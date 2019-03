Das letzte Mal, dass der FC Bayern ein Fußballspiel gewonnen hat, wenn Thomas Müller dabei ein Tor erzielte, war im Oktober 2018. Seither spielte Müller, ohne zu treffen, oder er spielte gar nicht, oder aber er traf, aber es reichte nicht zum Sieg, so wie beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf im November. Damals war der nationale Notstand im Freistaat (FC) Bayern ausgerufen worden, wenn auch nicht von der Nation und dem Verein, so doch von den Experten.

Das scheint heute eine Ewigkeit her zu sein. Denn dass die Bayern ihre Krise überwunden haben, daran gibt es nach dem beeindruckenden 5:1-Sieg in Mönchengladbach vom Samstag eigentlich kaum Zweifel. Und auch Müller selbst konnte gegen mögliche Zweifel an ihm arbeiten.

Fünf Tore und acht Vorlagen waren Müller vor der Partie in Gladbach in dieser Saison wettbewerbsübergreifend gelungen. Gemessen an der Klasse, die der 29-Jährige über Jahre verkörperte, ist das ziemlich wenig. In der Regel erzielte Müller pro Spielzeit 30 bis 40 Scorerpunkte.

Gegen die Borussia kam nun immerhin der 14. dieser Saison hinzu. Sein Treffer zum 2:0 fiel bereits in der elften Minute, er entschied das nominelle Spitzenspiel gegen den Tabellendritten, ehe es so richtig angefangen hatte. Sind Müller und die Bayern wieder ganz die alten?

"Man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass das ein top Spieltag für uns war", sagte Müller. Dortmund verloren, Bayern gewonnen, nur dank der von Präsident Uli Hoeneß als Spielerei erachteten Tordifferenz weist die Liga den BVB noch als Tabellenführer aus. "Wir haben die Uhr jetzt wieder auf Null gestellt. Das Momentum ist auf unserer Seite", sagte Müller.

"Nach vorne weiß ich sowieso, dass er gut ist"

Dann verschwand er mit einem Grinsen, der Müller Thomas, der "immer spielt", wie sein ehemaliger Trainer und Förderer Louis van Gaal einst sagte. Das war in der Spielzeit 2009/2010. Auch später unter Jupp Heynckes standen in der Saison 2012/2013 noch 34 Bundesliga-Einsätze zu Buche. Danach war es dem luxuriös ausgestatteten Bayern-Kader und einer gerechten Belastungsverteilung geschuldet, dass es auch mal ohne Müller ging. Irgendwann aber saß Müller auch mal auf der Bank, weil andere aktuell besser waren. Zuletzt war das häufiger der Fall.

In der Startelf der vorangegangenen drei Ligaspiele fehlte Müllers Name, und es war bei Niko Kovac herauszuhören, warum das so gewesen sein dürfte. "Nach vorne weiß ich sowieso, dass er gut ist. Heute hat er es defensiv richtig gut gemacht, richtig gut gearbeitet. Die Verteidigung fängt vorne an", sagte der Trainer zur Leistung Müllers in Gladbach, die in jeder Hinsicht Lob verdient gehabt hatte.

Müller spielte wie Müller, leidenschaftlich, temporeich, in Räumen, in denen der Gegner ihn gerade nicht fand. Der Blick auf die Absicherung in der Defensive, die Kovac für den Rest der Saison in den Vordergrund rückt, war stets gegeben.

"Natürlich will man sich immer präsentieren und dem Trainer und den Leuten da draußen zeigen, dass man in die Startelf gehört", sagte Müller über seine Ansprüche für die Zukunft, die ihm eine Zwangspause beschert. In der Champions League wird er im Rückspiel gegen den FC Liverpool (13. März, Hinspiel: 0:0) fehlen, weil er nach einer Roten Karte für beide Achtelfinal-Spiele gesperrt wurde.

Womöglich erhöht das zumindest die Chance, auch am kommenden Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg wieder in der Startelf zu stehen. Kaum jemand kenne die Mannschaft besser als er selbst, warb Müller für sich. Mit Robert Lewandowski verstehe er sich "da vorne sehr gut". So, wie es derzeit laufe bei den Bayern, mache es Spaß.

Niklas Süle, der Innenverteidiger, muss sich auch gefreut haben, dass Müller zum ersten Mal seit der Niederlage in Leverkusen in der Startelf stand. "Es müllert wieder", habe Süle zu ihm gesagt, so Müller. Dieser Satz schaffte es dann auch in Thomas Müllers Instagram-Account. Das Foto zeigt ihn nach dem Treffer zum 2:0. Schon länger her, dass sich die Gelegenheit ergab.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:5 (1:2)

0:1 Martinez (2.)

0:2 Müller (11.)

1:2 Stindl (37.)

1:3 Lewandowski (47.)

1:4 Gnabry (75.)

1:5 Lewandowski (90.+1, Foulelfmeter)

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Neuhaus (65. Zakaria), Hofmann - Hazard, Stindl, Plea. Trainer: Hecking

München: Neuer - Kimmich, Süle, Jerome Boateng, Rafinha - Martinez - Thiago, James - Müller, Lewandowski, Gnabry. Trainer: Kovac

Gelbe Karten: Hofmann, Kramer - Boateng, Thiago

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 54.022 (ausverkauft)