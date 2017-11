Tipps für Sportdirektor Salihamidzic Willkommen in der Jupp-Heynckes-Kampfbahn

Wie beim FC Bayern Diskussionen über Neuverpflichtungen geführt werden, weiß man natürlich nicht im Detail. Aber offenbar lief ein Gespräch Ende August so ab: Vertreter des Klubs hatten Thomas Lemar vom AS Monaco als Verstärkung vorgeschlagen. Ein 21 Jahre altes Offensivtalent, das Borussia Dortmund in der vergangenen Saison der Champions League zur Verzweiflung brachte.

Im Sommer boten diverse Top-Klubs Millionen für den Franzosen, und vielleicht wäre auch der Deutsche Rekordmeister in den Poker eingestiegen. Ein Problem war aber die hohe Ablöseforderung. Und das zweite Problem: Der neue Sportdirektor kannte Lemar gar nicht.

Der neue Sportdirektor heißt Hasan Salihamidzic - mittlerweile ist er so neu nicht mehr: Seit genau 100 Tagen übt der 40-Jährige die Position aus. Seine Bilanz bisher? Vor allem seine öffentlichen Auftritte werden Salihamidzic als große Schwäche angekreidet. Der ZDF-Moderator Jochen Breyer schrieb vor einigen Wochen: "Der Sportdirektor Salihamidzic ist in seiner Außendarstellung bisher das, was der Spieler Salihamidzic nie war: zaghaft, zögerlich, ängstlich."

Lothar als Transfer-Souffleur

Damals war Salihamidzic noch "Brazzo", der Spitzname passt noch heute: Ohne Erfahrung wurde das "Bürschen" von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zum Sportdirektor ernannt. Salihamidzic sagt, er "weiß nicht alles", die Panne bei Lemar (Salihamidzic soll damals versprochen haben, den Spieler bei Youtube zu beobachten) bestätigt das.

Vielleicht ist auch das ein Grund, warum sich Lothar Matthäus zuletzt als eine Art Transfer-Souffleur bei Salihamidzic anbot. Am vergangenen Samstag gab der frühere Profi in der Rolle als Sky-Experte einen Tipp für einen zweiten Stürmer, der von Salihamidzic als Ersatz für Robert Lewandowski dringend gesucht wird: Vedad Ibisevic sei einer für die Bayern, sagte Matthäus. Der Sportdirektor reagierte so: "Lothar hat immer super Ideen, ich schätze ihn sehr", sagte er: "Ich lasse seine Ideen in unsere Überlegungen einfließen." Dass das Wort von Matthäus beim FC Bayern von Bedeutung ist, klingt mindestens überraschend.

Wir haben uns gefragt: Matthäus, Salihamidzic und die Bayern - besteht in dieser Konstellation vielleicht auch eine Chance? Wir haben einen Vorschlag für die künftige Zusammenarbeit und außerdem weitere Tipps für den Sportdirektor zusammengestellt. Hier sind sie: