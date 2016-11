Remis gegen Hoffenheim Bayern ohne Dusel

Ausgangslage: Bayern München gegen die TSG Hoffenheim, das war einmal ein Spitzenspiel in der Bundesliga. Im Dezember 2008 war das, die Anekdote ist den meisten Bundesligafans vertraut. Wenn man so will, leiteten die Bayern den Absturz damals mit einem Last-Minute-Sieg über die TSG selbst ein. Nun, acht Jahre später, ist Hoffenheim wieder in Reichweite zum FC Bayern, zumindest tabellarisch. Vier Punkte trennen die Teams, die beide noch kein Ligaspiel verloren haben. Das direkte Duell würde zeigen, wie stark Hoffenheim wirklich ist.

Die Startaufstellungen

München: Neuer - Rafinha, Boateng, Hummels, Bernat - Thiago, Alonso, Vidal - Robben, Lewandowski, Costa.

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Rudy - Kaderabek, Demirbay, Amiri, Zuber - Wagner, Kramaric.

Ergebnis: 1:1 (1:1). Hoffenheim könnte in dieser Saison wohl tatsächlich lange in der Spitzengruppe der Liga mitmischen.

Duell des Spiels: Bayern gegen Hoffenheim, das war auch das Duell zweier Trainergenerationen. Als TSG-Coach Julian Nagelsmann, 29, auf die Welt kam, hatte der Fußballer Carlo Ancelotti, 57, gerade seinen fünften Titel als Spieler gewonnen. Auf der Coachingbank war der jetzige Bayern-Trainer dann mit drei Champions-League-Triumphen sogar noch erfolgreicher. "Ich hoffe, er kann in Zukunft die beste Mannschaft der Welt trainieren. Vielleicht ja hier, in zehn oder 15 Jahren", sagte Ancelotti vor dem Spiel über Nagelsmann.

Getty Images Passt perfekt - das Hoffenheimer 1:0

Die erste Hälfte: Deutete an, dass Nagelsmann wohl nicht so lange warten muss, bis er Jobangebote auf Bayern-Niveau erhält. Seine Taktik sah vor, die Münchner im Spielaufbau auf die Flügel zu lenken und dort zu isolieren. Dafür schoben die drei Mittelfeldspieler der TSG weit auf die Seite rüber, um die Wege ins Zentrum zu versperren. Dagegen fanden die Bayern nur sporadisch das richtige Gegenmittel. Gefährlich wurden sie nur dann, wenn Stürmer Robert Lewandowski sich ins Mittelfeld fallen ließ und den Ball in die Tiefe weiterleitete, wie bei den Schüssen von Arjen Robben (7. Minute) und Rafinha (14.). Der Münchner Treffer resultierte aus einem Eigentor von Steven Zuber (34.). Hoffenheim erspielte sich zwar auch nicht viele Chancen, hatte dafür aber Kerem Demirbay in seinen Reihen.

Zauberfuß des Spiels: Es läuft die 16. Minute, als Hoffenheims Kevin Vogt im Mittelfeld nicht angegriffen wird. Mit einem Traumpass bedient er Nadiem Amiri, der auf Demirbay ablegt. Was dann folgt, wird künftig in vielen Clips auf Youtube zu bestaunen sein: Demirbay läuft dem Ball entgegen, holt aus, hämmert ihn dann aber nicht aus 16 Metern blind in Richtung Tor, sondern schießt ihn mit einer paradox anmutenden Mischung aus Härte und Präzision in den linken Winkel. Für Demirbay war es die fünfte Torbeteiligung in den vergangenen sechs Partien. Doch so schön das auch anzusehen war: So viel Raum, wie den Hoffenheimern dabei von der bayerischen Defensive gewährt wurde, gab es in den vergangenen Spielzeiten gegen die Bayern selten.

REUTERS Bayern-Star Müller: Bemerkenswerter Fehlschuss

Die zweite Hälfte: Die Gastgeber wirkten überlegener, was auch daran lag, dass Hoffenheim seine Pressinghöhe nicht halten konnte und immer tiefer verteidigte. Doch weil es den Gästen weiterhin gelang, die Bayern aus dem Zentrum zu halten, gab es kaum Chancen. Manchen Zuschauer dürfte trotzdem das latente Gefühl beschlichen haben, die Bayern würden bald treffen, weil sie eben die Bayern waren, ganz so wie damals, im Dezember 2008. Doch da kam nichts, das Spiel wirkte wie ein Witz ohne Pointe. Bis zur Schlussphase.

Denkwürdige Schlussphase: Es war, als hätten sich die Bayern das Drama für die letzten Minuten aufgespart. Erst vergab Mats Hummels, den längst nichts mehr in der Abwehr hielt, drei Chancen in drei Minuten, darunter ein Pfostenschuss in der 87. Minute. Der eingewechselte, kriselnde Thomas Müller setzte dann noch einen drauf, als er in Minute 90+2. völlig freistehend aus etwa zehn Metern nicht ins Tor, sondern an den Pfosten schoss. Das sorgte dann doch für ein Lächeln bei manchem Zuschauer. Wenn auch für ein ungläubiges.