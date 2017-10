Fans von Bayern-Gegner Celtic Nicht alles Grün, was glänzt

Wer einmal ein Heimspiel des FC Celtic besucht hat, im Celtic-Park zu Glasgow, der den Spitznamen "Paradise" trägt, der wird dieses Erlebnis so schnell nicht los. Die Fußball-Hymne "You'll never walk alone" wird vermutlich nur an der Anfield Road des FC Liverpool mit mehr Leidenschaft gesungen, also dort, wo sie eigentlich zu Hause ist.

Der Lärm, den die Zuschauer machen, wenn Celtics Spieler einen Zweikampf gewinnen oder sich dem Tor nähern, lässt einen zusammenzucken. Und wenn nach 67 Minuten überall auf den Rängen die Handy-Lichter angehen und das Publikum den Sieg im Europapokal der Landesmeister im Jahr 1967 besingt, dann ist es schwer, nicht ergriffen zu sein.

Es gibt viele Gründe, Celtic zum Kult-Klub zu erklären. Die grünweißen Ringel-Trikots, die irische Tradition des Vereins, die Ultra-Gruppe Green Brigade, die sich gegen Rassismus und für Fan-Rechte stark macht. Die Nähe zur Fan-Szene des FC St. Pauli, natürlich das sportliche Außenseitertum - Celtic dürfte in der Champions League beim FC Bayern an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Sky) chancenlos sein - und vor allem die tolle Stimmung.

Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Die Fans haben auch widersprüchliche, problematische Seiten, vor allem die Ultras der Green Brigade. Sie spielen mit IRA-Symbolik, mit Bezügen zum Nordirland-Konflikt, provozieren mit Kritik an Israel und zeigen, wie kompliziert die Vermischung von Fußball und Politik sein kann.

DPA Celtic-Fans huldigen William Wallace und IRA-Ikone Bobby Sands

Drei Beispiele aus den vergangenen Jahren, alle aus Spielen im Europapokal:

Im November 2013 hisste die Green Brigade bei der Partie gegen die AC Mailand Banner, auf denen der schottische Freiheitskämpfer William Wallace und die IRA-Ikone Bobby Sands zu sehen waren. "Der Terrorist oder der Träumer, der Barbar oder der Mutige - das hängt davon ab, wessen Wählerstimme man haben und wessen Gesicht man wahren möchte", hieß es auf den Spruchbändern dazu.

Im August des vergangenen Jahres zeigte die Green Brigade beim Spiel gegen den israelischen Klub Hapoel Be'er Sheva Dutzende Palästina-Flaggen, außerdem ein Banner, auf dem das Logo der Gruppe, ein Totenkopf, mit Palästinensertuch zu sehen war.

Im Juli dieses Jahres präsentierte die Green Brigade bei der Partie gegen den FC Linfield aus Nordirlands Hauptstadt Belfast ein Plakat, auf dem Trainer Brendan Rodgers vor einem roten Dreieck zu sehen war. Darunter stand der Spruch "Rodgers at work". Das Banner war eine Anspielung auf ein Straßenschild, das zur Zeit des Nordirland-Konflikts vor Heckenschützen der IRA warnte ("Sniper at work").

Getty Images Palästina-Flaggen während des Spiels gegen Hapoel Be'er Sheva

Die Aktionen der Green Brigade haben den Klub viel Geld für Uefa-Strafen gekostet und Empörung ausgelöst, bei Verantwortlichen und anderen Zuschauern. Die Ultras zeigen allerdings kein Unrechtsbewusstsein und verteidigen sich.

Paul Quigley gehört der Gruppe an und antwortet ausführlich auf Fragen zu den kontroversen Aktionen. Die Darstellung von Schottlands Heldenfigur Wallace und von IRA-Mitglied Sands, der 1981 im Hungerstreik starb, bezieht sich nach seinen Worten auf ein schottisches Gesetz, das 2012 in Kraft trat und Beleidigungen im Fußball unter Strafe stellen soll.

Nach Auffassung der Green Bridge werden damit vor allem Celtics Fans kriminalisiert und irische Symbolik bestraft. Die Anhänger des Klubs kämpfen seit Jahren gegen dieses Gesetz. "Es sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass Unterstützung für die Unabhängigkeit Schottlands in der Gesellschaft ganz anders gesehen und von den Gesetzen anders behandelt wird als Unterstützung für Irlands Unabhängigkeit", sagt Paul Quigley über die Banner beim Spiel gegen Mailand im November 2013.

Getty Images "Rodgers at work" - eine Anspielung auf ein Straßenschild während des Nordirland-Konflikts

Es beruft sich darauf, dass IRA-Symbolik nicht erst mit den Ultras ins Stadion gekommen sei. "Celtics Fans haben den irischen Freiheitskampf schon lange vor der Gründung der Green Brigade unterstützt und sollten wir morgen verschwinden, würde diese Haltung weiterbestehen", sagt er. Das mag stimmen, erklärt aber nicht, warum keine kritische Auseinandersetzung mit dieser Art der Folklore stattzufinden scheint.

Dass die Green Brigade im vergangenen Jahr gerade bei einem Spiel gegen einen Klub aus Israel den Fanblock in großem Stil mit Palästina-Flaggen versehen hat, darf nach den Worten von Paul Quigley nicht mit Antisemitismus verwechselt werden. Im Gegenteil. Das Engagement der Celtic-Fans für Palästina passe perfekt zum Kampf der Gruppe gegen Rassismus und Diskriminierung. Er spricht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die Regierung Israels: "Diejenigen, die behaupten, solche Werte zu verteidigen, sich aber weigern, Israel zu kritisieren, sind Heuchler ersten Ranges", sagt er.

Das Netzwerk FARE, das sich europaweit gegen verschiedene Formen der Ausgrenzung beim Fußball einsetzt, teilt dazu mit, dass Unterstützung für Palästina in Großbritannien nicht grundsätzlich als antisemitisch angesehen oder dadurch motiviert sei.

Auch das mag stimmen. Doch sollte die Frage nicht nur sein, wie etwas gemeint ist - sondern auch, wie es ankommt?