Manuel Neuers Verletzung Dann spielt halt Ulreich

Und wieder ist es der linke Fuß. Manuel Neuer fällt mit einer Verletzung nicht nur für das Bundesligaspiel gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 aus, der Nationaltorwart wird mehrere Monate fehlen. Erst zur Rückrunde dürfte er zwischen die Pfosten des Serienmeisters zurückkehren.

Schon im März hatte Neuer sich einer Operation unterziehen müssen, sein schnelles Comeback für die beiden Champions-League-Duelle gegen Real Madrid bezahlte er mit einer Fraktur und dem vorzeitigen Saisonaus. Erst am zweiten Spieltag der aktuellen Spielzeit konnte Neuer beim 2:0-Erfolg in Bremen wieder mitwirken. Sven Ulreich hatte ihn beim Saisonauftakt verteten und soll das auch für den Rest des Jahres tun. Ein Riesenproblem für den FC Bayern - oder sportlich verschmerzbar?

"Torwart beim FC Bayern? Einen einfacheren Job gibt es doch gar nicht!"

Für die Bundesliga nicht komplett falsch: Kein anderer Verein lässt weniger Torschüsse zu. In den vergangenen vier Jahren war es jeweils der FC Bayern, der ligaweit die wenigsten Abschlüsse aufs eigene Tor gestattete. Im Vorjahr flogen weniger als neun Bälle pro Spiel auf die Bayern-Keeper zu, in den letzten beiden Pep-Guardiola-Jahren waren es sogar im Schnitt nur 7,5. Zudem wird ein Großteil dieser Schüsse aus großer Distanz abgegeben: In der Saison 2016/2017 kamen 43 Prozent dieser Bälle von jenseits der 16-Meter-Linie - auch das ist Bundesliga-Spitzenwert.

In der Statistik liegen die beiden Keeper dennoch weit auseinander: In den vergangenen vier Jahren hat Neuer in 123 Bundesliga Spielen 65 Gegentore bekommen (0,52 Gegentore pro Spiel), Ulreich lief in der Liga erst siebenmal für den FC Bayern auf und musste dabei sechsmal hinter sich greifen (0,86 Gegentore pro Spiel). Diese wenigen Partien fanden allerdings zum Großteil spät in der Saison statt, als der FC Bayern bereits theoretisch (2016) oder zumindest praktisch als Meister feststand (2017), seine Vorderleute also eventuell nicht mehr mit vollem Einsatz spielten.

0.7 - Mit @Manuel_Neuer kassierten die Bayern in Pflichtspielen im Schnitt 0.7 Gegentore, ohne ihn 1.0. Verletzt.#S04FCB pic.twitter.com/k1ZZj7CygP — OptaFranz (@OptaFranz) 19. September 2017

Das einzige echte Pflichtspiel mit Ulreich war das vergangene Pokalhalbfinale gegen den BVB. Das verlor der FC Bayern zwar mit 2:3, keines der drei Gegentore wurde jedoch durch den Neuer-Ersatz verschuldet.

"Neuer ist doch aber auch ein so guter Fußballer, fehlt der nicht als Anspielstation?"

Der Nationalkeeper gilt als technisch starker Kicker. Seit Carlo Ancelotti den FC Bayern trainiert, hat sich die Rolle des Torwarts im Spiel der Münchner aber wahrnehmbar verändert. Der Keeper steht nicht mehr ganz so hoch im Feld, ist wieder mehr Torwart als Libero. Auch die Zahlen unterstützen diese Beobachtung: In Ancelottis Premierensaison an der Säbener Straße spielten die drei Münchner Keeper durchschnittlich nur noch rund 26 Pässe pro Spiel, unter seinem Vorgänger Guardiola waren die Torhüter noch deutlich mehr ins Spiel eingebunden gewesen. In allen drei Bundesligasaisons unter Guardiola hatte Neuer mindestens 31 Pässe pro Begegnung gespielt - also etwa 20 Prozent mehr.

"Das Timing ist wirklich schlecht, nächsten Mittwoch geht es gegen Neymar!"

Abgesehen davon, dass es für eine Verletzung niemals einen perfekten Zeitpunkt geben kann und der Ausfall Neuers so kurz nach seinem Comeback eine gewisse persönliche Tragik hat: Einen besseren Zeitraum, um drei bis vier Monate zu fehlen, hätte sich Neuer kaum ausgucken können. Selbst wenn der FC Bayern beide Partien gegen die Startruppe von PSG verlieren sollte, wird er in einer Gruppe mit dem RSC Anderlecht und Celtic problemlos das Achtelfinale der Champions League erreichen, Platz eins ist letztlich nur fürs bayerische Ego relevant.

Ancelotti hat bereits im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass sein Team erst im Frühjahr sein Leistungsmaximum erreichen muss. Neuer kann Spiele entscheiden, in denen sich zwei Teams auf ähnlichem Level gegenüberstehen. Und in der K.o.-Phase ist er dann im Normalfall wieder fit.

AFP Manuel Neuer

Mit Ulreich hat der FC Bayern im Sommer 2015 genau für den aktuellen Fall eine profilierte und erfahrene Nummer zwei verpflichtet. Ulreich ist 29 Jahre alt, hat 183 Bundesligaspiele absolviert. Zur Erinnerung: In seinem letzten Spiel für den VfB Stuttgart musste sein Team unbedingt in Paderborn gewinnen, um die Klasse zu halten - und so kam es. Es ist also nicht zu erwarten, dass Ulreich jetzt in einem Heimspiel gegen Wolfsburg dem Druck nicht standhalten wird.

Das Fazit: In der Bundesliga hat ein Münchner Torwart ohnehin vergleichsweise wenig zu tun, seine Fehler kosten zudem seltener Punkte. Die Bedeutung als Anspielstation hat zudem unter Ancelotti abgenommen, Ulreich ist zudem einer der erfahrensten Ersatzmänner der Liga. Zumindest in der jetzigen Saisonphase könnten die Münchner den Ausfall ihrer Nummer eins also deutlich besser verkraften als im ersten Schockmoment angenommen.