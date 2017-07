Vorbereitungsturnier in Mönchengladbach FC Bayern siegt bei James-Debüt

Rekordmeister FC Bayern München hat ein Vorbereitungsturnier in Mönchengladbach gewonnen. Mit Zugang James Rodríguez in der Startelf setzten sich die Münchner im Finale 2:0 gegen Werder Bremen durch. Thomas Müller und Juan Bernat erzielten die Tore. Im Halbfinale hatte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti die TSG Hoffenheim dank Robert Lewandowski 1:0 besiegt.

Gastgeber Borussia Mönchengladbach verlor sein Halbfinale im Elfmeterschießen 3:5 gegen Bremen und unterlag auch im Spiel um Platz drei Hoffenheim im Elfmeterschießen (5:6). Beide Partien waren nach Ablauf der verkürzten regulären Spielzeit (einmal 45 Minuten) torlos zu Ende gegangen.

Der FSV Mainz 05 hat unterdessen seine erste Niederlage in der Saisonvorbereitung hinnehmen müssen. Die Rheinhessen unterlagen beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden 0:2 (0:0), nachdem sie zuvor die Regionalligisten Alemannia Aachen (2:1) und TuS Koblenz (4:0) geschlagen hatten. Ohne ihren neuen Innenverteidiger Abdou Diallo taten sich die Mainzer über die gesamte Spielzeit schwer. Nachdem Yoshinori Muto (25.) in der 65. Minute mit einem Foulelfmeter an Wehens Torwart Markus Kolke gescheitert war, sorgte Manuel Schäffler mit einem Doppelschlag (71., 74.) für die gelungene Generalprobe des Drittligisten, der kommendes Wochenende gegen Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena in die neue Spielzeit startet.

Während der BVB mit dem genesenen Mario Götze in Japan ein Freundschaftsspiel erfolgreich gestaltete, durfte auch Rivale Schalke 04 über einen Sieg jubeln. Gegen den SC Paderborn aus der Dritten Liga siegte die Mannschaft von Neu-Trainer Domenico Tedesco 1:0 dank eines Treffers von Jewhen Konopljanka.

Gian-Luca Waldschmidt, Bakery Jatta und Nicolai Müller sorgten beim 4:0-Testspielerfolg des Hamburger SV bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Der Brasilianer Walace stellte gegen den Oberligisten Buchholz 08 den Endstand her.

Einen Prestigeerfolg konnte derweil der 1. FC Nürnberg erringen. Im Rahmen seines Trainingslagers im italienischen Pustertal setzte sich der Zweitligist 2:1 (0:0) gegen Inter Mailand durch. In der zweiten Hälfte schossen die Einwechselspieler Rurik Gislason und Mikael Ishak die Tore für den deutschen Pokalsieger von 2007. Italiens Nationalspieler Éder konnte noch verkürzen.

