Bayerns Pokalsieg gegen Schalke Hochdruckgebiet München

Zum Schluss hagelte es heftige Kritik. Es war Mats Hummels, der mit einem Mannschaftskollegen hart ins Gericht ging, als er über Robert Lewandowskis Tor zum 3:0 sprach. "Der Schuss war nicht gut, das muss man einfach so sagen", so Hummels, "flach in die Mitte, das kann ich auch. Nur bei mir hält ihn der Torwart meistens." Dann schmunzelte der Innenverteidiger. War ja nur Spaß.

Vieles war in den 90 Minuten sehr amüsant gewesen für den FC Bayern bei ihrem mühelosen 3:0-Sieg gegen Schalke 04, vor allem in der überragenden ersten Halbzeit, die bereits zum Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale reichte. An einem Abend, der an vergangene Zeiten erinnerte, in denen die Bayern ihre Gegner hier regelmäßig nach Belieben dominierten. Und ein Spiel, an dem der 33-jährige Franck Ribéry aufblühte wie in früheren Jahren.

Ein Abend für Nostalgiker. Ein Triumph der Retro-Bayern.

Nach größtenteils mühseligen Auftritten in den ersten Monaten der Saison scheint der Rumpelfußball nun endgültig vorbei zu sein. So langsam besinnen sich die Münchner auf ihre alten Tugenden, auch weil Carlo Ancelotti nun endlich weiß, was er mit dieser Mannschaft anstellen muss. Ein glanzvolles Comeback früherer Spielfreude und altbekannter Leichtigkeit.

Gescherzt hatte Ancelotti schon am Tag vor dem Spiel, und zwar über das Münchner Wetter. "Gestern Sommer, heute Winter, das Wetter hier ist really funny." Genauso wechselhaft wie die Witterung war unter ihm aber oft auch die Darbietung seiner Spieler gewesen. Unbeständig mit Regenschauern und vereinzeltem Sonnenschein. Nach den vergangenen Leistungen gegen Arsenal (5:1), den Hamburger SV (8:0) und nun gegen Schalke darf man sich beim FC Bayern nun aber auf ein permanentes Hochdruckgebiet einstellen.

In den Frühjahrsmonaten auf Hochtouren

Ancelotti festigt nun auch in München seinen Ruf, rechtzeitig in den entscheidenden Frühjahrsmonaten seine Mannschaften auf Hochtouren zu bringen. Ein gewaltiger Unterschied zu seinem Vorgänger Josep Guardiola. Unter ihm lieferten die Bayern regelmäßig im Herbst die besten Spiele ab - bevor ihnen in der Endphase der Saison die Luft ausging.

Wie sehr dabei Ancelotti von seiner ursprünglichen Philosophie abgerückt ist, mit der er vergangenen Sommer hier angetreten war, wurde am Mittwochabend besonders deutlich. Noch vor dreieinhalb Wochen beim 1:1 in der Liga gegen Schalke spielten die Bayern klassischen Ancelotti-Fußball. Abwarten, den Gegner kommen lassen, dann auf schnelles Umschaltspiel vertrauen. Allein, das funktionierte nicht, weder damals noch in vielen anderen Spielen.

Die einzige Gemeinsamkeit zwischen beiden Partien: das fast identische Führungstor durch Lewandowski, ein Lupfer von halb links über Torwart Ralf Fährmann ins lange Eck nach drei Minuten. Ansonsten war Anfang März nun alles anders, im Vergleich zu Anfang Februar. Damals zogen sich die Münchner nach dem 1:0 zurück und kassierten prompt den Ausgleich.

Nun attackierten sie wieder frühzeitig, ließen den Gästen keinen Raum, ihr Spiel aufzuziehen. Und sie praktizierten aggressives Pressing wie aus dem Lehrbuch. Dem Gegner zeigen, dass hier nichts zu holen ist, gute alte Bayern-Schule - und das alles mit einem grandiosen Doppel-Torschützen Lewandowski, aber auch mit einem furiosen Franck Ribéry, der im ersten Spiel nach seiner Verletzungspause so enthemmt kreuz und quer über den Platz hetzte, als sei er nie weg gewesen, und zweimal brillant auf Lewandowski vorlegte - vor dem Führungstreffer und vor dem Tor zum 3:0. Das mit dem schwachen Flachschuss in die Mitte.

"Die Maschine"

So gerieten nicht nur die Fans, sondern auch seine Mitspieler ins Schwelgen. "Franck ist unverzichtbar", sagte Mats Hummels, "einer aus der Kategorie: Liefert immer, wenn er auf dem Platz steht. Immer eine Bereicherung und eine Verstärkung." Prägnant auch die Einschätzung von David Alaba. "Er ist nicht zu ersetzen", sagte der Linksverteidiger, und fasste Ribérys Fähigkeiten, seine Spielweise und seinen Charakter in einem Wort zusammen: "Die Maschine."

Ribéry selbst kam spät, erst gegen Mitternacht, die Dopingprobe hatte sich trotz reichlich Flüssigkeitszufuhr in die Länge gezogen, es war die größte Schwierigkeit an diesem sonst so leichten Abend. Ribéry erheiterte die Reporterrunde auf die Frage nach der Umsetzung von Ancelottis Ideen: "Wir haben den Doktor schon lange verstanden, äh, den Trainer", sagte der Franzose und fügte hinzu: "Jetzt kommen März, April, Mai, drei Monate, in denen wir auf Top-Niveau spielen müssen." Sollte machbar sein, in der Lieblings-Jahreszeit des Übungsleiters, dessen Mannschaft nach einigen Startproblemen in der Form der letzten Tage nur schwer zu bremsen sein dürfte.

Sie kommt ins Rollen, die Maschine von Dottore Ancelotti.