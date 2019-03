Hernández-Transfer zu den Bayern Umbruch Süd

"Lauwarm" sei die Spur nach Spanien zu Lucas Hernández, hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß noch vor vier Wochen bekundet. Damals war noch Winter, inzwischen sind die Tage wärmer und die Spur ist heiß geworden. Der Transfer des Franzosen zum FC Bayern ist seit heute offiziell. Er wird das Mannschaftsgefüge des Tabellenführers deutlich verändern.

Der 23-Jährige ist dem FC Bayern 80 Millionen Euro wert, obwohl bei ihm eine aktuelle Innenbandverletzung diagnostiziert wurde, die ihn nach einer Operation für den Rest der Spielzeit und möglicherweise auch für einen Teil der Saisonvorbereitung ausfallen lässt. In München haben sie für die kommende Spielzeit große Pläne, und Hernández spielt in diesen Plänen eine Schlüsselrolle bei dem Prozess, der im Moment im deutschen Fußball ständig betont wird: dem Umbruch.

Die anderen derzeit bei den Bayern gehandelten Namen wie Timo Werner oder Kai Havertz wären Spieler, die die Bayern mutmaßlich sofort besser machen würden - auf Positionen, wo der Meister derzeit noch Bedarf hat. Ein schneller geradlinig das Tor suchender Spieler wie Leipzigs Timo Werner würde die Offensive bereichern, der frühreife Leverkusener Havertz mit seinen Ideen, seinem Auge gepaart mit seiner Torgefahr ebenso.

Für Boateng und Hummels wird es eng

Lucas Hernández dagegen ist ein Mann entweder für die linke Abwehrseite, auf der bislang David Alaba mehr oder weniger unumstritten ist. Bei der WM hatte der Franzose dort seinen Stammplatz. Oder für die Innenverteidigung, wie er es bei Atlético Madrid häufig spielt - und da wird es für die Fahrensmänner Jérome Boateng und Mats Hummels ungemütlich. Beide sind von Joachim Löw vor drei Wochen aus der Nationalmannschaft ausgemustert worden, jetzt droht ihnen im Verein Ähnliches.

Die Bayern haben schließlich nicht nur Hernández, sondern auch seinen Landsmann Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart für die nächste Saison unter Vertrag genommen. Für Pavard gilt im Grunde das Gleiche wie für seinen Weltmeisterkollegen. Jung, flexibel einsetzbar in der Defensive auf außen oder auch innen. Da Innenverteidiger Niklas Süle sich unter Trainer Niko Kovac keine großen Zukunftssorgen machen muss, wird es für Boateng und/oder Hummels eng.

Man kann sich nicht vorstellen, dass die Bayernbosse dies nicht schon im Hinterkopf hatten, als der Bundestrainer den beiden den Abschied aus der DFB-Elf verkündete. Auch deswegen waren die anschließenden Solidaritätsbekundungen für die Ausgemusterten vonseiten von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auffallend leise geblieben. Mögen die Verdienste der zwei Abwehrspieler für die Bayern nicht minder gering sein als für die Nationalmannschaft.

Noch im Herbst, als sich Hoeneß, Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Pressebeschimpfung ergingen, hatte es noch sehr anders geklungen und die Bosse sich vehement vor die Abwehrroutiniers geworfen. "Wenn ich über Jerome Boateng und Mats Hummels ,Altherren-Fußball' lese, dann kann ich nur noch eins sagen: Geht's eigentlich noch?", hatte Rummenigge mit nahezu entgeistertem Gesicht in die Runde gefragt. Jetzt könnte es passieren, dass beide Fußballer ein gutes halbes Jahr später aufs Altenteil vorbereitet werden. Und den Verein in diesem Fall wohl verlassen würden.

Wenn das Innenband in Lucas Hernández' Knie hält und die Erwartung von Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt nicht trügt - "nach meiner Erfahrung wird der Profi zum Bundesligastart 2019/2020 dem FC Bayern zur Verfügung stehen" - wird der Verein einem 80-Millionen-Euro-Einkauf im mittlerweile besten Fußballeralter bei aller Rotation einen Stammplatz einräumen. Das innerbetrieblich zu moderieren, wird die nächste Herausforderung desjenigen sein, der sich heute nicht zum Transfer offiziell zu Wort meldete: Trainer Niko Kovac.