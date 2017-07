Neuer Sportdirektor beim FC Bayern Mia san "Brazzo"

Der alte Freund und neue Kollege trug ein weißes, enganliegendes Hemd, die Schultern leicht nach oben gezogen, während er zwischen Karl-Heinz Rummenigge zu seiner Rechten und Uli Hoeneß zu seiner Linken saß.

Und als Hasan Salihamidzic nach der ersten Vorstellungsrunde gefragt wurde, welche Aufgaben er im Detail beim FC Bayern übernehmen würde, da antwortete erst mal: Karl-Heinz Rummenigge. "Er wird zunächst einmal für das Scouting zuständig sein", sagte der Vorstandschef, vieles würde man ja sowieso immer in der Gruppe und nie allein entscheiden. Präsident Hoeneß legte nach: "Sie können davon ausgehen, dass es keine Vertragsverhandlungen gibt, bei denen Hasan Salihamidzic nicht mit am Tisch sitzt."

Und so wurde bei der Vorstellung bereits klar, wofür der 40-Jährige Bosnier zuständig sein wird: irgendwie für alles - aber eben immer in Absprache mit Rummenigge und Hoeneß. Offiziell genannt wird das: Sportdirektor, Nachfolger von Matthias Sammer, wichtiges Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft. Salihamidzic wird schon am Dienstagabend, wenn der FC Bayern in München den FC Liverpool zum Audi Cup empfängt, erstmals mit auf der Bank sitzen.

Eine "bessere Lösung" als Lahm oder Eberl

Ein Jahr lang hat es gedauert, jemanden zu finden, der auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz zwischen Rummenigge und Hoeneß sitzen wollte. Zunächst hatte Philipp Lahm abgesagt, danach Max Eberl - danach angeblich niemand mehr, erklärte Hoeneß. Lahm und Eberl seien die "einzigen ernsthaften Kandidaten" beim Rekordmeister gewesen, und schickte nach: "Manchmal hat man dann das Glück, dass später vielleicht eine noch bessere Lösung kommt."

Es ist jedoch kein Geheimnis mehr, dass beide Kandidaten auch deshalb absagten, weil ihnen der zugesagte Kompetenzbereich nicht nur auf dem Podium im Presseraum an der Säbener Straße etwas eingeengt vorgekommen war.

Man wolle sich für diese wichtige Entscheidung Zeit nehmen, hieß es lange. Und doch drängte die Zeit, weil Rummenigge merkte: Je näher die nächste Saison rückt, umso weniger Zeit habe er selbst, sich mit der Mannschaft zu befassen.

Es wäre unfair, den ehemaligen Profi, der neun Jahre lang für die Bayern spielte, als Notlösung zu bezeichnen. "So sehe ich mich überhaupt nicht, ich weiß ja, dass es normal ist für den Klub, mehrere Optionen zu haben", sagte Salihamidzic selbst. Hoeneß verfolgte mit dieser Verpflichtung einen langfristigen Plan: "Er passt sehr gut zu dem, was wir in den kommenden Jahren vorhaben: Back to the roots, das Mia-san-mia-Gefühl wieder stärken."

Der Präsident redete sich in Fahrt, Hasan habe ja immer nach diesem Gefühl gelebt. Hoeneß erzählte, wie "Brazzo" im Viertelfinale 2002 gegen Real Madrid seinen Gegenspieler Roberto Carlos so sehr entnervte, dass dieser ihm die Nase brach - Salihamidzic spielte selbstverständlich weiter.

Nicht zufällig war während der Vorstellung des rechten Mittelfeldspielers, der die Final-Schmach 1999 gegen Manchester United ebenso miterlebte wie den Triumph im Champions-League-Finale in Mailand 2001, viel vom gegenseitigen Vertrauen die Rede. Wenn es allein um die Außendarstellung geht, darum, Bindeglied zwischen Mannschaft und Öffentlichkeit zu sein, dann ist einer wie Salihamidzic - bei den Fans fraglos einer der beliebtesten Ex-Profis - eine gute Wahl.

"Mi piace", soll Ancelotti gesagt haben

Außerdem könnte es tatsächlich hilfreich sein, wenn der Sportdirektor alle Sprachen fließend spricht, die in der Bayern-Kabine kursieren, inklusive jener des Trainers. "Mi piace", gefällt mir, habe Carlo Ancelotti geantwortet, als Rummenigge ihm am vergangenen Freitag den Vorschlag präsentierte. Unerfahren? Rummenigge bügelte das Argument weg. Das sei Hoeneß auch gewesen, als er bei Bayern als Manager anfing.

Doch Salihamidzic hätten die Bayern auch deutlich früher präsentieren können, vielleicht sogar müssen, damit es nicht wie ein Freundschaftsdienst aussieht. Er war zuvor Markenbotschafter der Bayern gewesen, in dieser Funktion zuletzt auch mit auf der vor wenigen Tagen beendeten Asienreise. Er war regelmäßig in der Arena anzutreffen gewesen, als Kumpel von nebenan. In Singapur sei er "als einziger immer gut gelaunt gewesen", sagte Rummenigge im Rückblick auf die sportlich nicht sehr erfolgreiche Reise.

"Ich will Gas geben", sagte der Neue, und hörte sich dabei an wie einst als Spieler. Die Frage ist, ob "Brazzo" einfach "Brazzo" bleibt, oder ob er irgendwann in offizieller Funktion auch noch zu "Herr Salihamidzic" wird.