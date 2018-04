Bayern gegen Sevilla "So ein souveränes 0:0 ist mehr wert, als manche denken"

Nur ein kleines bisschen ging es sogar noch um das Spiel selbst. Einige Profis des FC Bayern thematisierten etwa die erfolglose Offensivarbeit während der 90 Minuten. Dass man zu wenig Torchancen kreiert, aber doch couragiert gekämpft habe. Dann war die Begegnung gegen den FC Sevilla aber schnell abgehakt. Denn weitaus mehr Gesprächsstoff als die eigene Partie lieferten auch in den Gängen der Münchner Arena die Geschehnisse auf den anderen Plätzen an diesen zwei denkwürdigen Abenden in der Champions League.

Im Vergleich zu den fußballerischen Dramen, die sich am Vortag in Manchester, in Rom und am Mittwoch in der atemberaubenden Parallel-Partie in Madrid abspielten, war das 0:0 zwischen dem FC Bayern und dem Gast aus Andalusien zwar die mit Abstand unaufgeregteste und wohl auch langweiligste Begegnung - aber es war am Ende auch ein Spiel, in dem die Mannschaft von Jupp Heynckes genau deswegen alles richtiggemacht hatte. Weil sie sich nicht so übertölpeln ließ wie der FC Barcelona, der trotz eines 4:1-Siegs im Hinspiel nun in Rom noch ausschied (0:3), und beinahe auch Real Madrid von Juventus (1:3 nach 3:0 im Hinspiel).

Sachlich, souverän und undramatisch, an diesem epochalen Viertelfinal-Spieltag war das das beste Mittel für den Einzug ins Halbfinale.

Viele der Münchner Akteure berichteten noch lange nach Abpfiff, wie auch sie am Vorabend die Sensation in Rom verfolgt hatten - und wie sehr dieses Spiel sie darin bestärkte, nach dem 2:1 in Sevilla das Rückspiel auch nicht mit dem leisesten Anflug von Überheblichkeit anzugehen. "Natürlich war das Spiel in Rom eine Warnung auch für uns, dass im Fußball alles passieren kann", sagte Arjen Robben. Ähnliches gab Mats Hummels von sich: "Das war ein Warnschuss für heute."

Thomas Müller kam schließlich als einer der letzten aus der Kabine, er wusste das Geschehen sehr gut einzuordnen. "So ein 0:0 ist vielleicht kein richtiger Leckerbissen. Aber wenn man sieht, was auf den anderen Plätzen passiert ist, dann ist so ein souveränes 0:0 mehr wert, als manche denken. Man hat gesehen, wie verrückt der Fußball sein kann." Außer in München eben.

Verrückt war etwa das Spiel in Madrid, das auch während der Partie in der Münchner Arena für Wirbel sorgte. Immer lauter wurde der Jubel im Publikum, bei jedem der drei Juventus-Tore, die auf den großen Anzeigetafeln eingeblendet wurden. Und bei jedem neuen Zwischenstand schien zumindest für einen kurzen Moment auch durch das Team des FC Sevilla ein Ruck zu gehen. Das sensationelle Aufbäumen der schon vermeintlich aussichtslos abgeschlagenen Außenseiter schien auch ihnen Mut zu machen. Aber nicht lange. Denn da war schon wieder der völlig unbeeindruckte FC Bayern, der humorlos jeglichen Hoffnungsschimmer der Gäste im Keim erstickte.

Sensationen? Sehr gerne. Nur nicht bei uns in München.

Bemerkenswert waren auch die Szenen in den letzten Minuten. Auf der Tribüne und auf den Presserängen verfolgten viele Beobachter die letzten Live-Minuten der magischen Nacht aus Madrid via Handy oder Tablet. Die Rote Karte gegen Buffon, der Elfmetertreffer von Cristiano Ronaldo, die Turiner Trauer, Reals Erlösung. Dass unterdessen wenige Meter weiter auf dem Rasen Joaquin Correa nach einem brutalen Tritt gegen Javi Martínez vom Platz flog, ging fast unter.

Das Publikum nahm beim Abpfiff die später folgende Einschätzung von Müller schon voraus, es gab Ovationen für dieses 0:0, das vehementer bejubelt wurde als manch ein 3:0 an einem Samstagnachmittag in der Bundesliga - und lauter gefeiert als der jährliche Kantersieg gegen den HSV.

"Man kann nicht immer brillant und den Gegner an die Wand spielen", erklärte Heynckes, "aber ich bin sehr zufrieden, es war ganz wichtig, dass wir zu Null gespielt haben." Auch er sprach noch von der Erkenntnis des Vortags: "Schauen sie Barcelona an. Die sind nach Rom gereist und haben gesagt: Das machen wir ganz locker. Sie sehen ja, was dabei rausgekommen ist."

Und wohin reist der FC Bayern jetzt? Am Freitag ist Halbfinalauslosung, die meisten hielten sich bei der Nennung eines Wunschgegners bedeckt. Außer Mats Hummels, der immer noch entgeistert wirkte und von "ganz krassen Ergebnissen" sprach und zum Lieblingslos aus den drei anderen Kugeln Freitagmittag meinte: "Ich habe schon 100.000 Mal gegen Real Madrid gespielt", rechnete der Innenverteidiger hoch, "gegen Liverpool erst einmal und gegen Rom noch nie. Vielleicht wird das ja was."

Dass die Bayern spätestens nach der am Samstag errungenen Meisterschaft nun das erneute Triple wie 2013 anpeilen, ließ Thomas Müller erkennen: "Wir sind gierig. Wir wollen das jetzt durchziehen." Am besten ganz nüchtern und undramatisch. Das können sie ganz gut.

FC Bayern München - FC Sevilla 0:0 (0:0)

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha (86. Süle) - Javi Martínez - Müller, James - Robben, Ribéry (71. Thiago) - Lewandowski (77. Wagner)

Sevilla: Soria - Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia (70. Sandro Ramírez), Vazquez (81. Nolito), Correa - Ben Yedder (65. Muriel)

Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Gelbe Karten: Wagner - Banega, Mercado, N'Zonzi

Rote Karte: Correa

Zuschauer: 70.000