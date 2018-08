Wer die Bayern schlagen will, muss mitspielen

Das Debüt endete in einem Debakel - Trainer Adi Hütter hat bei Eintracht Frankfurt einen Fehlstart in die Pflichtspielsaison hingelegt. Aber der Reihe nach: Der Österreicher hatte seine Mannschaft im Supercup-Finale in einer sehr defensiven Formation auf den Platz gebracht. Der zum FC Bayern gewechselte Ex-Frankfurter Niko Kovac ließ im Pokalfinale im Mai noch ein aktiveres 4-3-3 gegen die Münchner spielen.

Durch die defensive Taktik geriet Frankfurt unter Dauerdruck. Sicher, das ist nicht der einzige Grund für die 0:5-Pleite am Sonntagabend. Man darf auch nicht vergessen, dass in der Offensive mit Kevin-Prince Boateng und Marius Wolf zwei absolute Leistungsträger weggegangen sind. Da fiel das Mitspielen gegen den FC Bayern ungleich schwerer. Die Münchner hatten zwar auch schon im Pokalfinale deutlich mehr Ballbesitz, Torschüsse oder Ecken, aber damals hielt Frankfurt mit Mut und dem Glauben an die eigene Chance dagegen.

Einer muss noch gehen

Renato Sanches und auch der kolumbianische Superstar James standen Trainer Kovac nicht zur Verfügung - für Leon Goretzka gab es dennoch keinen Platz in der Startelf des FC Bayern. Das verdeutlicht das Luxusproblem, das der neue Coach trotz des Abgangs von Arturo Vidal zum FC Barcelona hat: Für drei Positionen im zentralen Mittelfeld stehen Kovac mindestens sieben Spieler (Martinez, Rudy, Thiago, Tolisso, Goretzka, Sanches und James) zur Verfügung. Da dürfte der eine oder andere Akteur auch bei Doppel- und Dreifachbelastung nicht zu den erhofften Einsatzzeiten kommen. Und das wird dem Klima in der Mannschaft nicht zuträglich sein.

Warum immer der Torwart?

Nach der 0:5-Niederlage der Frankfurter war für viele in den sozialen Netzwerken klar: Der Torwart ist schuld. Sicher, bei sieben Schüssen auf das Tor von Frederik Rönnow und fünf Gegentoren liegt der Verdacht nahe, dass der dänische Schlussmann (Nachfolger von Lukas Hradecky, nach Leverkusen gewechselt) nicht seinen besten Tag hatte. Hatte er auch tatsächlich nicht - Schuld an der Niederlage oder ihrer Höhe war er jedoch nicht.

Das zweite Tor, bei dem Rönnow durch den eigenen Fünfmeterraum irrte, geht auf sein Konto. Bei den weiteren Treffern war der 26-Jährige schuldlos. Selbst beim 0:4 durch Kingsley Coman, als Rönnow dem Franzosen unglücklich den Ball servierte, stellt sich die Frage: Was hätte er tun sollen? Gar nicht eingreifen? Dann wäre der Ball mit angrenzender Sicherheit auch im Tor gewesen.

DPA Frederik Rönnow

Vielmehr ging er Risiko, hatte keine Angst vor Fehlern - als einer der wenigen Frankfurter. Am Ende war es ein unglücklicher Abend für den neuen Frankfurter Schlussmann. Durch die destruktive Spielweise des Teams wurde es aber nicht einfacher für ihn. Im Gegenteil: Bayern kam dem Tor der Frankfurter immer näher, weil diese immer tiefer verteidigten. Auch das ist eine Erklärung für die fünf Gegentreffer.