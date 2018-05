Bayern-Aus in der Champions League "Das tut in zehn Jahren noch weh"

Bei der Ankunft gab es stehende Ovationen. Als Jupp Heynckes und seine Spieler zum Bankett im Festsaal des Hotels Plaza España Design eintrafen, erhoben sich die geladenen Gäste und spendeten eifrig Applaus.

"Wir haben das beste Spiel der letzten fünf Jahre mit Bayern München in der Champions League gesehen", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge in seiner traditionellen Rede: "Wir hatten Real am Abgrund. Das einzig Traurige ist, dass wir es nicht geschafft haben, sie in den Abgrund hineinzustürzen."

Die Spieler saßen auch gut zwei Stunden nach Abpfiff des bitteren 2:2 (1:1) mit hängenden Köpfen an den Tischen. Thiago biss etwas lustlos auf einem Stück Brot, Mats Hummels stierte auf seinen Teller, Thomas Müller kauerte zwischen Sandro Wagner und Sven Ulreich, irgendwo fanden sich auch die extra eingeflogenen Verletzten Arjen Robben und Jérôme Boateng wieder. Die Stimmung waberte zwischen Niedergeschlagenheit, Ernüchterung, Verbitterung. Trösten konnte die Spieler des FC Bayern in dieser Nacht nichts und niemand. Mats Hummels sagte: "Das Spiel wird in zehn Jahren noch weh tun."

So überlegen waren die Münchner nun auch im Rückspiel, und doch reichte es nicht. Im fünften Jahr hintereinander scheiterten die Bayern an einem Klub aus Spanien, das ist Europarekord. Viermal im Halbfinale, einmal im Viertelfinale, dreimal an Real. "Wir waren so nah dran, ins Finale einzuziehen", sagte Hummels noch vor der Abfahrt aus dem Stadion ins Hotel. "Es fühlt sich an, als hätten wir das verdient gehabt. Gefühlt haben wir auch das ganze Spiel im Sechzehner von Real verbracht. Aber wir haben zu wenig Chancen kreiert. Und die, die wir hatten, haben wir nicht genutzt."

Es kam aber noch mehr dazu als die erneut mangelhafte Abschlussschwäche. Wieder profitierte Real von einem groben individuellen Fehler: Im Hinspiel der grausame Fehlpass von Rafinha, nun im Rückspiel die verunglückte Rückgabe von Corentin Tolisso und der schlimme Aussetzer von Sven Ulreich, beide Patzer hatten jeweils das 2:1 für Madrid zur Folge. "Da kam auch Unvermögen dazu", sagte Hummels, "und wenn man solche Fehler gegen Real macht, dann ist das Unvermögen."

Und Unvermögen hatten die Bayern gerade in den entscheidenden Spielen seit 2013 immer wieder gezeigt, daran erinnerte auch Müller. Genau die Kleinigkeiten, die Duelle ausgeglichener Mannschaften entscheiden. "Immer wenn wir ausscheiden, haben wir uns individuelle Fehler geleistet. Ob verschossene Elfer oder Rote Karten oder so wie jetzt."

Müller spielte auch auf sich selbst an, als sein Strafstoß 2016 im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid ebenso erfolglos war wie der von Artúro Vidal 2017 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real. Beide Male beim Stand von 1:0. Oder Vidals Platzverweis 2017 im Rückspiel bei Real, als er zwar eine unberechtigte zweite Gelbe Karte kassierte - aber nach groben Fouls in mehreren Situationen zuvor schon vom Platz fliegen hätte können. Und nun erst Rafinha in München und dann Tolisso und Ulreich in Madrid im Doppelpack.

Ob die Bayern wirklich ein Problem haben, in diesen großen Partien mit Druck umzugehen? Die spielentscheidenden Schnitzer ziehen sich jedenfalls wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. "Es ist schon extrem bitter, wenn man sieht, wie man gescheitert ist. Das verbessert nicht die Laune. Man fragt sich schon, warum immer in diesen Spielen diese Dinge passieren", sagte Müller.

Real Madrid nahm diese Dinge auch diesmal wieder dankend an, da konnte man wie Toni Kroos bester Laune zugeben: "Bayern war über beide Spiele die bessere Mannschaft." Auch Zinédine Zidane schwärmte: "Bayern hat fantastisch gespielt, phänomenal." Und Abwehrchef Sergio Ramos sprach von "sehr, sehr starken Bayern". Der Gegner ist leicht zu loben, wenn er sich so anstellt und einem zwei Tore schenkt.

Hummels erzählte später, Kroos habe nach Abpfiff noch auf dem Feld zu ihm gesagt: Nicht wir haben gewonnen, Ihr habt Euch das selbst zuzuschreiben. "Und da hat er leider recht damit. Vielleicht dreht es sich ja auch mal um, und wir reden nächstes Jahr darüber, dass der Gegner 18-mal Latte und Pfosten getroffen hat, und wir nicht wissen, wie wir weitergekommen sind." Dafür bräuchten sie mal wieder das schon fast in Vergessenheit geratene "Bayern-Dusel". Ein Begriff, der aus der Mode gekommen ist - zumindest im internationalen Geschäft der Champions League.

So beschlossen die Münchner diesen Abend zermürbt und ernüchtert. Mit der Aussicht auf die neue Saison, die quälenden Vorrunden-Gruppenspiele gegen wenig lukrative und fordernde Gegner sagte Müller trocken: "Das Bittere ist, dass jetzt der ganze Schmarrn wieder von vorn los geht."