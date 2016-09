Bayern-Gegner FK Rostow Auferstanden aus Ruinen

Mit dem heutigen Gastspiel beim FC Bayern München beginnen für den FK Rostow sechs Festtage, als ob Ostern und Weihnachten zusammenfallen. Anders kann man die Teilnahme an der Champions League für den russischen Klub jedenfalls nicht bezeichnen. Denn eigentlich ist es ein Wunder, dass der FK Rostow überhaupt noch existiert.

"Nur um das Wichtigste zum Leben zu haben, mussten sich manche Spieler Geld leihen", klagte im Spätherbst 2014 der damalige Rostow-Profi Edgaras Cesnauskis in der russischen Presse. Wie so viele Mannschaftskollegen bekam auch der Litauer zu dem Zeitpunkt von dem Verein seit fünf Monaten kein Gehalt mehr überwiesen.

Insgesamt schuldete der Klub im November 2014 seinen Spielern Gehälter in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Mit dem Ergebnis, dass einige Spieler wie der tschechische Stürmer Jan Holenda eine Uefa-Regelung nutzten, laut der Spieler ihre Verträge vorzeitig auflösen können, wenn die Klubs mit ihren Gehaltszahlungen drei Monate im Rückstand sind. Holenda gehörte zu denen, die Rostow noch während der Saison verließen.

Getty Images Edgaras Cesnauskis

Wirtschaftsprobleme belasten auch den FK Rostow

Die Gründe für die brisante Finanzlage in 2014 waren vielfältig. Einerseits hatte der FK Rostow wie alle Klubs der russischen Premjer-Liga, die ihre ausländischen und russischen Topspieler nicht in Rubel, sondern in Dollar bezahlen, enorm mit der Wirtschaftskrise und dem Rubelverfall zu kämpfen. Eine Problematik, die noch heute den russischen Vereinsfußball bestimmt, wie die letzte Transferperiode zeigte. Selbst Spitzenklubs wie ZSKA Moskau oder Zenit Sankt Petersburg mussten sich mit Spielerkäufen zurückhalten und eher ihre besten Spieler verkaufen, als neue Stars zu holen.

Andererseits waren die Finanzprobleme des FK Rostow, der im Mai 2014 immerhin den russischen Pokal gewann, auch selbst verschuldet. Wie bei vielen durchschnittlichen russischen Vereinen, lockten auch die Rostow-Funktionäre Profis mit finanziellen Angeboten, welche der Klub eigentlich gar nicht erfüllen konnte.

Getty Images Witalij Mutko

Im Winter 2014 war die Lage so brisant, dass man sich in der russischen Sportpresse offen fragte, ob der FK Rostow die Saison überhaupt zu Ende werde spielen können. Doch wie so oft im russischen Fußball kam die Rettung für den FK aus der Politik. Bei einem Treffen zwischen Wassilij Golubew, dem Gouverneur der Rostower Oblast, und Sportminister Witalij Mutko vereinbarte man staatliche Unterstützung für den Verein. "Es ist wichtig, dass in einer Stadt, in der 2018 die WM stattfindet, ein Premjer-Liga-Klub existiert", erklärte Mutko.

Rassistische Ausfälle und Dopingverdacht

Der FK Rostow sorgte damals aber nicht nur wegen seiner finanziellen Probleme für negative Schlagzeilen. Auf einer Pressekonferenz äußerte sich der damalige Rostower Trainer Igor Gamula rassistisch über seine dunkelhäutigen Spieler. Ein Spruch, der Gamula nicht nur eine Sperre durch den Verband einbrachte, sondern auch eine Kündigung. Ein Schritt, der sich für den FK Rostow nachträglich zum Glücksfall entwickelte. Mit Kurban Berdyjew holte Rostow einen Trainer, der schon Rubin Kasan von einem Provinzverein zu einem russischen Spitzenklub formte.

Getty Images Kurban Berdyjew

Und dass Berdyjew sein Handwerk versteht, bewies er auch in der Stadt am Don. Aus dem Tabellenletzten, den der als eigenwillig und mürrisch verschriene Coach übernahm, machte er einen Verein, der in der vergangenen Saison trotz bescheidener Mittel bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft kämpfte. Doch auch in dieser Saison sorgte das "russische Leicester", wie der FK Rostow in Anlehnung an das englische Original genannt wurde, für negative Schlagzeilen, die nicht nur mit Finanzproblemen zu tun hatten.

Wie Recherchen der russischen Internetzeitung Gazeta.ru und lokaler Medien ergaben, bestellte der FK Rostow noch am 17. Dezember 2015 bei einem Pharmahändler für insgesamt 1.5 Millionen Rubel das Mittel Meldonium. Wenige Wochen, bevor es offiziell auf die Dopingliste kam.

Das Märchen vom "russischen Leicester" und die Vorfreude auf die Champions League konnten diese Dopingschlagzeilen jedoch nicht trüben. Ebenso wenig wie die immer noch existierenden Finanzprobleme. Erst Ende August wurde bekannt, dass ein Konto des Vereins gepfändet wurde.

Für Schlagzeilen sorgt auch die unklare Situation auf der Trainerbank. Berdyjew trat nach der Saison zurück und fungiert nur noch als Berater. Zumindest offiziell, auch wenn sein Nachfolger Dimitrij Kiritschenko nun in einem Interview offen zugab, dass Berdyjew weiterhin die Entscheidungen trifft.

imago Dimitrij Kiritschenko

Die Vorfreude auf die Champions League lässt man sich in Rostow auch nicht durch eine mögliche Strafe durch die UEFA nehmen. Wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans beim Qualifikationsspiel gegen Ajax Amsterdam droht dem Klub ein Teilausschluss seiner Fans beim Heimspiel gegen den PSV Eindhoven.