Fünfter Titel in Folge Bayern hat das Meister-Gähn

Ausgangslage des Spiels: Die Bayern am Abgrund. Vier Pflichtspiele nacheinander ohne Sieg, rausgeflogen aus der Champions League, rausgeflogen aus dem DFB-Pokal. Man denke sich hier mehrere empörte Ausrufezeichen. Dass man gegen Real Madrid und Borussia Dortmund auch mal verlieren kann, ist ein abwegiger Gedanke. Und vier Spieltage vor Saisonende immer noch nicht Meister. Der ideale Aufbaugegner für den VfL Wolfsburg. VfL-Stürmer Mario Gomez wird sich als Backup für Robert Lewandowski empfehlen.

Ergebnis des Spiels: Hmm, 6:0 für die Bayern. Tore durch David Alaba, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Arjen Robben, Thomas Müller, Joshua Kimmich. Zum fünften Male nacheinander vorzeitig Deutscher Meister. Das gab es noch nie. Hier geht es zur Meldung.

Die erste Halbzeit: Ein paar Minuten durfte auch der VfL Wolfsburg mitmachen, das hatten die Bayern wahrscheinlich ihrem früheren Trainer Andries Jonker so versprochen. Zur Pause stand es dennoch schon 3:0, und der Zeugwart durfte die Meister-T-Shirts schon mal aus dem Karton im Mannschaftsbus hervorkramen.

Die zweite Halbzeit: Es gibt im Fußball das böse Wort vom Abschuss. Einer dieser Sportausdrücke, die dem Militärischen entlehnt sind und daher nicht so gerne verwendet werden. Aber wenn es nun mal kein passenderes Wort dafür gibt, was den Wolfsburgern in der zweiten Hälfte widerfuhr? Man muss sich für die kommende Woche ernsthafte Sorgen um das Bruttosozialprodukt in der Autostadt machen. Motiviert wird da kein VfL-Fan zur Arbeit schreiten. Das 6:0 war für sie noch ein gutes Ergebnis.

Spieler des Spiels: Joshua Kimmich hat ziemlich viel Zeit in dieser Saison auf der Ersatzbank verbracht. Nach der Leistung gegen Wolfsburg darf man schon fragen: Warum eigentlich? Kimmich soll eigentlich der Nachfolger von Philipp Lahm als Rechtsverteidiger werden, aber an diesem Abend spielte er eine überragende Partie als Nachfolger von Xabi Alonso im Mittelfeld.

Szene des Spiels: Die verdiente sich auch mal ein Wolfsburger. Luiz Gustavo, als Brasilianer schon beim 1:7-Desaster von Belo Horizonte 2014 dabei, erlöste sich diesmal vorzeitig durch einen Platzverweis. Das war nicht nur der achte in seiner Liga-Karriere und damit Einstellung des Rekords von Jens Nowotny. Darüber hinaus rastete der VfL-Kapitän danach dermaßen aus, klatschte dem Schiedsrichter Felix Zwayer höhnisch Beifall und wollte ihm an den Kragen, dass er vielleicht schon ab sofort seinen Sommerurlaub planen kann.

Wechsel des Spiels: In der 58. Minute ging Philipp Lahm vom Platz. Beim übertragenden Sender Sky waren sie davon so berührt, dass die Heiligsprechung des scheidenden Bayern-Kapitäns kurz bevorzustehen scheint. Allerdings ging er noch ganz normal vom Feld, er schwebte noch nicht. Noch drei Spiele, dann ist eine Weltkarriere vorbei.

Zahl des Spiels: 27. Zum 27. Mal ist der FC Bayern Meister geworden. In Worten: Zum siebenundzwanzigsten Mal.

Weißbierdusche des Spiels: Fiel aus. Immerhin sang Trainer Carlo Ancelotti "Deutscher Meister, FCB". Und Vorstandsvorsitzender Karlheinz Rummenigge prostete schon während der zweiten Halbzeit seinen Vorstandskollegen auf der Tribüne zu. Überschäumender wird es nicht mehr.

Erkenntnis des Spiels: Der FC Bayern ist 2008 schon einmal Meister in Wolfsburg geworden. Mit einem 0:0, es war wahrscheinlich das langweiligste Fußballspiel in der 53-jährigen Geschichte des Fußball-Bundesliga. Das hat der FC Bayern jetzt wiedergutgemacht.