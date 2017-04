Bayerns Pokal-Aus Woche des Grauens

Anfang der Woche war in München eine Diskussion darüber aufgekommen, wie der FC Bayern München seine diesjährige Meisterfeier begehen wird. Kurz vor dem DFB-Pokalhalbfinale folgte die Entscheidung: Einen oft zelebrierten Autokorso durch die Stadt wird es diesmal nicht geben, lediglich die obligatorische Feier auf dem Rathausbalkon, am Samstagabend, kurz nach dem letzten Bundesligaspiel am 20. Mai. Und das wirkte am Mittwochabend, nach dem schmerzvollen Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, dann auch passend.

Kein weiteres Spiel in Berlin am 27. Mai, kein weiteres Spiel in Cardiff, wo am 3. Juni das Champions-League-Finale stattfindet. Ein kurzes Zuprosten mit den Fans, und dann: Servus.

Es wird dieses Jahr wohl nur einen Titel geben. Selbst der GAU, eine Spielzeit ganz ohne Titel, ist denkbar, schließlich haben die Bayern nun schon fünf Pflichtspiele hintereinander nicht mehr gewonnen. Dass sie die Meisterschaft angesichts von acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Leipzig verpassen, ist aber kaum vorstellbar, dafür ist das Restprogramm mit Partien gegen Wolfsburg, Darmstadt, RB und Freiburg zu leicht.

Über ihre dann 27. Meisterschaft werden sich Spieler und Verantwortliche wahrscheinlich gebührend freuen. Doch das vorzeitige Ausscheiden aus den beiden Pokalwettbewerben wird den Bayern trotzdem noch lange nachhängen. Und vor allem das Wie.

"Zweimal ausgeschieden, und zweimal vielleicht unnötig", sagte Arjen Robben am späten Mittwochabend in der Interviewzone der Münchner Arena, während sein ernster Blick in die Ferne schweifte. In der Champions League, gegen Real Madrid, hatten sie für das knappe Aus noch Schiedsrichter Viktor Kassai verantwortlich gemacht. Diesmal gab es keine zwei Meinungen: "Selbst schuld", sagte Robben. Er selbst hatte bei der 2:3-Niederlage gegen Dortmund sechsmal aufs Tor geschossen, der sonst so zuverlässige Robert Lewandowski fünfmal. Getroffen hatten an diesem Abend mit Javier Martínez und Mats Hummels aber nur Verteidiger.

Und so wurde das Aus zu einem Abziehbild der gesamten bisherigen Saison: Dominanz über weite Strecken, aber eben auch kurze, entscheidende Schwächephasen. "Wir waren nicht im Gleichgewicht", sagte Trainer Carlo Ancelotti über die zweite Halbzeit gegen den BVB. Kurz nach dem 2:3 durch Dortmunds Ousmane Dembélé stand der Trainer dann am Spielfeldrand und kratzte sich am Kopf. Dass die Borussia das gedrehte Spiel ihrerseits noch einmal gedreht hatte, davon erholten sich die Bayern nicht mehr. BVB-Rückkehrer Marco Reus meinte hinterher sogar, die Bayern hätten am Schluss erschöpft gewirkt.

Neben den glücklosen Robben und Lewandowski gab es an diesem Abend aber noch tragischere Helden. "Wir haben's kontrolliert, aber dann bekommen wir das 2:2. Dann mache ich den Fehler zum 3:2. Und so scheidet man dann aus." So fasste Philipp Lahm den "bitteren, bitteren Abend" zusammen. Der Weltmeister, Champions-League-Sieger, sechsfache Pokalsieger und siebenfache (oder bald achtfache) Deutsche Meister beendet seine Karriere nun nicht mit einem Finale, sondern mit einem 34. Spieltag gegen den SC Freiburg. "Er hätte es sich verdient gehabt. Wir wollten ihm Berlin noch mal ermöglichen, das ist jetzt natürlich sehr enttäuschend", sagte Torwart Sven Ulreich, der den verletzten Manuel Neuer vertrat, und erwähnte dabei auch das spanische Gegenstück zu Lahm, Xabi Alonso.

Es sei noch zu früh für eine Saisonbilanz, so Ancelotti. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte, nach unglücklichen Niederlagen wie dieser verbitte sich das auch, man werde erst einmal "in Ruhe die Wunden lecken". Deshalb war es umso beachtlicher, dass ein Spieler den Finger in die Wunde legte, der so etwas sonst nie tut: Robert Lewandowski. Wenn man vorhabe, drei Titel zu gewinnen, und dann vielleicht nur einen gewinnt, sei das "schon ein bisschen enttäuschend", sagte der 28-Jährige. "In der Situation, in der wir sind, fehlt etwas." Auf die Frage, ob ein Umbruch im Kader nötig sei, befand er: "Klar, wir müssen schauen, was die Zukunft bringt, denn im Moment ist es nicht perfekt."

Sind die Bayern zu alt für die jungen Dortmunder? Das wiederum wollte Robben, 33, nicht auf sich sitzen lassen. Man habe ihm und der Mannschaft den Erfolgshunger doch angesehen, sagte er. Das nahm man ihm ab. Und ein bisschen wird auch noch nötig sein, damit es zumindest mit der Feier auf dem Rathausbalkon klappt.

FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

0:1 Reus (19.)

1:1 Martínez (28.)

2:1 Hummels (41.)

2:2 Aubameyang (69.)

2:3 Dembélé (74.)

München: Ulreich - Lahm, Martínez, Hummels (61. Boateng), Alaba - Alonso (79. Müller), Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer - Weigl - Castro (46. Durm), Guerreiro - Dembélé, Reus - Aubameyang

Gelbe Karten: Robben - Weigl, Dembélé

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)