Pleite in Rostow Erde an Bayern

Was passiert, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, zu verlieren, ließ sich nach dem 2:3 des FC Bayern beim FK Rostow beobachten. Den Münchnern fehlt die Routine, mit Niederlagen umzugehen, und so wirkten die Reaktionen auf die zweite Pleite in Serie ziemlich überdreht.

Allen voran Klubboss Karl-Heinz Rummenigge verblüffte mit seiner deutlichen Kritik an Jérôme Boateng. Der Innenverteidiger hatte die Niederlage in Russland mit mehreren Fehlern begünstigt, nun sei es für den Spieler des Jahres mal an der Zeit, so Rummenigge, "back to earth zu finden". Der 28 Jahre alte Boateng, der bei der EM in Frankreich noch überragend gespielt hatte und ins All-Star-Team berufen worden war, ist zu einem Publikumsliebling geworden, auch abseits des Platzes und außerhalb von München. Diese Öffentlichkeit passt Rummenigge nicht. "Seit dem letzten Sommer ist mir das ein bisschen zu viel", sagte er Sky.

Zwei Gegentore hatte Boateng verschuldet, schlecht gespielt hatten aber die meisten Bayern-Profis. Kapitän Philipp Lahm nahm dann auch gleich in die gesamte Mannschaft in die Pflicht. Und der konsterniert dreinblickende Trainer Carlo Ancelotti sagte: "Ich übernehme die volle Verantwortung."

Beim an sich so professionell durchorganisierten Weltverein reden gerade ziemlich viele Akteure durcheinander. Wenn einerseits die Mannschaft kritisiert wird, andererseits sich ein Verantwortlicher wie Rummenigge gar einen einzelnen Spieler vorknöpft, obwohl dieser zuvor verletzt aus der Partie gegangen war, dann läuft auch in der internen Kommunikation gerade einiges falsch. Am Mittwochabend haben sich die Bayern mit ihrer Niederlage gegen einen krassen Außenseiter selbst überrumpelt. Das Raumschiff FC Bayern ist mal wieder auf der Erde gelandet.

Die Erkenntnis des Kapitäns: "Wir sind aktuell ein bisschen sorglos, wir sind nicht zu hundert Prozent konzentriert", sagte Lahm. Man müsse das "abstellen, so schnell wie möglich". Die sorglose Mannschaft hatte eine 1:0-Führung durch Douglas Costa verspielt. Sie hatte im eigenen Strafraum Szenen zugelassen, die Spieler von Weltniveau normalerweise schon im Ansatz unterbinden. Und das lag nicht in erster Linie an Torwart Sven Ulreich und an Verteidiger Holger Badstuber, den beiden Defensivspielern mit sehr wenig Spielpraxis.

Sondern vor allem am harsch kritisierten Boateng. Vor dem 1:1 (44.) rutschte er ins Leere, gleich nach der Pause traf er am eigenen Fünfer Christian Noboa am Schienbein. Und das Foul von Thiago vor dem Strafraum, das zum 2:3 führte, war schlicht überflüssig. So fingen sich die Bayern zum ersten Mal nach fast einem Jahr drei Gegentore in einem Pflichtspiel ein (1:3 in Mönchengladbach am 5.12.15).

Wie schon beim 0:1 gegen Dortmund fehlten am Ende die zwingenden Chancen, die entscheidenden Ideen. Und wenn die Bayern in der Schlussphase doch mal zum Abschluss kamen, zeigten dieselben Spieler wie schon in den vergangenen Wochen Ungenauigkeiten. Der eingewechselte Thomas Müller etwa setzte aus wenigen Metern einen matten Kopfball direkt in die Arme von Torhüter Dzhanaew (78.). So verfestigte sich das Bild: Die Bayern haben einfach keinen Plan B in der Tasche, wenn sie einen benötigen. Und das ist derzeit durchaus oft der Fall.

Boatengs Auftritt ist ein gutes Beispiel. Sollte er die Tore vor seiner Auswechslung (58.) verschuldet haben, weil er schon körperlich angeschlagen war, dann wurde Ancelottis Rotationskonzept ad absurdum geführt - denn es soll ja gerade verhindern, dass Spieler verletzt ausfallen.

Den Trainer aber nahmen Lahm und Rummenigge in Schutz. Ancelotti infrage zu stellen, hatte Rummenigge schon vor der Abreise nach Russland noch als "blödes Gequatsche" bezeichnet. Nun nannte er ihn einen "fantastischen Trainer". Und Lahm, der sich nach seiner überraschenden Auswechslung in Dortmund noch unzufrieden geäußert hatte, sah nun die alleinige Schuld an der Niederlage bei der Mannschaft.

Die Folge könnte sein, dass nun schon im Achtelfinale Gegner wie Real Madrid oder der FC Barcelona drohen, denn zum ersten Mal seit sechs Jahren geht der FC Bayern als Zweiter in die K.o.-Runde, der Rückstand auf Atlético Madrid beträgt schon sechs Punkte.

Kurz vor dem Abflug sagte auch der gescholtene Boateng etwas zur Leistung der Bayern: "Das reicht nicht für die Champions League." Und was gegen Rostow nicht reicht, dürfte auch für Leverkusen nicht reichen - denn gleich am Samstag wartet das nächste schwere Spiel gegen Bayer (18.30, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).