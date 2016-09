Bundesliga Lewandowski schießt Bayern zum Sieg auf Schalke

Bayern München hat in einer spannenden Partie 2:0 (0:0) beim FC Schalke 04 gewonnen. Angreifer Robert Lewandowski erzielte die Führung für die Münchner (81. Minute), ehe der eingewechselte Joshua Kimmich (90.+2) kurz vor Ende der Partie für den Endstand sorgte.

In den ersten Minuten spielte sich die Partie beinahe ausschließlich in der Schalker Hälfte ab. Allerdings verpassten es die Bayern, zwingende Torchancen zu kreieren. In der Folge agierte Schalke deutlich selbstbewusster und erarbeitete sich selbst viele Ballanteile.

Nach einer präzisen Flanke von Eric Maxim Choupo-Moting hatte Leon Goretzka per Kopf die Möglichkeit zur Schalker Führung (21.). David Alaba konnte den Abschluss jedoch noch vor der Linie klären. Nur eine Minute später schickte Klaas-Jan Huntelaar wiederum Goretzka in Richtung Tor von Manuel Neuer. Der Schuss aus spitzem Winkel landete allerdings neben dem Gehäuse.

Schalke zunehmend mutiger

Schalke verteidigte überraschend hoch, dadurch hatte Bayern Raum zum Kontern: Thiago eröffnete einen Angriff mit einem genauen Zuspiel auf die rechte Seite zu Thomas Müller, der im Zentrum Robert Lewandowski fand. Der Abschluss des Polen landete jedoch links neben dem Tor (24.).

Die einzige nennenswerte Torchance bis zur Pause gehörte jedoch erneut Schalke: Abdul Rahman Baba setzte sich über links durch und passte auf Neuzugang Evgen Konoplyanka. Der Ukrainer verzögerte seinen Abschluss jedoch so lange, bis Neuer und Alaba den Ball in Gemeinschaftsarbeit klären konnte, auch der Nachschuss von Huntelaar wurde nicht gefährlich.

Bayern kam wesentlich stärker aus der Halbzeit. Die Münchner agierten deutlich druckvoller - einzig sprangen dabei keine Abschlüsse heraus, die Schalkes Torhüter Ralf Fährmann auf die Probe stellten. Anders Schalke: Xabi Alonso verlor im Mittelfeld einen Zweikampf mit Huntelaar, der Schalker Angreifer zog aus rund 20 Metern ab und traf die Latte (56.). Neuer konnte den Ball noch gegen das Aluminium lenken.

Münchner Wechsel bringen Struktur

Schalke stellte seine Offensivbemühungen danach deutlich ein, verteidigte wesentlich tiefer und wechselte die Angreifer Konoplyanka und Huntelaar aus. Bei Bayern kamen Douglas Costa und Arturo Vidal in die Partie - das Duo brachte deutlich mehr Struktur ins Spiel der Münchner. Zu einer zwingenden Torgelegenheit kam die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti erst in der 74. Minute: Alaba setzte sich über die linke Seite durch und flankte in den Schalker Strafraum. Dort verpasste zunächst Müller, der Ball flog jedoch weiter zu Lewandowski. Der 28-Jährige war jedoch sichtlich überrascht und konnte keine Torgefahr mehr entwickeln.

Nur wenige Minuten später macht Lewandowski es entscheidend besser. Nach einem schönen Zuspiel von Javi Martínez tauchte der Angreifer frei vor Fährmann auf und schoss den Ball unhaltbar ins Schalker Tor. Es war bereits Lewandowskis viertes Saisontor.

Kurz vor Schluss vollendete der eingewechselte Joshua Kimmich einen Münchner Konter und traf zum 2:0-Endstand (90.+2).

FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 (0:0)

0:1 Lewandowski (81.)

0:2 Kimmich (90.+2)

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli, Goretzka, Bentaleb - Konoplyanka (55. Embolo), Choupo-Moting - Huntelaar (67. Meyer)

Bayern: Neuer - Lahm, Martínez, Hummels, Alaba - Thiago, Xabi Alonso (61. Vidal), Sanches (70. Kimmich) - Müller, Ribéry (61. Costa) - Lewandowski

Gelbe Karten: Höwedes - Hummels, Sanches, Vidal

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (Berlin)

Zuschauer: 54.740 (ausverkauft)