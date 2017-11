Mediziner-Streit bei Bayern München Immer Ärger mit den Ärzten

Was folgt, ist keine Ärzte-Werbung, sondern eine Kurzgeschichte, die viel erzählt über den FC Bayern München im Herbst 2017.

Dr. med. Volker Braun

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin, Notfallmedizin, Manuelle Medizin/Chirotherapie

Säbener Str. 57

Zugegeben, der Einstieg der Kurzgeschichte ist vielleicht etwas träge, aber die Pointe sitzt: Säbener Straße 57 - das war die Adresse des Teamarztes vom FC Bayern München und, viel interessanter, sie bleibt es wohl auch noch eine ganze Weile. Es könnte daran liegen, dass der Ärzte-Streit beim Rekordmeister eher klubpolitischer Natur zu sein scheint als fachlich begründet.

Guardiola-Streit mit Müller-Wohlfahrt

Volker Braun ist seit 2009 bei den Bayern, er kümmerte sich um die zweite Mannschaft und die Jugendteams. Schon damals zog er in die Praxis auf dem Klubgelände, während der Arzt der ersten Mannschaft, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, die Spieler stets zu sich in die repräsentativen Räumlichkeiten in der Innenstadt kommen ließ.

Eine Tatsache, die beim FC Bayern immer akzeptiert worden war, bis einer kam, den Traditionen nicht sonderlich interessierten.

Josep Guardiola wollte einen Mannschaftsarzt haben, der immer greifbar ist, direkt am Vereinsgelände. Es dauerte nicht lange, da kam es zum Streit zwischen dem Spanier und Müller-Wohlfahrt. Nach 38 Jahren trat "Der Mull" empört zurück, mitten in der K.-o.-Phase der Champions League 2015. Für die Nachfolge stand Braun bereit, der Arzt von nebenan.

Streit um Behandlung von Boateng und Alaba

Jetzt wird die Zeit zurückgedreht. Braun gab am Montag per Pressemitteilung seinen Rücktritt bekannt. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass der FC Bayern sich von ihm trennte, nicht umgekehrt. Der 75-jährige Müller-Wohlfahrt meldete sich passenderweise schon im vergangenen Sommer zu Wort, als Guardiola den Verein verlassen hatte: "Ich habe den Verein wissen lassen, dass ich bereit bin, in schwierigen Fällen zu helfen."

Gesagt hatte er das der "Bild"-Zeitung. Dieselbe Zeitung erklärte nun, dass Braun gar nicht zurückgetreten sei, sondern dass es Streit gab. Konkret sei es um die Beine von Jérôme Boateng und David Alaba gegangen. Braun habe empfohlen, dass beide Spieler bis Ende des Kalenderjahres geschont werden sollten, Müller-Wohlfahrt hatte daraufhin aber nur Muskelverhärtungen festgestellt. Dem Vernehmen nach hatte anschließend der ohnehin wegen der Diagnose aufgebrachte Sportdirektor Hasan Salihamidzic von Präsident Uli Hoeneß den Auftrag bekommen, Braun von seinen Aufgaben zu entbinden. Offiziell sagen die Bayern zu dem Thema nichts.

Sowohl Boateng als auch der Österreicher Alaba fallen für die nun anstehenden Länderspiele am Freitag gegen England beziehungsweise am Dienstag gegen Uruguay aus - erste Anzeichen dafür, dass die Verletzungen der beiden vielleicht doch schwerwiegender sind. Es wird interessant sein zu beobachten, ob und wie oft die beiden bis zur Winterpause für den FC Bayern auflaufen werden.

Neuer springt Braun zur Seite

Wenn Braun mit seinen Diagnosen Recht gehabt haben sollte, können sie nicht der Grund für die Entlassung gewesen sein. Dafür spricht auch die überraschende, unaufgeforderte Einmischung Manuel Neuers in den Zwist. Der Torwart hatte sich im September erneut den Mittelfuß gebrochen. Direkt an die "Bild" gewandt stellte er in einem Facebook-Post klar, dass er hinter Braun und dessen Behandlungsmethoden stehe. Bei ihm würden "die allerbesten Methoden angewandt, welche die moderne Medizin ermöglicht".

Der Streit zwischen Braun und dem Verein schwelte schon seit einiger Zeit, Müller-Wohlfahrt war immer wieder um Rat gefragt worden. Braun und sein Vorgänger (und vielleicht Nachfolger) verfolgen aber oft nicht nur grundsätzlich unterschiedliche Ansätze in der Diagnostik, sondern auch in der Therapie, also wie lange und in welcher Form Verletzungen am besten behandelt werden. Die einen sagen: Mull kennt seine Spieler eben. Die anderen sagen: Mulls Methoden sind veraltet. Sicher ist: Auf Dauer konnte es in dieser Konstellation nicht gutgehen.

Uli Hoeneß' Diagnose stand schon lange fest. Seit seiner Wiederwahl als Präsident geht es in seinen Personalentscheidungen immer auch darum, alle wichtigen Posten im Verein mit vertrauten Personen zu besetzen. Nun eben auch jenen des Chefarztes. Müller-Wohlfahrt wieder zu inthronisieren wäre die Hoeneß-Lösung. Dass es so kommt, ist aber nicht sicher. Nötig wäre es ohnehin nicht, weil sich einige prominente Spieler wie Arjen Robben seit jeher von dem 75-Jährigen behandeln lassen. Diese "Mull"-Fans im Kader werden nicht mehr umsatteln und ihn aufsuchen, egal, ob er offizieller Teamarzt ist oder nicht.

Machtkampf zwischen Hoeneß und Rummenigge

Gute Chancen auf die Beförderung haben enge Vertraute Müller-Wohlfahrts, Kollegen aus der gemeinsamen Praxis in der Innenstadt. Die Wahl könnte auf Jochen Hahne fallen, der die Basketball-Profis des FC Bayern betreut. Er gilt als Favorit, besonders Karl-Heinz Rummenigge steht laut "Süddeutsche Zeitung" einer Rückkehr von Müller-Wohlfahrt kritisch gegenüber. Und so könnte das Thema Ärzte-Suche wie bisher fast jede wichtige Entscheidung bei Bayern München seit der Rückkehr von Hoeneß in den Verein zum Machtkampf zwischen Präsident und Klub-Boss werden.

Sollte die Müller-Wohlfahrt-Fraktion offiziell zurückkehren, könnte es in Zukunft andersrum laufen als bisher: Dann behandelt der Routinier die Profis an den Spieltagen und die Braun-Anhänger gehen an den anderen Tagen die Straße hinunter bis zur Hausnummer 57 und lassen sich dort pflegen.

Wahrscheinlich wird keiner im Verein etwas dagegen haben. Hätte Braun nämlich tatsächlich schwerwiegende Fehler begangen, hätte er auch seine Praxis räumen müssen. Musste er aber nicht.