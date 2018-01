Thomas Müller verabschiedete sich mit einem Lächeln. Minutenlang hatte er von seinen Bundesliga-Treffern 99 und 100 in diesem eigenartigen Spiel gesprochen. Dann über die Zeit seit dem Amtsantritt von Jupp Heynckes, als die Zukunft, wie Müller meinte, zunächst "nicht rosig" ausgesehen habe. "Aber dann hat sich das Blatt gewendet, wir haben viele Spiele gewonnen, und außerdem ist sich die Konkurrenz nicht ganz einig, wer da vorne mitmischen will." Hätte er gewusst, dass zwei Stunden später auch Schalke 04 gegen Hannover beim 1:1 Punkte liegen ließ, Müller hätte sicher noch mehr gelacht.

Auch wenn die Heimpremiere des Kalenderjahrs 2018 für den FC Bayern lange eine eher holprige Angelegenheit war und sich der Meister gegen tapfer kämpfende Gäste aus Bremen schwertat - am Ende reichte es mit dem umkämpften 4:2 dann doch wieder für einen Sieg. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Leverkusen beträgt nun 16 Punkte. Zum Vergleich: Zwischen Bayer 04 und Werder liegen 15 Zähler. Bremen ist auf Platz 16. Rechnerisch ist der Tabellenzweite der Relegation näher als dem Meistertitel.

Resümee dieses Spiels war so auch weniger, dass die Bayern auf dem Weg zum sechsten Titel in Serie nicht mehr aufzuhalten sind. Die wesentliche Erkenntnis bestand darin, dass sich die Bayern derzeit deutlich unterfordert fühlen. Neun spielfreie Tage lagen zwischen dem 3:1 beim Rückrundenauftakt in Leverkusen und dem Sonntagsspiel gegen Bremen. Zu viel, wie auch Thomas Müller befand: "Es war schon extrem lang, die Trainingswoche hat sich hingezogen, vielleicht war das ein kleiner Grund, dass wir anfangs nicht sofort da waren."

Man hörte zwischen den Zeilen die Sehnsucht nach dem anstrengenden Rhythmus mit aufreibenden Spielen alle drei bis vier Tage heraus: Bis zur Belastungsgrenze und darüber hinaus - genau das, was die Bayern mögen und was sie brauchen.

Die Rückkehr des Raumdeuters

Die zweite, und für Jupp Heynckes noch viel wichtigere Erkenntnis, gerade für die schon wehmütig vermissten Englischen Wochen ab Februar: In der Offensive harmonieren die Bayern immer besser. Die Spieler haben nun so langsam sich selbst, ihre eigenen Positionen und die ihrer Mitspieler gefunden. Gerade das schon blinde Verständnis zwischen James Rodriguez und Thomas Müller dürfte dem Trainer gefallen haben - umso mehr, da es nach der Verpflichtung des Kolumbianers Diskussionen über die künftige Rolle Müllers gab. Ob die beiden nun Konkurrenten seien, ob es nun heiße: James oder Müller? Der Sonntag machte klar: Am besten geht es mit James und Müller.

Getty Images Thomas Müller (rechts) mit James Rodriguez

Joshua Kimmich und Niklas Süle erklärten das Zusammenspiel der beiden nach dem Abpfiff ganz anschaulich: "James hat das gute Gefühl für den Raum, er hat einfach die Fähigkeit, den Ball dahin zu bringen, wo er ihn haben möchte", sagte Kimmich, bevor Süle ergänzte: "Der Thomas bewegt sich immer gut in den Räumen, die der Gegner nicht erwartet." In den Räumen, die James sucht und findet. Beim Spiel gegen Bremen wurde klar, was Müller damit meinte, als er sich einmal als "Raumdeuter" bezeichnete.

Der beste Beleg für die Spielfreude der Angreifer war die Entstehung des letzten Tores zum 4:2: ein herrlicher Heber von James über die Bremer Abwehr in den Lauf des unnachahmlich heranstelzenden Thomas Müller, der nach seinem Ausgleich zum 1:1 das Spiel als Doppeltorschütze beendete. So wie auch Robert Lewandowski, der mit den Treffern 16 und 17 die Torjägerliste der Liga souverän anführt. So schienen nach Abpfiff alle Münchner glücklich. Bis auf einen der ihren. Bis auf Arjen Robben.

Robben hatte auf seiner rechten Seite kaum einen Ball bekommen, die meisten Aktionen der Bayern liefen über links über den emsigen, wenn auch oft traditionell übermotivierten Franck Ribéry. Als Jupp Heynckes den Holländer nach einer knappen Stunde gegen Kingsley Coman auswechselte, trabte Robben mit einem eisigen Grinsen vom Feld und verschwand gleich in den Katakomben. Robben weiß, dass er gerade eine schwierige Phase durchlebt, beim Spiel in Leverkusen überzeugte er genauso wenig wie gegen Bremen.

Vor fast genau einem Jahr verlängerten die Bayern den Vertrag mit Arjen Robben bis Sommer 2018. Von einer nun weiteren, von ihm so ersehnten Verlängerung bis 2019 ist Robben im Moment weit entfernt. In dieser Form ist er nicht der Unverzichtbare, der er einmal war. Unverzichtbar macht sich im Moment eher das illustre und sich perfekt ergänzende Trio im Angriff: Lewandowski, Müller, James. Der Torjäger. Der Raumdeuter. Und der Raumfinder.

FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:2 (1:1)

0:1 Gondorf (25.)

1:1 Müller (41.)

1:2 Lewandowski (63.)

2:2 Süle (75., Eigentor)

3:2 Lewandowski (76.)

4:2 Müller (84.)

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Bernat - Martínez (58. Vidal) - Robben (58. Coman), Müller, James, Ribéry - Lewandowski

Bremen: Pavlenka - Bauer (46. Gebre Selassie), Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Delaney - Junuzovic, Gondorf (72. Kainz) - Kruse

Schiedsrichter: Kampka

Gelbe Karten: - / Bauer, Bargfrede

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)