristiano Ronaldo ließ sich die gesamte Defensive bis zu den Innenverteidigern Martinez und Jérôme Boateng übertölpeln, wirklich bezeichnend für den ganzen Abend war schließlich die Szene vor dem 1:2. Robben, Lahm und Thiago standen viel zu weit von Vorbereiter Asensio entfernt, Boateng wagte bei der Flanke nur einen halbherzigen Hüpfer, bevor Juan Bernat mit der Manndeckung von Torschütze Ronaldo überfordert war.

"10 bis 15 Prozent an Überzeugung" habe gefehlt, sagte Robben: "Der letzte Biss nach vorn war nicht da. Selbst in der ersten Halbzeit haben wir nicht richtig attackiert, sondern nur geschaut, dass wir keine Fehler machen." Aber warum fehlte die Überzeugung, nach den jüngsten Erfolgen, nach mitreißenden Spielen wie beim 4:1 gegen Borussia Dortmund vier Tage zuvor? Und dann gerade in diesem bedeutsamen Spiel, dem Klassiker gegen Real Madrid? Auf diese Frage überlegte Robben einen Moment, dann schnaufte er durch und sagte: "Ich weiß es nicht." So hilflos die Bayern im Spiel selbst waren, so ratlos waren sie danach.

Der Abend brachte in jedem Fall die Erkenntnis, dass ab sofort all die seit vergangenen Sommer überstrapazierten Vergleiche zwischen den Philosophien, den Strategien und Spielweisen von Guardiola und Ancelotti hinfällig sind. Es ist nämlich jedes Jahr das Gleiche: Die Bayern gewinnen in der Bundesliga die Meisterschaft, holen meistens den DFB-Pokal und fliegen in der Champions League gegen spanische Mannschaften aus dem Wettbewerb. Da ist es ganz egal, ob ihr Trainer Guardiola heißt oder Ancelotti. Und ob wie in den vergangenen drei Jahren erst im Halbfinale oder wie jetzt mutmaßlich schon im Viertelfinale Endstation ist, ist eben auch eine Frage der Auslosung.

Dass den Bayern droht, nun zum vierten Mal in Folge an Real, Barcelona oder Atlético Madrid zu scheitern, muss zu denken geben. Noch aber haben sie Hoffnung, falls sie wieder ihre Überzeugung und ihren Glauben finden. Fünf Tage haben sie für die Suche danach Zeit. Womöglich gelingt ihnen ja doch das kleine Wunder. Und womöglich sprechen sie nach dem kommenden Dienstag dann doch alle übers Halbfinale.

FC Bayern München - Real Madrid 1:2 (1:0)

1:0 Vidal (25.)

1:1 Ronaldo (47.)

1:2 Ronaldo (77.)

Bayern: Neuer - Alaba, Boateng, Martínez, Lahm - Vidal, Alonso (63. Bernat), Ribéry (66. Costa), Thiago, Robben - Müller (81. Coman)

Madrid: Navas - Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal - Casemiro, Modric (90.+1. Kovacic), Kroos - Ronaldo, Benzema (83. Asensio), Bale (59. Asensio)

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)

Gelbe Karten: Alonso - Carvajal, Kroos

Gelb-Rot: Martínez (61.)